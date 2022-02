Croissance du marché du cannabis médical 2022, segments, industrie par taille, part, demande, tendances et aperçu des principales entreprises jusqu’en 2029

Le dernier rapport publié par DBMR montre que le marché du cannabis médicaldevrait s’accélérer dans les années à venir. Les analystes ont examiné les moteurs du marché, les confinements, les risques et les ouvertures sur le marché mondial. Le rapport sur le cannabis médical montre la direction probable du marché dans les années à venir ainsi que ses estimations. Une étude approfondie vise à comprendre le prix du marché. En analysant le paysage concurrentiel, les auteurs du rapport ont fait un brillant effort pour aider les lecteurs à comprendre les tactiques commerciales clés que les grandes entreprises utilisent pour maintenir le marché durable. Le rapport comprend le profilage des entreprises de presque tous les acteurs importants du marché Cannabis médical. La section de profilage de l’entreprise offre une analyse précieuse sur les forces et les faiblesses, les développements commerciaux, les avancées récentes, les fusions et acquisitions, les plans d’expansion, l’empreinte mondiale, la présence sur le marché,

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 67 354,01 millions USD. d’ici 2029. L’augmentation de l’usage médical et de la légalisation du cannabis agit comme un moteur pour le marché du cannabis médical.

Le rapport étudie le développement rapide du secteur du marché du cannabis médical responsable de la progression du marché du cannabis médical. Le rapport propose également des stratagèmes importants pour augmenter les ventes du marché du cannabis médical. En plus de cela, les chercheurs du rapport mettent en lumière les facteurs de restriction pour comprendre les risques et les défis en cause.

Aperçu du marché:

Le marché du cannabis médical est en croissance en raison de l’utilisation accrue des graines de cannabis dans les produits cosmétiques. Cependant, la structure réglementaire complexe de l’utilisation du cannabis agit comme un frein à sa croissance sur le marché.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du cannabis médical en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est MediPharm Labs Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 17,56 % dans la région nord-américaine.

Segmentation clé :

Par produit (huile, cannabis médical séché, capsules de cannabis médical, stylo vape, fleur entière, crèmes et hydratant, fleur moulue, patch, masque et sérum, nettoyant, autres)

Par source (naturelle, synthétique), espèce (sativa, hybride, cannabis indica)

Par Dérivés (Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-Tétrahydrocannabinol, Cannabigérol (CBG), Cannabinol, Autres)

Par application (gestion de la douleur, anxiété, spasmes musculaires, nausées, perte d’appétit, cancer, arthrite, maladie d’Alzheimer, épilepsie, dépression et troubles du sommeil, sclérose en plaques, autisme, problèmes de santé mentale, amélioration de l’humeur, autres)

Par voie d’administration (solutions orales et gélules, tabac, topiques, vaporisateurs, autres)

Par utilisateur final (établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation, industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, autres)

Par canal de distribution (B2C, B2B)

Principaux acteurs du marché du cannabis médical :

Tilray

Elixinol Global Limited

Marijuana médicale, Inc.

Extraits

Projet Peace Naturals Inc.

BOL Pharma

PharmaHemp, Kiehl’s (filiale de L’OREAL)

Santé du chanvre du Vermont

Découvrez Santé LLC

ENDOCA

Racines du Pacifique

SOCIÉTÉ DE CROISSANCE CANOPY

Aurore Cannabis

GW Pharmaceuticals plc.

Harmonie

Rapports purs

Avantages clés:

Ce rapport fournit une analyse quantitative des tendances, estimations et dynamiques actuelles jusqu’en 2021-2027, qui devrait aider à identifier les opportunités de marché existantes.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction des revenus du marché individuel.

Les conditions du marché du cannabis médical par région et par pays ont été analysées en détail dans le rapport.

Les principaux acteurs du marché du cannabis médical ont été répertoriés.

Cette étude évalue le paysage concurrentiel et l’analyse de la chaîne de valeur pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques.

Une analyse approfondie de la segmentation du Marché du cannabis médical au sein du marché a été fournie, qui devrait aider à saisir les opportunités du marché.

Étendue du marché mondial du cannabis médical

Le marché mondial du cannabis médical est segmenté sur la base des pays entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique .

Sur la base du produit, le marché est segmenté en huile, capsules de cannabis médical, patch, fleur entière, fleur moulue, stylo vape, cannabis médical séché, crèmes et hydratant, masque et sérum, nettoyant et autres.

Sur la base de la source, le marché est segmenté en synthétique et naturel. Sur la base des espèces, le marché est segmenté en cannabis indica, sativa et hybride.

Sur la base des dérivés, le marché est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC)/delta-8-tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol (CBG) et autres.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en maladie d’Alzheimer, perte d’appétit, cancer, épilepsie, autisme, problèmes de santé mentale, sclérose en plaques, gestion de la douleur, nausées, spasmes musculaires, arthrite, humeur élevée, dépression et troubles du sommeil, anxiété et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en solutions orales et capsules, fumeurs, vaporisateurs, topiques et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en B2B et B2C

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché du cannabis médical :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2021 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement les plus encourageants pour l’IoT dans la vitrine du mouvement du cannabis médical par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché de l’IoT sur le cannabis médical en 2021 et au-delà ?

Q 5. Quels sont les principaux acteurs confrontés et se développant dans l’IoT sur le marché du cannabis médical ?

Enfin, tous les aspects du marché mondial du cannabis médical sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché du cannabis médical

Concurrence sur le marché par les fabricants

Part de marché de la production par régions

Consommation par régions

Production, revenus, tendance des prix par type

Analyse du marché mondial du cannabis médical par applications

Profils d’entreprises et chiffres clés du secteur du cannabis médical

Analyse des coûts de fabrication du cannabis médical

Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Dynamique du marché

Prévisions du marché mondial du cannabis médical

Résultats de la recherche et conclusion

Méthodologie et source de données

