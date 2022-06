Croissance du marché du traitement des semences 2022 en croissance rapide avec les développements récents, les tendances, la demande, les revenus, le rapport de recherche prévisionnel 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Traitement des semences . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur le traitement des semences présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial du traitement des semences était de 6,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du traitement des semences devrait atteindre 11,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les semences de haute qualité sont très demandées en raison de la croissance démographique et de l’évolution des préférences des consommateurs. Ainsi, il est principalement le moteur de la croissance du marché mondial du traitement des semences. En outre, les coûts élevés associés aux hybrides et aux semences génétiquement modifiées, car ils sont traités avec des produits chimiques, alimenteront également la demande de traitement des semences au cours de la période d’étude.

Le traitement des semences est apparu comme une solution substantielle en raison des problèmes liés à la réglementation limitant la fumigation et l’application foliaire de pesticides. Ainsi, il contribuera à la croissance du marché. En outre, la commercialisation croissante de nouvelles cultures biotechnologiques, notamment le soja, le maïs, le coton, etc., profitera au marché du traitement des semences au cours de la période de prévision. Au contraire, la faible durée de conservation des cultures traitées peut limiter la croissance du marché du traitement des semences.

L’avancement de la technologie de traitement des semences et l’augmentation du soutien gouvernemental stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision. Divers organismes gouvernementaux déploient des efforts tels que l’organisation de campagnes nationales pour aider les agriculteurs à recevoir des pesticides, des herbicides et des fongicides. Ainsi, il contribuera à la croissance du marché mondial du traitement des semences au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait détenir la part la plus élevée du marché mondial du traitement des semences, en raison de la domination croissante de l’industrie agricole. De plus, le secteur agricole en Europe se développe également à un rythme substantiel, ce qui contribuera à la croissance du marché du traitement des semences. La demande croissante de produits alimentaires biologiques, combinée aux innovations en cours dans l’industrie agricole, contribuera à la croissance du marché du traitement des semences.

Le marché du traitement des semences en Asie-Pacifique devrait apporter une contribution significative en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages du traitement des semences. En outre, la croissance du revenu disponible et l’augmentation de la consommation alimentaire en raison de la croissance démographique contribueront également à la croissance du marché du traitement des semences en Asie-Pacifique au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a affecté le secteur agricole en créant une pénurie de main-d’œuvre. Cependant, le traitement des semences subit un impact modéré principalement en raison des ruptures d’approvisionnement. Malgré le fait que le COVID-19 ait provoqué un arrêt temporaire de la fabrication et une perturbation de la chaîne d’approvisionnement, la demande de produits alimentaires a brusquement augmenté. En plus de cela, les activités de fabrication de biens essentiels ont été autorisées tout au long de la période de prévision. Ainsi, il a été positif pour le marché mondial du traitement des semences au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Syngenta International AG

• Bayer CropScience AG

• BASF SE

• Corteva Agriscience

• Adama Agricultural Solutions Ltd

• Germains Seed Technology

• UPL Limited

• Incotec Group BV

• Valent Biosciences Corporation

• Advanced Biological Marketing Inc.

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du traitement des semences se concentre sur le type, l’application, la culture et la région.

Par type :

• Insecticides

• Fongicides

• Autre traitement chimique

• Non chimique

Par durée d’application :

• Prétraité

• Traité à la ferme

Par type de culture :

• Maïs/Maïs

• Soja

• Blé

• Canola

• Coton

• Autre

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

