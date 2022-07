Croissance du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) à un taux de 9,3% et taille, tendances, croissance, perspectives et prévisions de l’industrie d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS) a été produit avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Les principaux domaines d’analyse du marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés avec beaucoup de vigilance et de précision tout au long du rapport. Pour une compréhension claire et meilleure des faits et des chiffres, les données sont représentées sous forme de graphiques et de tableaux. Un important rapport d’étude de marché sur les systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et à mieux gérer la commercialisation des produits, ce qui conduit finalement à la croissance de l’entreprise.

Avec l’adoption du plus haut niveau d’esprit, de solutions pratiques, de recherche et d’analyse dédiées, d’innovation, d’approches intégrées et de la technologie la plus avancée, le rapport d’étude de marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS) a été généré. Il utilise également avec vigilance des outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter lors de sa formation. Tous les efforts possibles ont été déployés lors de l’analyse des données et des informations à incorporer dans ce rapport d’étude de marché. Le rapport à grande échelle sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) comprend une analyse approfondie de la structure du marché en plus des prévisions des différents segments et sous-segments du marché sous l’industrie du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS).

Le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 2 515 639,77 milliers de dollars d’ici 2029. L’augmentation de l’exigence d’un processus de prise de décision rapide en biotechnologie devrait stimuler considérablement la croissance du marché.

Un logiciel de système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) aide à la gestion efficace des échantillons et des données qui y sont associées. Avec l’aide de LIMS, un laboratoire peut intégrer des instruments, gérer des échantillons et automatiser les flux de travail. Le logiciel LIMS est également utilisé dans la génomique moderne. La quantité sans précédent de données générées par la génomique moderne est facilement gérée à l’aide du logiciel LIMS. En raison des efforts accrus des cliniciens et des chercheurs pour l’amélioration des opérations de laboratoire et du nombre croissant d’échantillons dans les laboratoires, la demande de logiciels LIMS augmente, ce qui contribue davantage à la croissance du marché dans une certaine mesure.

L’intégration de technologies variées, telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, est le principal moteur du marché. La complexité des données et le manque d’outils conviviaux peuvent s’avérer être un défi, mais l’augmentation des décisions stratégiques, telles que les partenariats et les collaborations, dans le domaine de l’informatique peut s’avérer être une opportunité. La contrainte est le coût plus élevé de la gestion des données et des logiciels. De plus, les défis rencontrés en raison de l’impact du COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement sont l’un des principaux facteurs de restriction.

Acteurs du marché couverts :

Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., Autoscribe Informatics, Shimadzu Corporation, Novatek International, Benchling, Agaram Technologies Pvt Ltd, Agilent Technologies, Inc., LabWare, STARLIMS Corporation, IBM Corporation, Roper Technologies, Inc, Eusoft Ltd., Illumina , Inc., McKesson Corporation, Infors AG, Siemens, Zoho Corporation Pvt. Ltd., LabVantage Solutions Inc. et CloudLIMS.com entre autres.

Si vous optez pour la version globale du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS); alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de marché :

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Indicateurs clés couverts :

Chapitre 1 Introduction

Buts et objectifs de l’étude

Quoi de neuf dans cette mise à jour ?

Raisons de faire cette étude

Portée du rapport

Méthodologie

Importance de ce rapport

Questions clés auxquelles répond le rapport

Répartition géographique

Chapitre 2 : Résumé et faits saillants

Aperçu des résultats

Chapitre 3: Tendances du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) et contexte technologique

Introduction

Aperçu

Les segments du marché

Dynamique du marché

Conducteurs

Contraintes

Chapitre 4 : Impact de la pandémie de Covid-19

Chapitre 5 : Répartition du marché par type d’appareil

Chapitre 6 : Répartition du marché par utilisateur final

Chapitre 7 : Répartition du marché par région

Chapitre 8: Opportunités de marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Chapitre 9 : Paysage concurrentiel

Chapitre 10 : Annexe

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) ?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS) dans les prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché Systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS) ?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS)?

Raisons d’acheter

Restez à l’affût des dernières études de marché sur les systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Identifier les segments avec un potentiel de croissance caché pour investir dans les systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS)

Performances de référence par rapport aux principaux concurrents

Utilisez les relations entre les ensembles de données clés pour une meilleure stratégie.

Faciliter la prise de décision sur la base de la tendance historique et prévisionnelle du marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Convient pour soutenir vos présentations internes et externes avec des données et des analyses fiables de haute qualité

Acquérir une perspective globale sur le développement du marché Systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS)

