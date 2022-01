Croissance du marché du Traitement des Tumeurs Neuroendocrines, type, Prévue d’ici 2022-2027 |/ Pfizer Inc, Novartis AG, Ispen, Applications d’accélérateur Avancées

Les tumeurs neuroendocrines peuvent être conservées avec succès par la chirurgie et la chimiothérapie, en particulier si la tumeur est contenue et ne s’est pas propagée aux ganglions lymphatiques ou à d’autres tissus du corps. les options de traitement des tumeurs neuroendocrines peuvent comprendre la chirurgie. La chirurgie est utilisée pour éliminer la tumeur. Lorsque cela est envisageable, les chirurgiens s’efforcent d’enlever toute la tumeur et une partie du tissu solide qui l’entoure.

Les tumeurs neuroendocrines sont des cancers qui commencent dans des cellules spécialisées appelées cellules neuroendocrines. Les cellules neuroendocrines ont des traits semblables à ceux des cellules nerveuses et des cellules productrices d’hormones. Les tumeurs neuroendocrines sont rares et peuvent survenir partout dans le corps. Il n’y a aucun moyen sûr d’arrêter les tumeurs neuroendocrines pancréatiques. Certaines influences du risque telles que les antécédents familiaux ne peuvent pas être habiles.

Les tumeurs neuroendocrines pancréatiques sont difficiles à trouver tôt. Le pancréas est profondément confidentiel dans le corps, de sorte que les petites tumeurs ne peuvent pas être vues ou ressenties par les prestataires de soins de bien-être tout au long des examens physiques de routine. Les gens n’ont généralement aucune indication jusqu’à ce que le cancer ait déjà éclaté dans d’autres organes.

Obtenez un exemple de ce rapport à l’adresse suivante : –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=104769

Acteurs clés-

Pfizer Inc, Novartis AG, Ispen, Advanced Accelerator Applications, Tarveda Therapeutics, Progenics Pharmaceuticals, Inc., Hutchison Medipharma Limited, Dauntless Pharmaceuticals Inc. et Exelixis, Inc.

Le rapport contient également de brèves informations sur les membres focaux de l’industrie du traitement des tumeurs neuroendocrines qui détruisent le marché. Le rapport fournit des informations complètes sur le diagramme d’activité, la part des bénéfices, les améliorations, les solidifications et les acquisitions, et les cadres clés. Le rapport consolide également une évaluation complète de la progression de la chose et de l’avance du client. Le marché du traitement des tumeurs neuroendocrines a été divisé par type de produit, clients finaux, développement, secteurs verticaux de l’industrie et domaines.

Demander Une Réduction

https://www.reportconsultant.com/ask_for_discount.php?id=104769

Segmentation Mondiale du Marché du Traitement des Tumeurs Neuroendocrines-

Par Type De Traitement-

* Analogues de la somatostatine (SSAS)

* Thérapie ciblée

• Chimiothérapie

* Autres

Par Indication –

* FILET Gastro-intestinal

* FILET pulmonaire

* FILET Pancréatique

* Autre FILET

Par Utilisateur Final-

• Hôpital

• Oncologie

• Centre

* Autres

Par Région-

* Amérique du Nord

* Amérique Latine

• Europe

* Asie-Pacifique

• Orient

Enquête avant d’acheter ce rapport:

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=104769

L’élargissement des investigations cliniques préliminaires, pour se concentrer sur le bien-être et l’efficacité des traitements existants des cancers neuroendocriniens, est le moteur du développement du marché. Par exemple, le 3 juillet 2019, Ipsen a lancé l’avant-projet clinique afin de se concentrer sur l’adéquation du Lanréotide 120 mg pour évaluer le taux d’endurance sans mouvement (SSP) chez des sujets présentant une croissance neuroendocrine pancréatique (PanNET) avancée ou métastatique en pratique clinique de routine. En outre, le 28 novembre 2018, Advanced Accelerator Applications a commencé la phase préliminaire clinique pour se concentrer sur le bien-être prolongé de LUTATHERA dans le cancer neuroendocrinien gastro-entéropancréatique non résécable ou métastatique, très séparé et à récepteur de la somatostatine positif.

De plus, le développement d’entreprises par les établissements d’exploration l’avancement des traitements originaux des cancers neuroendocriniens (TNE) devrait à nouveau stimuler le développement du marché. Par exemple, en février 2019, la Neuroendocrine Tumor Research Foundation (NETRF) a déclaré un prix (subvention) de 2,5 millions de dollars américains à huit nouveaux centres de recherche sur la croissance maligne. Avec ce financement, NETRF devrait étendre son portefeuille d’améliorations cliniques afin de favoriser de nouveaux choix de traitement pour le traitement des cancers neuroendocriniens du poumon (TNE).

Le marché mondial des traitements de croissance neuroendocrine affiche un TCAC de 10,6 % sur la période de référence (2021-2028), attribuable à l’avancement et aux envois d’articles et de génériques à l’affût. Par exemple, en décembre 2019, Par Pharmaceutical (Par), l’une des organisations de travail d’Endo International plc, a obtenu l’approbation de la FDA américaine pour envoyer des comprimés conventionnels d’Afinitor (everolimus) à 2,5 mg, 5 mg et 7 mg pour le traitement de la croissance neuroendocrine gastro-intestinale (NET).

En outre, le développement d’approbations administratives du traitement du cancer neuroendocrinien devrait stimuler le développement du marché au cours de la période de calcul. Par exemple, en novembre 2019, la Food and Drug Administration des États-Unis (« FDA ») a sans aucun doute la désignation de Médicament orphelin (ODD) au Surufatinib pour le traitement des cancers neuroendocrines pancréatiques. Le médicament est créé par Hutchison China MediTech Limited.

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.