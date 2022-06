Croissance du marché du streaming vidéo, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Marché du streaming vidéo par composant (solution et services), par solution (IPTV, over-the-top et pay-TV), par streaming (streaming vidéo live/linéaire et streaming vidéo non linéaire), par diffusion (Cloud, On- Prémisse et hybride), par modèle de revenus (abonnement, transactionnel, publicitaire et hybride), par utilisateur final (consommateur et entreprise) et par région – Taille, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché du streaming vidéo comprend une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives employées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Il comprend une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché montrant une analyse de la part de marché / de la croissance régionale et par segment. L’étude du rapport sera l’une des analyses les plus complètes du marché, couvrant tous les aspects de l’industrie du streaming vidéo.

Perspectives de l’industrie du streaming vidéo

La taille du marché du streaming vidéo devrait enregistrer un TCAC de 12,6 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Le streaming vidéo, ou streaming multimédia, est un contenu vidéo qui est envoyé sur Internet sous une forme compressée et qui peut être lu instantanément au lieu d’être stocké sur le disque dur de l’appareil. Le mot streaming signifie écouter de la musique ou regarder une vidéo en temps réel au lieu d’attendre que la vidéo soit téléchargée sur l’appareil, puis de la regarder. La vidéo en continu est généralement envoyée à partir d’un fichier vidéo compressé et préenregistré et envoyée à plusieurs utilisateurs en même temps. Tout appareil disposant d’un accès à Internet et d’applications capables de décompresser le contenu peut utiliser les services de streaming vidéo.

Le streaming vidéo est utilisé pour les opérations commerciales et aide les entreprises à moderniser leurs opérations quotidiennes, telles que : B. Planifier des réunions, des conférences en direct et des interactions internes avec les clients. L’un des facteurs contribuant à la croissance du marché est la demande croissante des consommateurs pour du contenu vidéo en direct et à la demande. L’adoption croissante des smartphones pour regarder des films, des émissions de télévision et des sports et événements en direct alimente la croissance du marché. Le marché est assez concurrentiel, avec des acteurs majeurs et des fournisseurs de services de streaming vidéo émergents essayant d’offrir aux utilisateurs finaux des modèles de paiement flexibles pour un contenu de qualité. Cela offre aux consommateurs différentes façons de choisir parmi les bibliothèques de contenu disponibles.

Dynamique de l’industrie du streaming vidéo

Alors que la croissance des services de streaming vidéo comme Netflix et Amazon Prime Video n’est pas encore terminée, nous nous attendons à ce que ces services culminent bientôt, en particulier sur les marchés développés. De nouvelles offres promotionnelles comme Apple TV+ peuvent attirer de nouveaux clients. Pourtant, la réticence générale à payer sur d’énormes marchés potentiels comme la Chine limiterait la croissance de ce segment à l’échelle mondiale à l’approche de la période de prévision. La commodité de regarder du contenu vidéo à tout moment, n’importe où, les abonnements mobiles et l’adoption d’appareils mobiles connectés, en particulier les smartphones, ainsi que le besoin croissant de contenu original et de diffusion en direct sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché du streaming vidéo. Les interruptions du flux de streaming,

L’augmentation du revenu disponible, l’amélioration du niveau de vie, la pénétration croissante des smartphones, l’accessibilité facile à Internet et les changements de style de vie stimulent principalement la demande et la pénétration des utilisateurs sur la plate-forme de streaming vidéo.

Le modèle de revenus d’abonnement a été le plus grand contributeur à la part de marché mondiale du streaming vidéo en 2019 et devrait rester dominant au cours de la période de prévision, car le nombre d’abonnements largement signalés par les fournisseurs de services de streaming vidéo a augmenté. Netflix, par exemple, comptait plus de 150 millions d’abonnés dans le monde, tandis qu’Amazon Prime Video a atteint 101 millions en 2019. Cependant, le modèle de revenus publicitaires devrait connaître la croissance la plus rapide à mesure que les nouveaux entrants migrent vers des modèles de streaming principalement financés par la publicité en raison du défi de pénétrer dans un espace over-the-top déjà encombré avec un modèle de revenus basé sur l’abonnement qui stimule le développement du marché. .

