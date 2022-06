Croissance du marché des systèmes d’imagerie dentaire, analyse de la part des revenus, profils d’entreprise et prévisions jusqu’en 2028 | Danaher, Carestream Health, Dentsply Sirona, PLANMECA OY, Midmark Corporation

En cette ère de mondialisation, le monde entier est le marché et, par conséquent, les entreprises cherchent à adopter un rapport d’étude de marché mondial. Le rapport sur le marché Système d’imagerie dentaire aide à savoir comment le marché se comportera au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Cette analyse de marché met en lumière divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement commercial le plus rapide dans le cadre des prévisions d’estimation. Sans aucun doute, les entreprises d’aujourd’hui exigent fortement l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits.

Le marché des systèmes d’imagerie dentaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 5 165,52 millions USD et croître à un TCAC de 7,87 % dans les prévisions susmentionnées. période. Le nombre croissant de cabinets dentaires stimule le marché des systèmes d’imagerie dentaire.

La technologie d’imagerie dentaire est définie comme le système utilisé pour obtenir une image visuelle complète de la cavité buccale afin de détecter tout problème dentaire. Chez les individus de tous les groupes d’âge, différents problèmes dentaires sont notés qui peuvent être facilement identifiés à un stade précoce grâce à l’aide de ces technologies. Cela aide considérablement à réduire les dommages causés par toute maladie. Ces appareils comprennent une petite caméra pour atteindre les coins intérieurs de la cavité buccale et un écran visuel. Le professionnel dentaire observe très attentivement cette image pour reconnaître l’état du patient et pour l’aider à décider d’un traitement efficace pour le patient en fonction de l’état et de la gravité de la maladie.

Les principaux fabricants de clés sont :

Danaher, Carestream Health, Dentsply Sirona, PLANMECA OY, Midmark Corporation, VATECH, THE YOSHIDA DENTAL MFG. CO., LTD, Flow Dental, KaVo Kerr, Cefla sc, Masterlink, LLC., Owandy Radiology, FONA Dental, sro, Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd., LargeV Instrument, TRIDENT SRL, Video Dental, DÜRR DENTAL SE, 3Shape A/S et Denterprise Internationals parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché des systèmes d’imagerie dentaire est segmenté en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la méthode.

Sur la base du produit, le marché des systèmes d’imagerie dentaire est segmenté en CBCT, rayons X intra-oraux, caméras intra-orales et scanners intra-oraux.

Sur la base des applications, le marché des systèmes d’imagerie dentaire est segmenté en chirurgie buccale et maxillo-faciale et en implantologie.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des systèmes d’imagerie dentaire est segmenté en hôpitaux et cliniques dentaires et centres de diagnostic dentaire.

Le marché des systèmes d’imagerie dentaire est également segmenté sur la base de la méthode en imagerie extra-orale et imagerie intra-orale. Les systèmes d’imagerie extra-orale ont été segmentés en systèmes panoramiques, systèmes panoramiques et céphalométriques et systèmes CBCT 3D. Les systèmes d’imagerie intra-orale ont été segmentés en scanners intra-oraux, systèmes à rayons X intra-oraux, capteurs intra-oraux, systèmes PSP intra-oraux et caméras intra-orales.

Objectifs du marché mondial du système d’imagerie dentaire:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Système d’imagerie dentaire

2 Analyser et prévoir la taille du marché Système d’imagerie dentaire, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché du système d’imagerie dentaire pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché mondial des systèmes d’imagerie dentaire en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché Système d’imagerie dentaire

Certains des principaux points forts des couvertures Toc : –

Introduction

Hypothèses et méthodologie de recherche

Résumé

Aperçu du marché

Idées clés

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique, par produit

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique, par détecteur

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique, par technologie

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique, par application

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique, par utilisateur final

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique, par région

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique en Amérique du Nord

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique en Europe

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique en Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique en Amérique latine

Analyse et prévisions du marché du système d’imagerie dentaire organique au Moyen-Orient et en Afrique

Paysage concurrentiel

