Croissance du marché des tests LDL, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

Le marché mondial des tests LDL devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Les lipoprotéines de basse densité (LDL) sont connues sous le nom de mauvais cholestérol car elles accumulent des graisses supplémentaires dans les artères. Cette condition rétrécit les artères et augmente le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de maladie artérielle périphérique. Ainsi, pour la détermination des LDL, divers kits, réactifs et appareils sont utilisés. Par exemple, le calibrateur de cholestérol LDL N-gène utilisé comme test LDL pour la détermination des lipoprotéines de basse densité pour mesurer le risque de maladies cardiaques. Il est essentiellement destiné à un usage diagnostique in vitro. Ces particules circulaires servent à solubiliser et à transporter le cholestérol et les triglycérides dans la circulation sanguine. Les proportions relatives de protéines et de lipides calculent la densité de cette lipoprotéine. Le test de cholestérol LDL agit comme un facteur clé pour déterminer la pathogenèse de l’athérosclérose et des maladies coronariennes.

Principaux concurrents du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Quest Diagnostics, Sekisui Diagnostics, Express Biotech International, Randox Laboratories Ltd, Reckondiagnostics, Diasys Diagnostic Systems GmbH, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott, Eurolyser Diagnostica GmbH, Sigma-Aldrich, Diazyme Laboratories, Inc, Laboratory Corporation of America, Cell Biolabs, Inc, Atlas Medical UK, Eurofins Scientific, Thermo Fisher Scientific Inc, Home Access Health et autres.

Tendances du marché :

Le marché mondial des tests LDL est segmenté en quatre segments notables tels que les composants, la maladie, le canal de distribution et l’utilisateur final.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en appareils, kits & réactifs et services.

Sur la base de la maladie, le marché est segmenté en athérosclérose, obésité, dyslipidémie, diabète, angine de poitrine, accident vasculaire cérébral, maladie de l’artère carotide, maladie artérielle périphérique, autres. En 2019, le segment du diabète devrait dominer le marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et au détail.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins ambulatoires et laboratoire de recherche. En 2019, le segment hospitalier devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Informations clés dans le rapport :

• Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

• Acteurs clés du marché impliqués dans cette industrie

• Analyse détaillée de la segmentation du marché

• Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

CONDUCTEURS:

Augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires et de l’obésité

Augmentation du nombre de personnes gériatriques

RETENUE:

Risques associés aux tests tels que les saignements et les infections

OCCASION:

Tests initiés par le patient

DÉFI:

Sécurité des données des patients

Le marché mondial des tests LDL est segmenté en quatre segments notables tels que composant, maladie, utilisateur final, canal de distribution.

Sur la base de la maladie, le marché est segmenté en athérosclérose, obésité, dyslipidémie, diabète, angine de poitrine, accident vasculaire cérébral, maladie de l'artère carotide, maladie artérielle périphérique, autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d'offres directs et au détail.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, laboratoires de recherche et soins ambulatoires.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des tests LDL dans le monde, le marché mondial des tests LDL est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Le rapport sur le marché des tests LDL fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les entreprises à la recherche de personnes pour les fusions et acquisitions, faisant des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernées par la recherche des installations d’étude de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon sur la taille, l’offre et le taux de développement du marché. Le rapport de test LDL fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

