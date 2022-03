Croissance du marché du furanoate de polyéthylène, enquête mondiale, analyse, partage, profils d’entreprise et prévisions d’ici 2027

Le marché mondial du furanoate représentera 120,1 millions de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La demande croissante de produits polymères biosourcés dans de multiples industries telles que l’automobile et l’emballage a été le principal moteur de la croissance du marché à l’échelle mondiale. De plus, les caractéristiques respectueuses du consommateur et de l’environnement du PEF par rapport au PET biosourcé devraient stimuler la demande à l’avenir.

Le PEF est un polymère biosourcé 100% recyclable et extrait de végétaux. Diverses entreprises se concentrent sur la production de films, de fibres et de bouteilles 100% biosourcés grâce auxquels le PEF gagne du terrain. On s’attend à ce qu’il connaisse une croissance importante car il est largement utilisé comme substitut potentiel du PET biosourcé en raison de ses meilleures propriétés barrières, mécaniques et thermiques. De plus, il a une résistance à la traction supérieure en raison de laquelle il nécessite moins d’additifs que le PET. Sans affecter les performances du PET recyclé, le PEF a le potentiel d’être recyclé et incorporé dans les flux de recyclage du PET à environ 5 % du PEF.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Furanoate de polyéthylène et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Le rapport met en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché du furanoate de polyéthylène. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché Polyéthylène furanoate.

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche sur le marché du furanoate de polyéthylène est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Polyéthylène Furanoate.

Analyse segmentaire

Le marché mondial du furanoate de polyéthylène est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Furanoate de polyéthylène. L’analyse sectorielle aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Points saillants du rapport.

En juin 2019, la société néerlandaise Avantium a commercialisé sa technologie brevetée de furanes de marque YXY. Avec l’aide de cette stratégie, l’entreprise tente de produire des carburants verts technologiquement avancés afin d’étendre l’utilisation du PEF dans toutes les grandes régions.

Le segment des bouteilles gagne beaucoup de terrain au cours des dernières années et devrait enregistrer un TCAC progressif de 18,1 % tout au long de la période de prévision. Cela s’explique principalement par le fait que les services de boissons emballées se tournent vers l’adoption du PEF en raison de ses caractéristiques conviviales ainsi que de la sensibilisation croissante à l’amélioration de l’environnement.

Les films fabriqués à partir de matériau PEF ont potentiellement de bonnes propriétés de barrière aux odeurs et aux gaz. Ils ont la capacité de remplacer différents types de résines plastiques présentes dans les applications d’emballage. Cela devrait stimuler la demande de PEF au cours des prochaines années et stimuler la croissance de son marché au cours des années prévues.

Les principaux participants sont Avantium Technologies BV, Toyobo Co., Ltd., Sulzer ChemTech., Corbion, Biochem AG et Swicofil AG. entre autres.

Questions clés du rapport :

Quel est le taux de croissance du marché Polyéthylène furanoate ? Quelle est la valorisation marchande prévue de l’industrie du marché du furanoate de polyéthylène d’ici 2027?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de restriction du marché Furanoate de polyéthylène?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les opportunités clés et les perspectives de croissance de l’industrie du marché Furanoate de polyéthylène au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du furanoate de polyéthylène sur l’application et la région :

Perspectives d’application (revenus, milliards USD ; 2017-2027) Bouteilles Films Fibres Autres

Perspectives régionales (revenus : milliards USD ; 2017-2027 ) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Royaume-Uni Allemagne France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM MEA Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Reste MEA



