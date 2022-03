Croissance du marché du collagène de qualité médicale et de recherche robuste à 6,7% TCAC pour dépasser 884,2 millions de dollars d’ici 2028 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par TheInsightPartners.com

Dernière étude de marché sur le «marché mondial du collagène de qualité médicale et de recherche jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions par source (bovine, porcine, volaille, marine, autres); Produit (gélatine, collagène hydrolysé, collagène natif, autres); Application (hémostatiques, greffes vasculaires, échafaudages tissulaires, réparation du cartilage, soins des plaies, greffes osseuses, autres) ». Le marché mondial du collagène de qualité médicale et de recherche représente 495,4 millions de dollars américains en 2018 en 2018 et devrait croître à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 884,2 millions de dollars américains d’ici 2027. Le rapport inclure une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs développements.

Le rapport de recherche sur l’industrie mondiale du marché 2019 du collagène de qualité médicale et de recherche explore l’analyse des données historiques ainsi que la taille, la part, la croissance, la demande, les revenus et les prévisions des colorants agricoles mondiaux et estime la tendance future du marché sur la base de cette étude détaillée. L’étude partage les performances du marché à la fois en termes de volume et de revenus et ce facteur qui est utile et utile à l’entreprise.

Détails de la couverture du rapport

Valeur de la taille du marché en – 495,4 millions de dollars américains en 2018

Valeur de la taille du marché de – 884,2 millions de dollars américains d’ici 2027

Taux de croissance – CAGR de 6,7 % de 2019 à 2027

Période de prévision – 2019-2027

Année de base – 2019

Nombre de pages – 331

Tableaux n°- 164

Nombre de graphiques et de figures – 87

Données historiques disponibles – Oui

Segments couverts- Source ; Par produit ; Par application (hémostatiques, greffes vasculaires, échafaudages tissulaires, réparation du cartilage, soins des plaies, greffes osseuses, autres

Portée régionale – Amérique du Nord ; L’Europe ; Asie-Pacifique; L’Amérique latine; AEM

Portée nationale – États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Australie, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite, Brésil, Argentine

Couverture du rapport – Prévisions de revenus, classement de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché du collagène de qualité médicale et de recherche sur

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00007516/

Le collagène est un biomatériau largement reconnu utilisé dans l’industrie pharmaceutique et des soins de santé. Le collagène peut être moulé dans des implants artificiels et des échafaudages pour la régénération des tissus en raison de leur excellente biocompatibilité. L’utilisation du collagène comme excipients pour diverses formes de médicaments et comme systèmes vecteurs pour la libération contrôlée de substances actives dans l’industrie pharmaceutique devrait stimuler les ventes de collagène de qualité pharmaceutique et médicale. Il est également utilisé pour améliorer l’élasticité et la souplesse de la peau en réparant les dommages causés à la peau par le vieillissement et l’exposition au soleil et aux rayons UV. La principale application médicale du collagène est la suture de catgut, qui est dérivée du collagène intestinal des bovins. Les sutures de catgut sont utilisées pour favoriser la cicatrisation des plaies. La demande de collagène hydrolysé devrait augmenter car il est largement utilisé dans les procédures chirurgicales telles que la greffe osseuse, l’ingénierie tissulaire et les chirurgies dentaires. De plus, la forte demande de collagène natif de bonne qualité utilisé comme ingrédient dans la formulation de crèmes et de pommades en tant qu’agent anti-âge et rajeunissant de la peau devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du collagène de qualité médicale et de recherche

La pandémie de COVID-19 a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. En septembre 2020, les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie, le Pérou, l’Afrique du Sud, le Mexique et le Royaume-Uni sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’épidémie a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’alimentation et les boissons sont l’une des principales industries qui subissent de graves perturbations, telles que des fermetures de bureaux et d’usines et des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, à la suite de cette épidémie.

Parlez à l’analyste pour plus de détails : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00007516

Sur la base de la source, le marché mondial du collagène de qualité médicale et de recherche a été segmenté en bovins, porcins, volailles, marins et autres. Dans le segment source, le marché bovin a dominé le marché mondial du collagène de qualité médicale et de recherche. De plus, le segment porcin devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période projetée. Le collagène est une protéine disponible en abondance dans les tissus des mammifères et il est utilisé dans des applications médicales depuis des siècles. Le bovin est essentiellement obtenu à partir de l’os et de la peau de la vache. L’utilisation de ce type de collagène est impactée par le stade de développement de la vache. Ce collagène fournit 18 acides aminés, dont huit acides aminés essentiels. C’est une source viable de proline et de glycine. Le collagène bovin est utilisé pour produire des dispositifs médicaux, et ce collagène est issu d’extraits de collagène purifiés issus du derme bovin. De nombreuses entreprises obtiennent la matière première bovine pour des applications médicales principalement à partir de troupeaux contrôlés par des vétérinaires. Cela stimule davantage le marché mondial du collagène de qualité médicale et de recherche.

Marché du collagène de qualité médicale et de recherche: paysage concurrentiel et développements clés

Advanced Biomatrix Inc., Collagen Matrix, Inc., Collagen Solutions Plc, Cologenesis Healthcare Pvt Ltd, Croda International Plc, DSM, INNOCOLL, Integra Lifesciences, Nitta Gelatin Na Inc. et Rousselot, entre autres. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

Commandez une copie du rapport de recherche 2021-2027 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions du collagène de qualité médicale et de recherche sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00007516/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876