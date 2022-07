Croissance du marché du neurodiagnostic, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Ce rapport d’étude de marché identifie GE Healthcare, Siemens Healthineers, Philips Healthcare, Canon Medical Systems Corporation, Hitachi Medical Corporation et Nihon Kohden Corporation comme les principaux fournisseurs opérant sur le marché mondial du neurodiagnostic. Ce rapport fournit également une analyse détaillée du marché par technologie [technologies de neuroimagerie (tomodensitométrie (CT), imagerie de médecine nucléaire (NMI), imagerie par résonance magnétique (IRM), électroencéphalographie (EEG), magnétoencéphalographie (MEG), imagerie spectroscopique proche infrarouge (NIRS) et morphométrie à base de voxels), diagnostic in vitro et neuroinformatique ] et par régions (Amérique du Nord, Europe, APAC et Reste du monde).

Aperçu de l’étude de marché sur le neurodiagnostic

Le rapport du hub de rapports de marché prévoit que le marché mondial du neurodiagnostic augmentera à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Le marché a connu une croissance constante au cours des dernières années et le développement de la technologie avec l’introduction de produits avancés a accru l’acceptation des produits de neurodiagnostic sur le marché. Le marché est alimenté par l’adoption croissante de nouvelles technologies de diagnostic, l’augmentation du nombre de patients atteints de maladies neurologiques et l’augmentation du vieillissement de la population.

L’imagerie et le diagnostic in vitro sont les technologies les plus largement utilisées pour le diagnostic des troubles de santé mentale. Ce domaine particulier se révolutionne avec l’avancement de la technologie. À l’échelle mondiale, il existe environ des dizaines de machines 7-T dans les laboratoires de recherche, et le premier modèle 7-T a été autorisé pour une utilisation clinique en 2022. Les fournisseurs se concentrent sur les lancements de nouveaux produits et ciblent la perspective de l’utilisateur final. Les revenus sont générés par les principaux acteurs opérant dans ce domaine, et peu d’entre eux incluent GE Healthcare, Philips Healthcare, Siemens Healthineers, Canon Medical Systems Corporation, Hitachi Medical Corporation et Nihon Kohden Corporation.

Selon l’analyse de mrh, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché mondial du neurodiagnostic en 2022 et conservera une position élevée au cours de la période de prévision. La région a le pourcentage le plus élevé de la population gériatrique avec une prévalence croissante de maladies neurales telles que la maladie de Parkinson, l’épilepsie, la migraine et les accidents vasculaires cérébraux. De plus, la disponibilité de technologies de pointe stimule la croissance du marché en Amérique du Nord. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide en raison de l’augmentation du nombre de patients, de la sensibilisation croissante des patients et de l’augmentation des dépenses de santé.

Marché du neurodiagnostic par technologie

Technologies de neuroimagerie

Tomodensitométrie (TDM)

Imagerie en médecine nucléaire (INM)

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Électroencéphalographie (EEG)

Magnétoencéphalographie (MEG)

Imagerie spectroscopique dans le proche infrarouge (NIRS)

Morphométrie à base de voxels (VBM)

Diagnostic in vitro

Neuroinformatique

En 2022, le segment Neuroimaging Technologies occupait la plus grande part et devrait rester le même au cours de la période de prévision. Parmi les diverses technologies de neuroimagerie, la tomodensitométrie et l’IRM sont les deux principales modalités d’imagerie couramment utilisées pour identifier les anomalies cérébrales. Le segment de la neuroinformatique devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Marché du neurodiagnostic par régions

Amérique du Nord

L’Europe 

APAC

LIGNE

Le marché est dominé par l’Amérique du Nord, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique. Les États-Unis occupaient la part dominante en Amérique du Nord en raison de l’adoption rapide de technologies de diagnostic nouvelles et avancées.

Analyse concurrentielle des études de marché sur le neurodiagnostic

Le marché mondial du neurodiagnostic offre des opportunités de croissance massives dans les régions développées et en développement. Les progrès et la mise à niveau de la technologie augmenteront la concurrence entre les fournisseurs. De nombreux fournisseurs se concentrent sur le développement de produits innovants pour renforcer leur portefeuille de produits qui intensifie la concurrence sur le marché. En janvier 2022, Brain Vision Solutions a lancé LiveAmp 64, une solution EEG sans fil haute densité qui peut être utilisée avec une large gamme de technologies d’électrodes innovantes. De plus, il existe une voie de mise à niveau facile de 8 à 64 canaux. Nihon Kohden a lancé son système EEG sans fil airEEG WEE-1200 en mars 2022, et il est conçu spécifiquement pour le confort du patient et un accès facile aux données du patient en temps réel pendant la surveillance à long terme de l’épilepsie.

GE Healthcare a présenté sa gamme de produits de contraste IRM avec le lancement de l’agent macrocyclique Clariscan en Europe en mars 2022. Canon Medical Systems a lancé son scanner CT multicoupe à 80 rangées de nouvelle génération, Aquilion Prime SP, à l’UKRC en 2022. La société a également lancé en mars 2022 une recherche collaborative sur l’application de la technologie basée sur l’intelligence artificielle (IA) dans l’imagerie IRM, en collaboration avec l’Université de Kumamoto et l’Université de Bordeaux. En outre, d’autres acteurs de premier plan se concentrent sur des investissements massifs dans les activités de R&D pour développer de nouveaux produits afin d’atteindre une part de marché maximale.

Principaux fournisseurs

GE Santé

Siemens Healthineers

Philips Santé

Canon Medical Systems Corporation

Société médicale Hitachi

Société Nihon Kohten

Société Fonar

Neusoft Medical Systems Co., Ltd.

NeuroNexus Technologies, Inc.

Lifelines Neurodiagnostic Systems, Inc.

Développement NeuroDx

Bruker Corporation

Plexon Inc

Natus Medical Incorporé

Principaux faits concurrentiels

Le marché est très concurrentiel avec tous les acteurs en concurrence pour gagner des parts de marché. La concurrence intense, les progrès rapides de la technologie, les changements fréquents dans les politiques gouvernementales et les prix sont des facteurs clés auxquels le marché est confronté.

L’exigence d’un investissement initial, d’une mise en œuvre et d’un coût de maintenance élevés sur le marché limite également l’entrée de nouveaux acteurs.

Avantages

Le rapport fournit des détails complets sur l’utilisation et le taux d’adoption des produits de neurodiagnostic. Ainsi, les principales parties prenantes peuvent connaître les principales tendances, les moteurs, les investissements, les initiatives des acteurs verticaux et les initiatives gouvernementales envers le segment du diagnostic dans les années à venir, ainsi que les détails des sociétés pureplay entrant sur le marché. De plus, le rapport fournit des détails sur les principaux défis qui vont avoir un impact sur la croissance du marché. De plus, le rapport donne des détails complets sur les principales opportunités commerciales aux principales parties prenantes afin de développer leur activité et de capturer les revenus dans des secteurs verticaux spécifiques, et d’analyser avant d’investir ou de développer l’activité sur ce marché.

Principaux plats à emporter :