Croissance du marché des tissus enduits d’élastomères au Moyen-Orient et en Afrique | Trelleborg AB (publ) (Suède), Continental AG (Allemagne), Low & Bonar PLC (Mehler Texnologies)

Le marché des tissus enduits d’élastomères au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 2264,59 millions USD en 2021 et devrait atteindre 3270,12 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,70% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Le rapport d’étude de marché crédible sur les tissus enduits d’élastomères au Moyen-Orient et en Afrique comprend des informations primaires, secondaires et avancées sur le marché mondial en ce qui concerne le statut, les tendances, la taille, la part, la croissance et les segments au cours de la période de prévision. Cette étude de recherche aide l’acheteur à comprendre les différents moteurs et contraintes avec leurs effets sur le marché au cours de la période de prévision. Le rapport de marché offre un aperçu exhaustif des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Un rapport sur le marché international des tissus enduits d’élastomères au Moyen-Orient et en Afrique propose également la liste des principaux concurrents ainsi que des informations stratégiques et une analyse des facteurs clés influençant cette industrie.

Le rapport d’étude de marché à grande échelle sur les tissus enduits d’élastomères au Moyen-Orient et en Afrique présente en termes clairs l’étude approfondie de cette industrie et indique l’état du marché au cours de la période de prévision. Le rapport d’analyse de l’industrie fournit des données sur les mouvements des principaux acteurs du marché et des marques qui vont des développements, lancements de produits, acquisitions, fusions, coentreprises, tendances en matière d’innovation et politiques commerciales. Un rapport fiable sur les tissus enduits d’élastomères au Moyen-Orient et en Afrique mène des recherches approfondies sur la concurrence pour fournir de meilleures informations sur le marché. Cette analyse de marché examine divers segments qui aident au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les tissus enduits d’élastomères au Moyen-Orient et en Afrique : Trelleborg AB (publ) (Suède), Continental AG (Allemagne), Low & Bonar PLC (Mehler Texnologies) (Inde), Saint-Gobain. (France), Spradling International (États-Unis), inStyle Coated Fabric Solutions (États-Unis), Seaman Corporation (États-Unis), OMNOVA Solutions Inc. (États-Unis), Takata Corporation (Japon), COLMANT COATED FABRICS (France), Seaman Corporation (U, S.), Serge Ferrari (France), Dickson Constant (France), Sioen Industries NV (Belgique) et SRF Limited (Inde)

Portée du marché des tissus enduits d’élastomère au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des tissus enduits d’élastomère est segmenté en fonction du type, du tissu, de la couleur, du système de laquage, de la méthode de revêtement, du procédé de revêtement, de la propriété de surface, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Tissus enduits de polyuréthane thermoplastique (TPU)

Tissus enduits d’oléfine thermoplastique (TPO)

Tissus enduits de chlorure de polyvinyle (PVC)

Tissus enduits de caoutchouc

Tissus enduits de silicone

Tissu

Fil

Non tissé

Matériaux composites

Les autres

Couleur

Transparent

Couleur camouflage

Violet

Orange

Rayé

Noir marron

Métallique

Blanc

Jaune

Beige

Gris

Vert

Bleu

Rouge

Les autres

Système de laquage

acrylique

F 1

Nano

Sans Laquage

Les autres

Méthode de revêtement

Revêtement direct au rouleau

Pad-Dry-Cure

Revêtement de calendrier

Revêtement par extrusion à chaud

Finition mousse, Autres

Processus de revêtement

Mélange et Formulation

Revêtement étalé

Revêtement par immersion

Les autres

Propriété de surface

Tapis

Haute brillance

En relief

Tapis de soie

Brillant de soie

Les autres

Application

Bateau

Récipient

Imprimer

Piscine

Tente

Industriel

Intérieur

Machines

Bâche

Protection solaire

sport

Architecture textile

Géotextiles

Vêtements

Vêtements techniques et vêtements de protection

Les autres

Utilisateur final

Textile

Automobile et transport

Construction de bâtiments et infrastructures

Sports et loisirs

Emballage

Marin

Militaire

Les autres

Dans ce rapport, les chercheurs se sont concentrés sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se sont concentrés sur les sujets tendances, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques tendances et la perception des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils ont examiné l’impact des certifications, des allégations et des labels, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris l’approche futuriste et les scénarios historiques, les facteurs sociaux et économiques influents, le développement des spécifications et les consommateurs. Habitudes d’achat.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport sur les tissus enduits d’élastomères au Moyen-Orient et en Afrique fournit des informations sur le marché, qui est subdivisé en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

