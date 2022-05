Croissance du marché des systèmes de gestion intestinale, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Marché mondial des systèmes de gestion intestinale , par produit (systèmes d’irrigation, dispositifs de modulation nerveuse, sacs de colostomie, autres produits et accessoires), application (adulte, pédiatrique), utilisateur final (hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, soins à domicile) et géographie (Europe , Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Pour un examen approfondi | Obtenez un exemple de copie @ https://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-bowel-management-systems-market

Le marché mondial des systèmes de gestion intestinale devrait passer de sa valeur initiale estimée de 1,71 milliard USD en 2018 à une valeur estimée de 2,29 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique dans le monde et à la prévalence de la demande de système de gestion de l’intestin dans ces populations.

Analyse concurrentielle : marché mondial des systèmes de gestion intestinale

Le marché mondial des systèmes de gestion intestinale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché des systèmes de gestion de l’intestin pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des systèmes de gestion de l’intestin

Parmi les principaux concurrents du marché travaillant actuellement dans les systèmes de gestion de l’intestin, peu sont Coloplast Ltd., Medtronic, 3M, Wellspect HealthCare, Welland Medical limited, B. Braun Melsungen AG, BD, Consure Medical, Cogentix Medical, Aquaflush Medical Limited, Axonics Modulation Technologies , ConvaTec Inc, Hollister Incorporated, MBH-International A/S et Mederi Therapeutics Inc., Wellspect HealthCare, une société Dentsply Sirona, Welland Medical Limited, 2012 ProSys International Ltd., Respiratory Technology Corporation.

Définition du marché: marché mondial des systèmes de gestion de l’intestin

Le système de gestion de l’intestin est essentiellement un cathéter souple qui est introduit dans le rectum pour modifier l’état des selles aqueuses ou semi-solides et assure le confinement. Il aide les patients qui souffrent d’incontinence fécale, de constipation ou il peut être utilisé pour les patients qui ont subi des chirurgies de la moelle épinière et d’autres troubles neurologiques. Ces appareils sont également utiles pour les enfants qui souffrent de spina bifida, d’anus imperforé, d’hypomotilité du côlon.

Le rapport fournit une analyse des parts de marché des entreprises pour donner un aperçu plus large des principaux acteurs du marché. En outre, le rapport couvre également les principaux développements stratégiques du marché, notamment les acquisitions et les fusions, le lancement de nouveaux produits, les accords, les partenariats, les collaborations et les coentreprises, la recherche et le développement et l’expansion régionale des principaux acteurs impliqués sur le marché des systèmes de gestion intestinale sur un base mondiale et régionale.

L’étude fournit une vue décisive du marché des systèmes de gestion intestinale en segmentant le marché en fonction du modèle de déploiement, du composant, de l’utilisateur final, de l’application et de la région. Par modèle de déploiement, le marché des systèmes de gestion de l’intestin est divisé en cloud et sur site. Le segment des composants comprend les services et les logiciels. Le segment des utilisateurs finaux comprend les prestataires de soins de santé, les compagnies d’assurance, les patients et autres. Par application, ce marché comprend les conseils médicaux et la prise de rendez-vous, l’assistance aux médicaments et la vérification des symptômes.

Facteurs de marché:

L’augmentation de la population gériatrique a augmenté la demande pour ces instruments car cette population souffre généralement de problèmes de gestion de l’intestin

Les innovations et les progrès constants dans l’industrie agiront comme un moteur majeur du marché

Contraintes du marché :

Les patients ressentent une gêne lors de l’utilisation des dispositifs de gestion de l’intestin

Le manque de professionnels formés qui peuvent utiliser complètement ces instruments agit également comme un obstacle majeur au marché

Plus de préférence pour la prise en charge clinique non invasive par les patients

Segmentation : marché mondial des systèmes de gestion intestinale

Par produit

Par demande

Par utilisateur final

Par géographie

Développements clés sur le marché :

En décembre 2017, Becton, Dickinson and Company (BD) a acquis CR Bard, Inc. La société issue du regroupement occupe une position unique pour améliorer le traitement des maladies pour les patients et le processus de soins pour les prestataires de soins de santé.

En septembre 2017, Consure Medical a lancé Qora, un système de gestion des selles simple et sûr. Ce produit est un nouveau kit de gestion des selles pour le confinement des matières fécales chez les patients alités. Cela contribuera à l’expansion du marché de Consure Medical.

Commandez une copie de ce rapport de recherche @ https://databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-bowel-management-systems-market

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des systèmes de gestion de l’intestin sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com