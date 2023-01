Croissance du marché du phtalate de diéthyle au Moyen-Orient et en Afrique avec un TCAC de 3,6 %, principaux acteurs, tendances du secteur, analyse des opportunités, concurrence sur le marché, analyse du marché et prévisions jusqu’en 2030

Le rapport sur le phtalate de diéthyle au Moyen-Orient et en Afrique suggère que l’industrie du phtalate de diéthyle au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Ce rapport est le meilleur aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions. L’étude de recherche et les données de recherche couvertes dans ce rapport font de ce document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les chercheurs, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui obtiennent une étude prête à accéder et auto-analysée. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Un rapport international sur le Moyen-Orient et l’Afrique Phtalate de diéthyle est préparé à l’aide de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires effectuées par une équipe d’experts de l’industrie. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Des informations approfondies sur les tendances émergentes, les opportunités et les menaces potentielles sont proposées dans ce rapport, car il s’agit de la clé d’une subsistance à long terme dans un environnement concurrentiel. Le rapport d’étude de marché sur le phtalate de diéthyle au Moyen-Orient et en Afrique fournit aux clients des informations ingénieuses, efficaces, factuelles et pénétrantes.

Le marché du phtalate de diéthyle devrait connaître une croissance significative dans le période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 3,6% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 44 840,85 milliers de dollars d’ici 2030. Le principal facteur de croissance du Le marché du phtalate de diéthyle est la consommation croissante de cosmétiques et de produits de soins personnels des industries cosmétiques et la demande croissante de phtalate de diéthyle de l’industrie du plastique.

Définition du marché

Le phtalate de diéthyle est un composé chimique qui appartient à la famille des esters de phtalate et est un ester diéthylique de l’acide phtalique. Le phtalate de diéthyle est un liquide incolore, clair et légèrement plus dense que l’eau. Le phtalate de diéthyle n’est pas facilement inflammable. Dans l’industrie, le phtalate de diéthyle est également connu sous le nom de solvanol. Le phtalate de diéthyle est généralement synthétisé via les procédés Ald-Ox ou Oxo. Le phtalate de diéthyle peut également être synthétisé en faisant réagir de l’anhydride phtalique avec de l’éthanol en présence d’acide sulfurique concentré comme catalyseur. La pureté du phtalate de diéthyle varie généralement de 98 % à 99,5 %

DEVELOPPEMENTS récents

En février, Spectrum Chemical Mfg. Corporation reçoit le prix GE Distinguished Partner Award pour les marchés appliqués pour la deuxième année consécutive. Ce prix aidera l’entreprise à obtenir une reconnaissance à plus grande échelle.

En décembre, PCIPL est à nouveau recommandé pour la prestigieuse certification ISO. L’orientation processus de l’entreprise, si rare parmi la plupart des sociétés de distribution, nous a donné cet avantage et nous aide non seulement dans nos activités, mais aussi à la reconnaissance par des organismes professionnels de grande réputation comme TUV SUD.

Portée du marché du phtalate de diéthyle

Le marché du phtalate de diéthyle est classé en fonction du type de pureté, du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Type de pureté

Haute pureté (≤99%)

Ultra-haute pureté (≥99,5 %)

Sur la base de la pureté, le marché du phtalate de diéthyle est segmenté en haute pureté (≤99%) et ultra-haute pureté (≥99,5%).

Par type

Niveau industriel

Qualité cosmétique

Autres

Sur la base du type, le marché du phtalate de diéthyle est segmenté en qualité industrielle, cosmétique et autres.

Application

Plastifiant

Liant

Ingrédient cosmétique

Solvant

Dénaturant d’alcool

Sur la base de l’application, le marché du phtalate de diéthyle est segmenté en plastifiant, liant, ingrédient cosmétique, solvant et dénaturant d’alcool.

Utilisateur final

Emballage

Cosmétique et soins personnels

Plastiques et polymères

Tensioactifs

Produits agrochimiques

Des peintures

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du phtalate de diéthyle est segmenté en emballages, cosmétiques et soins personnels, plastiques et polymères, tensioactifs, produits agrochimiques, peintures et autres.

Analyse de la part de marché du phtalate de diéthyle

Le paysage concurrentiel du marché phtalate de diéthyle fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché du phtalate de diéthyle.

Certains des principaux acteurs du marché opérant sur le marché sont Thirumalai Chemicals Ltd, IG Petrochemicals Ltd., TCI Chemicals (India) Pvt. Ltd., Indo Nippon Chemical Co., Ltd., Agro Extracts Limited., Maharashtra Aldehydes & Chemicals Ltd., MaaS Pharma Chemicals, Nishant Organics Pvt. Ltd., Spectrum Chemical, LobaChemie Pvt. Ltd., Polynt SpA, KLJ Group, Demon Chemicals Co., Ltd, PCIPL, West India Chemical International entre autres.

Analyse régionale / aperçu du marché du phtalate de diéthyle

Le marché du phtalate de diéthyle est segmenté en fonction du type de pureté, du type, des applications et de l’utilisateur final.

Les pays du marché du phtalate de diéthyle sont l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Arabie saoudite domine le marché du phtalate de diéthyle au Moyen-Orient et en Afrique en termes de part de marché et de revenus du marché avec la demande croissante de cosmétiques et de soins personnels dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. L’analyse des points de données en aval et en amont de la chaîne de valeur, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces du porteur et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

