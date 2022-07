Croissance du marché des tests prénatals non invasifs, enquête mondiale, analyse, partage, profils d’entreprise et prévisions d’ici 2027

Le marché mondial des tests prénatals non invasifs devrait atteindre 8,75 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le test prénatal non invasif (NIPT), communément appelé test ADN acellulaire, est considéré comme une extension significative de la variété des méthodes de diagnostic utilisées pour détecter les anomalies chromosomiques fœtales. Le NIPT est également considéré comme supérieur aux autres modalités de dépistage, en particulier pour la trisomie 21 (l’une des anomalies congénitales les plus répandues). Le NIPT permet aux individus de prendre des décisions éclairées quant à savoir si des tests de diagnostic doivent être effectués. Les anomalies chromosomiques fœtales associées comprennent généralement le bénéfice ou l’absence de matériel génétique qui peut différer de petits segments à de petits segments de chromosomes à des chromosomes entiers.

Le rapport sur le marché mondial des tests prénataux non invasifs d’Emergen Research est le dernier document couvrant les changements dans la dynamique et les tendances du marché qui ont suivi l’épidémie de COVID-19. L’urgence sanitaire mondiale a entraîné des changements sans précédent dans le scénario économique mondial, affectant radicalement le paysage du marché du test prénatal non invasif, perturbant ses chaînes d’approvisionnement et provoquant une volatilité des prix et de la demande de produits. Le rapport analyse l’impact de la pandémie sur l’industrie Test prénatal non invasif et met en évidence ses segments assiégés. Cependant, nos analystes pensent que le marché retrouvera du terrain dans le scénario post-COVID.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Sur la base de la méthode, la détection par ultrasons a généré un chiffre d’affaires de 0,86 milliard USD en 2019 et devrait augmenter avec un TCAC de 14,0% dans le période de prévision, en raison de la capacité du diagnostic échographique à détecter des anomalies dans la position du bébé et des actions dans l’utérus.

Le segment hospitalier devrait croître avec un TCAC de 14,1 % au cours de la période de prévision en raison de l’introduction croissante de tests prénatals non invasifs, associée à des développements technologiques rapides et à des stratégies d’acceptation révolutionnaires.

L’application trisomie est le principal contributeur au marché des tests prénatals non invasifs. L’application trisomie de la région Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché et détenait environ 45,1% du marché en 2019, en raison de la forte incidence de troubles génétiques corrélés à la trisomie, tels que le syndrome de Patau, le syndrome de Down et Edward syndrome.

Rapport sur le marché mondial des tests prénatals non invasifs – Analyse segmentaire:

La verticale commerciale mondiale des tests prénatals non invasifs a été largement classée en fonction du type de produit, de la gamme d’applications, des industries des utilisateurs finaux et d’un aperçu concurrentiel. Le rapport examine le scénario de marché actuel, ses performances passées, les ratios de demande et d’offre, les taux de production et de consommation, les ventes et les nombreuses opportunités de croissance disponibles sur le marché. Il estime en outre la croissance potentielle des principaux segments régionaux du marché, ce qui est bénéfique pour les lecteurs d’obtenir des informations percutantes sur le secteur d’activité Test prénatal non invasif. Un aperçu clair du paysage concurrentiel du marché devrait aider les entreprises impliquées dans ce secteur à déchiffrer les mouvements commerciaux optimaux pour atteindre leurs objectifs commerciaux souhaités.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial Non- Marché des tests prénatals invasifs en fonction de la méthode, de l’utilisation finale, de l’application et de la région :

perspectives de la méthode (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Détection par ultrasons

Tests de dépistage biochimique

ADN sans cellule dans les tests de plasma maternel

Autres

perspectives d’utilisation finale (revenu , milliards USD ; 2017-2027)

Laboratoires de diagnostic

Hôpitaux

Centres de recherche

Cliniques

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Syndrome

microdélétion trisomique

Autres

Géographies clés présentées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne et reste de l’Europe)

Amérique latine (Brésil et reste de l’Amérique latine)

au Moyen-Orient et en Afrique (pays du CCG et reste du Moyen-Orient et d’Afrique)

Perspectives concurrentielles

Cette section du rapport effectue une enquête approfondie sur le paysage extrêmement concurrentiel du marché mondial des tests prénataux non invasifs, mettant en évidence les principaux fabricants, les initiatives stratégiques adoptées par eux, les perspectives de croissance existantes, les positions sur le marché et les parts de marché détenues par chaque participant. Le rapport met davantage l’accent sur les stratégies de développement entreprises par ces entreprises, notamment l’innovation de produits, le lancement de nouveaux produits et la mise à niveau technologique. De plus, le rapport étudie les événements commerciaux notables observés dans cette industrie, tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats, les accords d’entreprise et les promotions de marque.

Les principaux participants de l’industrie sont :

Yourgene Health, Illumina Inc., Agilent Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Laboratory Corporation of America Holdings, GE Healthcare, PerkinElmer Inc., BGI et Natera Inc., entre autres.

Le rapport offre des informations précieuses sur les principaux moteurs, limites, opportunités et défis auxquels sont confrontés le marché mondial des tests prénataux non invasifs et ses principaux acteurs.

Le rapport met en lumière les principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies commerciales et leurs plans d’expansion à long terme.

Le rapport présente en outre une analyse complète des éléments clés du marché des tests prénatals non invasifs qui influencent sa croissance au cours de la chronologie prévisionnelle. Ces éléments vitaux comprennent les facteurs clés, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macro-économiques. Les auteurs du rapport ont mis en œuvre un ensemble d’outils analytiques, tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement, pour proposer des recommandations stratégiques aux nouveaux entrants sur la manière de surmonter les barrières d’entrée de gamme.

