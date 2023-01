Croissance du marché des tests multiplex, analyse de l’industrie | Prévisions du marché mondial et régional jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché influent sur les tests multiplex est la solution idéale pour de nombreux professionnels car il est bénéfique à bien des égards. Le rapport fait gagner du temps, fournit de nouvelles informations, donne des éclaircissements sur le marché des entreprises et aide à affiner et peaufiner la stratégie. Le rapport ajoute plus de crédibilité au travail et ajoute du poids à toutes les recommandations marketing qui sont données à un client ou à un cadre via ce rapport. En extrayant une valeur réelle des résultats de recherche tels que l’analyse de marque, le rapport de marché réaliste sur les tests multiplex présente et organise les données d’une manière digeste et logique pour les entreprises.

Segmentation clé :

Par produits et services (réactifs et consommables, instruments et accessoires et logiciels et services)

Par type (essais multiplex d’acides nucléiques, essais multiplex de protéines et essais multiplex basés sur des cellules)

Par technologie (puce à protéines, réaction en chaîne par polymérase, PCR multiplex en temps réel, cytométrie en flux, détection de fluorescence, luminescence et autres)

Par application (diagnostics cliniques et recherche et développement)

Par utilisateur final (hôpitaux, laboratoires cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts de recherche et autres)

La liste des principales entreprises présentées sur le marché des tests multiplex sont:

Luminex Corporation (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Illumina, Inc (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas), Abcam plc (Royaume-Uni), BD (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Meso Scale Diagnostics (États-Unis), Randox Laboratories (Royaume-Uni), Quanterix (États-Unis), Bio-Techne Corporation (États-Unis), Olink (Suède), DiaSorin SpA (Italie) , Seegene (Corée du Sud), Promega Corporation (États-Unis), Siemens (Allemagne), PerkinElmer, Inc. (États-Unis) et Shimadzu Corporation (Japon)

Aperçu sur le marché :

Les tests multiplex sont une procédure dans laquelle les analytes sont profilés séparément. Des analytes tels que des protéines, des biomolécules, des facteurs de croissance, des cytokines et des chimiokines sont utilisés pour amplifier plusieurs cibles dans une réaction en chaîne par polymérase (PCR). Les tests multiplex sont largement utilisés dans l’identification des agents pathogènes, l’analyse de détection des gènes et autres.

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, l’utilisation croissante des tests multiplex dans les diagnostics compagnons, l’augmentation de la base de population gériatrique et la validation des biomarqueurs dans les diagnostics moléculaires et protéiques, ainsi que le besoin croissant de tests à haut débit et automatisés des systèmes partout dans le monde élargiront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. les produits de microbiologie clinique et l’augmentation des dépenses par habitant en soins de santé augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Dynamique du marché des tests multiplex

Conducteurs

Augmentation de la prévalence du cancer : L’augmentation du taux d’incidence du cancer dans le monde entier ouvre la voie à la croissance du marché. Plus de 10 millions de personnes meurent chaque année du cancer et le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Cela ouvrira davantage la voie à la croissance du marché à l’avenir.

Compétences en recherche et développement : L’ augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance de marché lucratives. Les compétences en recherche et développement menées pour l’intégration de technologies de pointe dans les établissements de santé et sur la détection des maladies infectieuses soutiennent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé : l’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler le taux de croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. De plus, le rendement élevé des investissements assuré par les activités de recherche jouera également en faveur du marché.

En outre, l’adoption croissante de diagnostics compagnons pour accroître la sécurité et l’efficacité des thérapies, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements pour le développement de produits et dispositifs médicaux avancés et la prise de conscience croissante des avantages de tests multiplex, affectent positivement le taux de croissance du marché.

Segments de marché des tests multiplex par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Les pays clés de chaque région sont également pris en compte , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Faits saillants du rapport

Analyse approfondie de diverses informations, à savoir les tendances du marché des tests multiplex, les moteurs de croissance, les opportunités et autres défis connexes. Des détails complets sur les principaux acteurs du marché, leurs compétences principales et leurs parts de marché. La capacité des fournisseurs et des acheteurs à faire de meilleures affaires décisions. Répertorie la taille du marché en termes de volume.