Impact du COVID-19 sur le marché du streaming vidéo

Le rapport analyse et comprend un chapitre détaillé spécial sur l’impact à court et à long terme de l’épidémie de COVID-19 sur chaque segment et chaque région du marché mondial du streaming vidéo et les mesures gouvernementales connexes avec les normes de support de l’industrie les plus récentes. Il met également en lumière le paysage actuel du marché pendant l’épidémie de COVID, l’impact du virus sur les principales entreprises, le calendrier de demande prévu, la chaîne d’approvisionnement de l’industrie et d’autres facteurs importants. Ces facteurs vous aideront à identifier les entreprises qui pourraient bénéficier de cette pandémie ainsi que celles qui y perdront.

portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché du streaming vidéo en fonction des composants, de la solution, du streaming, du déploiement, du modèle de revenus et de l’utilisateur final.

Sur la base des composants, le marché du streaming vidéo est segmenté comme suit :

la solution

Prestations de service

Sur la base de la solution, le marché du streaming vidéo est segmenté en

IPTV

Exagéré

Télévision payante

Basé sur le streaming, le marché du streaming vidéo est segmenté en

Streaming vidéo en direct/linéaire

Streaming vidéo non linéaire

Sur la base du déploiement, le marché du streaming vidéo est segmenté comme suit :

Des nuages

Sur site

Hybride

Sur la base du modèle de revenus, le marché du streaming vidéo est segmenté en

Abonnement

Transactionnel

La publicité

Basé sur l’utilisateur final, le marché du streaming vidéo est segmenté comme suit :

consommateur

compagnie

Les autres

Marché du streaming vidéo : perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché du streaming vidéo est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Amérique du Nord a enregistré la plus grande valeur marchande sur le marché mondial du streaming vidéo, l’Asie-Pacifique et l’Europe en 2019.

De plus, le marché Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision. Ces dernières années, l’Amérique du Nord a connu une adoption majeure du streaming vidéo, et la large présence d’acteurs clés du marché tels que Netflix Inc., Amazon Web Services, Apple Inc., Hulu, IBM Corporation et Microsoft Corporation aux États-Unis a conduit croissance de la rue vidéo.

La solution over-the-top (OTT) a transformé la façon dont les téléspectateurs d’Asie-Pacifique consomment du contenu. Les opérateurs de télécommunications et multicanaux historiques de cette région ont également été proactifs dans la poursuite de l’innovation et des avancées commerciales en utilisant le streaming vidéo pour des techniques de marketing avancées. Avec la croissance la plus rapide de la population Internet haut débit, les opérateurs d’Asie du Sud-Est ont élargi les opportunités de monétisation en proposant des services de streaming vidéo multicanaux ainsi que des forfaits mobiles fixes. Ces initiatives menées par des prestataires de services stimulent la croissance dans la région Asie-Pacifique.

Les principaux concurrents du marché du streaming vidéo incluent –

Les principaux fabricants de streaming vidéo sur le marché mondial sont Netflix Inc., Amazon.com Inc., Tencent Holdings Limited, Baidu Inc. et Comcast Corporation.

Autres Video-Streaming-Hersteller sind Hulu, LLC., Ustream Inc., Kaltura, Inc., Akamai Technologies, Brightcove Inc., IBM, Brightcove, Qumu, Panopto, Haivision, VBrick, Wowza, SproutVideo, Vimeo, Dacast, Sonic Foundry , MediaPlatform et Agile-Inhalte.

En janvier 2019, Disney possédait Hulu, avait ajouté 8 millions d’abonnés et comptait désormais plus de 25 millions d’abonnés aux États-Unis pour ses services de télévision en direct et de streaming à la demande (SVOD).

En janvier 2016, IBM Corporation a acquis Upstream, un fournisseur de services de streaming vidéo basés sur le cloud. Avec cette acquisition, IBM élargit son portefeuille de streaming vidéo en introduisant de nouveaux produits pour les services vidéo cloud.

En février 2017, Google a migré ses services Anvato vers l’architecture Google Cloud Platform (GCP). Cela fournit de nouvelles solutions de distribution et de stockage pour les clients d’Anvato, une production vidéo de bout en bout, un montage vidéo à la demande et d’autres services pour tous les appareils connectés.

Le rapport sur le marché du streaming vidéo fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport fournira une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence d’acteurs du marché dans chaque segment et chaque région/pays. Les informations résumées dans le rapport incluent les contributions des participants et des experts de l’industrie de l’ensemble de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché du streaming vidéo couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Les cinq forces de Porter et l’analyse de la chaîne de valeur

Analyse des pays industrialisés et émergents

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion & recommandation

paysage réglementaire

Analyse de brevets

paysage concurrentiel

Plus de 15 profils d’entreprises

L’analyse régionale du marché du streaming vidéo comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché du streaming vidéo : public cible