Croissance du marché des tests lipidiques au point de service (PoC), mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

Le marché mondial des tests lipidiques au point de service (PoC) dont le test lipidique au point de service (POC) fait partie devrait passer de sa valeur estimée initiale de 21,85 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 41,65 milliards USD d’ici 2026.

Le test lipidique mondial au point de service (PoC) devrait croître avec un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation des niveaux d’obésité qui a entraîné une augmentation ultérieure du taux de cholestérol dans la population.

Développements clés sur le marché :

En octobre 2017, Abbott a annoncé avoir finalisé l’acquisition d’Alere Inc. Cette acquisition devrait former un leader mondial sur le marché du diagnostic au point de service en raison de l’expertise des deux sociétés dans les services de diagnostic rapide.

En juillet 2016, Sinocare a annoncé avoir finalisé l’acquisition de PTS Diagnostics, cette acquisition aidera à établir la division de Sinocare pour les offres de produits rapides au point de service en raison de l’expertise de PTS Diagnostics dans le même domaine.

Analyse concurrentielle: marché mondial des tests de lipides au point de service (PoC)

Le marché mondial des tests lipidiques au point de service (PoC) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des tests lipidiques au point de service (PoC) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial des tests lipidiques au point de service (PoC) par produit (consommables, instruments), application (hyperlipidémie, hypertriglycéridémie, hyperlipoprotéinémie, maladie de Tanger, hypercholestérolémie familiale, autres), mode (tests OTC, tests basés sur ordonnance), fin- Utilisateur (hôpitaux, cliniques, laboratoires de recherche et de diagnostic, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Principaux concurrents du marché: marché mondial des tests de lipides au point de service (PoC)

Abbott, Abaxis, PTS Diagnostics, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Samsung Medison Co., Ltd., Bio-Rad Laboratories, Inc., The Menarini Group, Nova Biomedical, AccuBioTech Co., Ltd., BD, Chembio Diagnostic Systems , Inc., Danaher, EKF Diagnostics, Johnson & Johnson Services, Inc., Quidel Corporation, Sekisui Diagnostics, Siemens, Trinity Biotech Ireland sont quelques-uns des principaux concurrents présents sur le marché.

Définition du marché: marché mondial des tests de lipides au point de service (PoC)

Le test lipidique au point de service peut être défini comme les tests effectués à proximité du patient ainsi que les soins qui lui sont proposés. Ce processus de diagnostic des taux de lipides dans le sang a entraîné une réduction significative du temps écoulé entre le diagnostic du produit et le traitement correct ou le prochain plan d’action proposé aux patients.

Facteurs de marché

Adoption croissante des tests de diagnostic à domicile et des dispositifs de test POC dans les soins à domicile, ce facteur devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

L’augmentation des niveaux de population impliqués dans de mauvaises habitudes alimentaires a entraîné l’adoption de tests et de services de lipides en raison de l’augmentation des taux de cholestérol

Restriction du marché

Manque de confiance sur les différents produits de test au point de service en raison des rappels de produits des différents concurrents du marché, ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Segmentation: marché mondial des tests de lipides au point de service (PoC)

Par produit Consommables Instruments

Par demande Hyperlipidémie Hypertriglycéridémie Hyperlipoprotéinémie Maladie de Tanger Hypercholestérolémie familiale Autres

Par modes Tests OTC Tests basés sur la prescription

Par utilisateur final Hôpitaux Cliniques Laboratoires de recherche et de diagnostic Autres



