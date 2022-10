Croissance du marché des, Ventes, perspectives et structure des coûts jusqu’en 2027

Marché mondial des vaccins vivants atténués – Vue

Une variété de vaccins sont disponibles sur le marché pour entraîner le système immunitaire à combattre certains types de germes et les maladies graves qu’ils provoquent. La procédure de développement des vaccins dépend de divers facteurs, notamment la réponse du système immunitaire à l’antigène, le type de vaccination nécessaire, le coût de fabrication. Ainsi, sur la base de la méthodologie et de la technique, le vaccin est classé en vaccins vivants atténués, sous-unités de vaccins inactivés, vaccins recombinants, polyosidiques et conjugués et vaccins toxoïdes. Les vaccins vivants lorsqu’ils ont une forme affaiblie (atténuée) de l’antigène, on parle alors de vaccin atténué. L’avantage associé à ces vaccins comprend un mécanisme d’infection naturel conduisant à une réponse immunitaire forte et durable. Des facteurs tels que la sensibilisation accrue à la vaccination, l’augmentation du financement public des programmes de vaccination et la prévalence croissante des maladies infectieuses stimulent la croissance de ce marché. Les économies en développement de l’Asie-Pacifique comme l’Inde ont le plus grand nombre de naissances au monde, c’est-à-dire plus de 26 millions par an. Selon le Fonds d’urgence des Nations Unies pour l’enfance, environ 20 % de la mortalité infantile totale dans le monde sont signalés en Inde. Ainsi, le gouvernement indien vise à assurer la vaccination des enfants, à améliorer la santé et à augmenter l’espérance de vie des nourrissons. Par exemple, on signale que neuf millions de séances de vaccination systématique (RI) sont organisées en Inde chaque année. De plus, des économies comme la Chine dans la région connaissent une augmentation du soutien à l’investissement pour la vaccination. On estime que Gavi investira 800 000 USD de 2001 à 2022 sous la forme d’une subvention d’introduction de vaccins (VIG) pour la Chine. De plus, l’amélioration des infrastructures de soins de santé, l’augmentation de la demande de LAV et l’accent mis sur la prévention des maladies stimulent également ce marché. Cependant, des facteurs tels qu’une efficacité limitée et un coût de développement élevé sont les principaux facteurs estimés pour limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

mondial des vaccins vivants atténués devrait atteindre 45,2 milliards USD d’ici 2023, contre 34,2 milliards USD en 2016, avec un TCAC approximatif de 10,7 % de 2022 à 2027.

Liste des meilleurs acteurs :

GlaxoSmithKline, plc. (Royaume-Uni), Merck & Co. (États-Unis), Pfizer, Inc. (États-Unis), Astellas Pharma Inc. (Japon), Johnson & Johnson (États-Unis), CSL Limited (Australie), Emergent BioSolutions, Inc. (États-Unis), MedImmune, LLC (États-Unis), Sanofi (France) et Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Inde). et d’autres font partie des acteurs de premier plan à l’avant-garde de la concurrence sur le marché mondial des vaccins vivants atténués et sont présentés dans l’analyse MRFR.

Marché mondial des vaccins vivants atténués – Analyse de la concurrence Les

entreprises du marché mondial des vaccins vivants atténués augmentent continuellement leurs dépenses de recherche et développement afin de développer de nouveaux produits et technologies, qui pourraient maximiser leur part du marché mondial.

En septembre 2016, Glaxo SmithKline Pharmaceuticals (GSK Pharma) a finalisé l’acquisition annoncée de l’activité vaccins de Novartis et la vente de son activité oncologie. Suite au déroulement de l’accord, GSK a pu élargir son portefeuille de vaccins et a absorbé environ 120 employés de Novartis pour augmenter ses ventes en Inde.

En juin 2018, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis reconnaissait son examen de la nouvelle demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) pour GARDASIL, un vaccin contre le papillomavirus humain.

Marché mondial des vaccins vivants atténués – Analyse régionale

Les Amériques sont en tête du marché des vaccins vivants atténués. Des facteurs tels que l’augmentation des infrastructures de santé et l’augmentation du soutien gouvernemental sont les principaux moteurs du marché dans la région.

Après les Amériques, l’Europe détient le deuxième marché en importance, en raison de la présence massive d’acteurs de premier plan et d’infrastructures de santé bien développées. De plus, la présence d’économies en développement comme l’Allemagne, la France, l’Italie et d’autres, ainsi que la recherche et le développement, offrent des contextes propices à la croissance du marché.

L’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la présence de pays comme l’Inde, la Chine et d’autres. Ces économies en développement ont un fort potentiel de génération d’activité pour les acteurs du marché. Suivi par la région Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent la plus faible part du marché. La plupart des pays de cette région sont des pays à faible revenu avec de faibles dépenses de santé par habitant et des politiques gouvernementales strictes. Dans la région Moyen-Orient et Afrique. On estime que la région du Moyen-Orient au Moyen-Orient et en Afrique domine le marché en raison de la présence d’économies développées comme l’Arabie saoudite, le Koweït, Dubaï, le Qatar et d’autres à l’intérieur des frontières régionales.

