Croissance du marché du développement de lignées cellulaires biothérapeutiques 2022-2028 avec les données des principaux pays, les acteurs clés et la croissance future

Les médicaments biothérapeutiques sont constitués d’une variété d’ingrédients actifs. Ces composés sont soit synthétisés, soit extraits d’entités biologiques. Les interleukines, les interférons et d’autres technologies d’ADN recombinant sont utilisées pour créer ces produits de thérapie médicamenteuse biothérapeutique. Ces techniques présentent un certain nombre d’avantages, notamment l’efficacité et l’innocuité des protéines thérapeutiques et des peptides. Les produits biothérapeutiques se sont avérés bénéfiques dans le traitement d’une variété de troubles chroniques et potentiellement mortels dans le passé. Les maladies hématologiques, les troubles auto-immuns, le cancer, la dérégulation hormonale, les anomalies génétiques et les maladies infectieuses font partie des affections pour lesquelles les protéines biothérapeutiques sont utilisées. L’un des avantages les plus importants des lignées cellulaires humaines est leur capacité à être contaminées d’une manière qui est propre à l’homme.

Les principaux acteurs présentés dans cette étude comprennent

• Beckman Coulter, Inc

• Boehringer Ingelheim International GmbH

• Catalent, Inc

• AGC Biologics

• Lonza

• Sysmex Europe GmbH

• Selexis SA

• ProBioGen AG

• Thermo Fisher Scientific Inc.

• Merck KGaA

SEGMENTATION DU MARCHÉ

• Sur la base du processus, le marché est segmenté en transfection et sélection, clonage de cellule unique.

• Sur la base de l’option, le marché est segmenté en interne, externalisé et hybride.

• Basé sur l’application, le marché est segmenté en traitement clinique, recherche scientifique et autres.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché du développement de lignées cellulaires biothérapeutiques par chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

