Croissance du marché des véhicules électriques, opportunités, développements de nouveaux produits, paysage concurrentiel, dernières informations et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research dans son rapport intitulé Marché des véhicules électriques offre des informations complètes et des recherches détaillées sur ce marché. Le rapport couvre les facteurs clés qui propulsent la croissance de ce marché, les opportunités lucratives inexploitées pour les fabricants, les dernières tendances et les derniers développements qui façonnent la croissance du marché et d’autres informations précieuses sur différents segments de marché.

Le marché mondial des véhicules électriques était évalué à 280 235,49 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 566 378,14 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 24,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentent le plus grand segment de type de propulsion sur le marché respectif en raison de la disponibilité de subventions et du soutien du gouvernement. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Analyse du marché des véhicules électriques :

Ce rapport sur le marché des véhicules électriques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des véhicules électriques, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des véhicules électriques sont

Ford Motor Company (États-Unis)

General Motors (États-Unis)

AUDI AG (Allemagne)

Kia Motors Corporation (Corée du Sud)

Groupe Renault (France)

Groupe PSA (France)

SAIC Motor Corporation Limited (Chine)

Tesla (États-Unis)

Daimler AG (Allemagne)

BMW AG (Allemagne)

Hyundai Motor Company (Corée du Sud)

BYD Company Ltd. (Chine)

Continental AG (Allemagne)

TOYOTA MOTOR CORPORATION (Japon)

Nissan Motor Co., LTD. (Japon)

Volkswagen AG (Allemagne)

AB Volvo (Suède)

Honda Motor Co., Ltd. (Japon)

DEVELOPPEMENTS récents:

BYD a lancé quatre nouveaux modèles de véhicules électriques équipés de batteries Blade à Chongqing en avril 2021. Les nouveaux modèles de véhicules sont Qin Plus EV, E2 2021, Tang EV et Song Plus EV qui sont disponibles avec des fonctions avancées de sécurité de la batterie.

Volkswagen a présenté 7 places EV ID.6 Crozz et ID.6 X en avril 2021 avec FAW et SAIC en Chine. Les véhicules sont disponibles en deux versions de batterie, dont 58 kWh et 77 kWh, ainsi que quatre configurations de groupe motopropulseur.

Moteurs du marché des véhicules électriques :

Ventes de véhicules électriques (VE)

L’augmentation des ventes de véhicules électriques (VE) à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des véhicules électriques. La préférence des consommateurs s’oriente rapidement vers les véhicules électriques (VE) de tourisme et commerciaux en raison de la conscience environnementale croissante.

Ventes de véhicules de luxe

L’augmentation de la production et des ventes de voitures de luxe à travers le monde en raison de l’augmentation du revenu disponible de la population accélère la croissance du marché. L’augmentation de la demande pour ces véhicules améliorés augmente la production de véhicules.

Demande d’économie de carburant

L’augmentation de la demande de véhicules économes en carburant, à faibles émissions et à hautes performances influence davantage le marché. La présence de règles et réglementations gouvernementales strictes en matière d’émissions de véhicules et la réduction du coût des batteries de véhicules électriques ont un impact positif sur la croissance du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des véhicules électriques.

Opportunités

En outre, la forte demande de véhicules électriques dans les secteurs de l’automobile et des transports offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les initiatives gouvernementales relatives aux véhicules électriques accéléreront encore la croissance du marché des véhicules électriques.

Avantages clés:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché des véhicules électriques sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché du véhicule électrique ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché des véhicules électriques au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

Segmentation du marché mondial des véhicules électriques :

Composant:

Cellules et packs de batterie

Chargeur embarqué

Système d’infodivertissement

Autres

Type de propulsion :

Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)

Véhicules électriques à batterie (BEV)

Véhicules électriques hybrides (VHE)

Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV)

Type de borne de recharge :

Charge normale

Super charge

Classer:

Prix moyen

Luxe

Groupe motopropulseur :

Hybride parallèle

Hybride de série

Hybride combiné

Type de véhicule:

Voitures particulières

Deux-roues

Véhicules commerciaux

Analyse au niveau du pays du marché des véhicules électriques

Les pays couverts par le rapport sur le marché des véhicules électriques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite , Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Le rapport sur le marché des véhicules électriques répond aux questions suivantes :

Quel est le taux de croissance du marché des véhicules électriques?

Quelle sera la valeur du marché des véhicules électriques à l’avenir?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché des véhicules électriques?

Quels sont les principaux pays couverts par le marché Véhicule électrique?

Table des matières : Marché mondial des véhicules électriques

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché des véhicules électriques

Partie 03 : Paysage du marché mondial des véhicules électriques

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des véhicules électriques

Partie 05 : Segmentation du marché mondial des véhicules électriques par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

