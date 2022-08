Croissance du marché du commerce de détail de voyage à 13,95% CAGR, analyse d’impact COVID-19, technologies émergentes, tendances de l’industrie, perspectives commerciales, taille, segments et prévisions jusqu’en 2028

Les clients obtiennent une compréhension claire du marché avec une belle combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies tout en utilisant ce rapport sur le marché mondial du commerce de détail pour la croissance de l’entreprise. Ce rapport de marché prend en compte divers facteurs qui ont un effet important sur la croissance des activités, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie du marché mondial du Travel Retail. Pour atteindre le succès aux niveaux local, régional et international, ce rapport de recherche mondial de haute qualité sur le marché mondial du commerce de détail de voyages est une solution définitive.

De plus, ce rapport de marché présente des aspects cruciaux du marché qui contiennent des recherches sur l’industrie, la taille et les prévisions du marché, la veille concurrentielle, la stratégie d’entrée sur le marché, les tendances des prix, les tendances en matière de durabilité, les informations sur les clients, l’évolution technologique, les tendances de l’innovation et l’évaluation des canaux de distribution. De plus, avant de les présenter aux utilisateurs finaux, toutes les informations sont évaluées et validées par les membres de l’équipe d’experts. En obtenant un aperçu du marché exploitable via ce rapport d’étude de marché, des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être élaborées. Toutes les données et informations impliquées dans le rapport Global Travel Retail Market proviennent de sources incroyablement fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des livres blancs, des revues, des journaux et des fusions.

Analyse et aperçu du marché : marché mondial du commerce de détail de voyages

Le marché du travel retail devrait croître à un taux de croissance de 13,95 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché du travel retail analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la popularité croissante du voyage et du tourisme. industrie.

Le travel retail aussi appelé duty free est une procédure de vente comprenant la commercialisation des biens relatifs aux différentes catégories de produits. Ce canal de vente comprend les marchandises qui n’ont pas eu la taxation, l’accise appliquée sur leur prix de vente et pour les ventes aux clients qui sont des voyageurs. Le travel retail est un canal de vente au détail, fournissant des produits aux voyageurs internationaux. C’est une importante source de revenus et présente plusieurs perspectives de commercialisation.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la vente au détail de voyages au cours de la période de prévision sont la recrudescence du secteur des voyages et du tourisme qui a accru la demande de vêtements, de cosmétiques, de produits alimentaires et de vente au détail électronique, la montée de l’urbanisation et le changement. dans le mode de vie et la croissance du revenu disponible parmi les groupes à revenu moyen. En outre, l’évolution des conditions économiques, l’augmentation du nombre de voyageurs internationaux et les avancées technologiques ne sont que quelques-uns des facteurs qui devraient encore propulser la croissance du marché de la vente au détail de voyages au cours de la période.

Étendue du marché du commerce de détail et taille du marché

Le marché du travel retail est segmenté en fonction du produit et du canal de distribution. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des produits, le marché du travel retail est segmenté en parfums et cosmétiques, vins et spiritueux, électronique, produits de luxe, alimentation, confiserie et restauration, tabac, etc.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la vente au détail de voyages est segmenté en aéroport, paquebot de croisière, gare ferroviaire et frontière, centre-ville et boutique d’hôtel.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du Travel Retail sont Aer Rianta International, DFS Group Ltd., KING POWER International, DubaiDutyFree.com, China Duty Free Group Co., Ltd., Gebr. Heinemann SE & Co. KG; Dufry, Duty Free Americas, Inc., Lotte Duty Free, Lagardère Travel Retail, THE SHILLA DUTY FREE, Flemingo, JR/Group, Qatar Duty Free, 3Sixty Duty Free, DFS Group, DUFRY GROUP, Lagardère travel retail, KING POWER International, Le groupe Naunace, le groupe Lagardère, le groupe DFASS, entre autres.

Notre rapport propose : –

Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché mondial de la vente au détail de voyages?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse par applications et par pays du marché mondial du Travel Retail ?

Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial de la vente au détail de voyages?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial du Travel Retail?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial du Travel Retail ? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial Travel Retail, le risque de marché et l’aperçu du marché du marché?

Table des matières : Marché mondial du Travel Retail

Introduction

Objectifs de l’étude

Définition du marché

Aperçu du marché mondial du commerce de détail de voyages

Devise et prix

Limitation

Marchés couverts

Segmentation du marché

Marchés couverts

Portée géographique

Années considérées pour l’étude

Devise et prix

Méthodologie de la recherche

Entrevues primaires avec des leaders d’opinion clés

Sources secondaires

Hypothèses

Aperçu du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial du commerce de détail de voyages, par composants

Marché mondial du travel retail, par modèle de déploiement

Marché mondial du commerce de détail de voyages, par taille d’organisation

Marché mondial du commerce de détail du voyage, par verticale

Marché mondial du commerce de détail de voyages, par géographie

Marché mondial du travel retail, paysage des entreprises

Analyse de la part de l’entreprise : mondiale

Analyse de la part de l’entreprise : Amérique du Nord

Profil de la société

Il comprendrait des sections spécifiques à la dynamique du marché et aux facteurs de tendance affectant ou stimulant la croissance du marché. Pour lister quelques noms de sections couvertes sont

Vue d’ensemble de l’industrie

Moteurs, tendances et contraintes de la croissance du marché mondial du commerce de détail du voyage

Analyse d’impact du scénario actuel sur le marché mondial du commerce de détail de voyages

Lacunes et opportunités sur le marché mondial du travel retail

Market Entropy Global Travel Retail Market [Mise en évidence de l’agressivité ou des mouvements stratégiques des acteurs de l’industrie]

Analyse PESTLE (vue à 360 degrés du marché)

Modèle des cinq forces de Porters (rivaux concurrentiels, nouveaux entrants potentiels sur le marché, fournisseurs, clients et produits de substitution)

Analyse des brevets et des marques de commerce Marché mondial du commerce de détail de voyages [Licences, marques de commerce et approbations]

Analyse concurrentielle (analyse SWOT de l’aménagement paysager de chaque acteur/fabricant présenté dans l’étude)

Développement et perspectives du marché des cosmétiques végétaliens, etc. [Couvre le lancement de produits / services, l’innovation, etc.]

Étude de faisabilité d’investissement et de projet sur le marché mondial du commerce de détail de voyages.

