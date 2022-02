Croissance du marché des tests pharmacogénétiques, perspectives, demande, analyse des acteurs clés et opportunité 2029

Le rapport complet sur le marché des tests pharmacogénétiques est généré en combinant les meilleures informations de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talent et les dernières technologies. Il donne des explications sur une enquête méthodique du scénario existant du marché mondial, qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. Avec les données de marché de ce rapport, les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’ industrie des tests pharmacogénétiques peuvent être identifiés et analysés. D’excellents modèles de pratique et méthode de recherche utilisés lors de la génération d’ un rapport commercial sur les tests pharmacogénétiques révèlent les meilleures opportunités de prospérer sur le marché. En outre, les marchés aux niveaux local, régional et mondial sont explorés ici.

Le marché des tests pharmacogénétiques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,70 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des tests pharmacogénétiques fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision. période tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du niveau des dépenses de santé accélère la croissance du marché des tests pharmacogénétiques.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des tests pharmacogénétiques sont Sonic Healthcare, Genelex, GENEWIZ, Rxight ; 23andMe, Inc., PGXT, OneOme, LLC, Mako Medical Laboratories, LLC, Myriad Genetics, Inc., Bayer AG, BGI, Pacific Biosciences of California, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, QIAGEN, Luminex Corporation, Eurofins Scientific, Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc. et PerkinElmer Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse du segment de marché des tests pharmacogénétiques :

Par type (tests sur un seul gène, tests basés sur des matrices, séquençage du génome entier et NGS et séquençage de l’exome entier)

Par échantillon (sang et salive)

Par domaine thérapeutique (oncologie, neurologie, cardiologie, génomique, immunologie et hypersensibilité, et autres)

Par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies de vente par correspondance et services directs aux clients)

Analyse détaillée du marché et perspectives :

Un test pharmacogénétique, également appelé test de gène médicamenteux, est utilisé pour étudier et déterminer les interactions entre les médicaments et la constitution génétique de l’individu. Il a été observé que plusieurs personnes réagissent différemment avec les médicaments en fonction de l’expression des gènes induits par le médicament.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des tests pharmacogénétiques au cours de la période de prévision sont l’augmentation de la population vieillissante. En outre, l’augmentation de l’acceptation de la procédure de pharmacogénomique par les professionnels de la santé et la vigilance croissante de la population de patients envers la thérapie personnalisée devraient en outre propulser la croissance du marché des tests pharmacogénétiques. De plus, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques comme le cancer, la tuberculose, le VIH et d’autres devrait en outre amortir la croissance du marché des tests pharmacogénétiques. D’autre part, la hausse du prix des tests et le manque de financement pour la recherche et le développement de différentes voies pharmacogénomiques devraient en outre entraver la croissance du marché des tests pharmacogénétiques au cours de la période.

Key Developments in the Market:

In January 2019, 23andMe, Inc. announced the availability of pharmacogenomics test which will be commercially available without the need for any prescriptions. This test will help provide patients and physicians with better knowledge and identification services into genes of an individual. Although, FDA has approved this test they have also issued a statement regarding not basing their treatment options on the test results

In May 2017, Oxford Gene Technology announced that had agreed to be acquired by Sysmex Corporation. This acquisition will allow for complete integration of Oxford’s genetic analysis technologies and expertise which will help enhance the position of Sysmex Corporation globally. Oxford Gene Technology will operate as a wholly-owned subsidiary of Sysmex

By Geographical Regions:-

Asia Pacific: China, Japan, India, and Rest of Asia Pacific

Europe: Germany, the UK, France, and Rest of Europe

North America: The US, Mexico, and Canada

Latin America: Brazil and Rest of Latin America

Middle East & Africa: GCC Countries and Rest of Middle East & Africa

Key Factors Of Pharmacogenetic Testing Market Report:

Business description – A detailed description of the company’s operations and business divisions.

Corporate strategy – Analyst’s summarization of the company’s business strategy.

SWOT Analysis – A detailed analysis of the company’s strengths, weakness, opportunities and threats.

Company history – Progression of key events associated with the company.

Major products and services – A list of major products, services and brands of the company.

Key competitors – A list of key competitors to the company.

Important locations and subsidiaries – A list and contact details of key locations and subsidiaries of the company.

Detailed financial ratios for the past five years – The latest financial ratios derived from the annual financial statements published by the company with 5 years history.

