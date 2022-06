Croissance du marché des systèmes de contrôle distribué, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Marché mondial des systèmes de contrôle distribués : par composant (matériel, logiciels et services), par utilisateur final (produits pharmaceutiques, pétrole et gaz, aliments et boissons, produits chimiques, production d’énergie et autres) et par région – taille de l’industrie mondiale, croissance , Tendance, Opportunité et Prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché du système de contrôle distribué couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des systèmes de contrôle distribués.

Perspectives de l’industrie des systèmes de contrôle distribués

Le marché mondial des systèmes de contrôle distribués était évalué à 18,9 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 27,5 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,1 % sur la période de prévision (2021-2027). Les industries de transformation prometteuses ne sont exploitées que par des technologies d’automatisation hautement développées, par exemple des systèmes de contrôle distribués. Ces systèmes sont utilisés comme extensions des contrôleurs conventionnels dans des séries diversifiées d’industries. Les concepts majeurs de l’application DCS sont conséquents en décentralisant l’unité de contrôle et en établissant un système généralisé parmi les stations d’ingénierie.

Facteurs affectant l’industrie du système de contrôle distribué au cours de la période de prévision :

Le marché mondial des systèmes de contrôle distribués (DCS) devrait connaître une croissance fulgurante en raison de la croissance exponentielle de l’industrie de l’énergie. En outre, une capacité accrue de production d’électricité à travers le monde, associée à une expansion de l’infrastructure industrielle existante dans les régions en développement du monde, devrait stimuler le marché.

Le Moyen-Orient se concentre de plus en plus sur l’expansion de ses capacités de fabrication. La principale raison de cette décision est de changer le rôle de la région en tant que fournisseur de matières premières en un fournisseur de produits finis au sein de l’industrie manufacturière.

La disponibilité d’alternatives à faible coût est l’un des principaux facteurs qui entravent la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Système de contrôle distribué :

L’épidémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché mondial des systèmes de contrôle distribués. Alors que l’industrie assiste à un changement important qui affectera les revenus des entreprises au cours de la période de prévision. Les entreprises se concentrent sur la récupération de leurs pertes pour croître avec le taux de croissance pré-covid.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché du système de contrôle distribué à l’échelle mondiale basée sur le composant et l’utilisateur final.

Sur la base du composant, le marché du système de contrôle distribué a été segmenté en –

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes de contrôle distribués a été segmenté en –

Médicaments

Gaz de pétrole

Nourriture et boissons

Chimie, Production d’énergie

Les autres

Marché du système de contrôle distribué: perspectives régionales

Le marché mondial des systèmes de contrôle distribués est divisé par région en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des systèmes de contrôle distribués en raison de sa consommation d’énergie croissante. La croissance de l’industrie pétrolière et gazière alimenterait la demande du marché au cours de la période considérée. En outre, on estime que l’Europe connaîtra un TCAC important sur le marché mondial dans les années à venir.

Les principaux concurrents du marché mondial des systèmes de contrôle distribués comprennent –

Le marché mondial des systèmes de contrôle distribués est assez consolidé, avec des acteurs clés à travers le monde. Les principaux fabricants opérant sur le marché mondial des systèmes de contrôle distribués sont –

ABB

Andritz

Puissance CG

Chint électrique

Emerson

Hitachi

Hollysys

Honeywell

Larsen & Toubro

Automatisation mobile

Novatech

Schneider Electric

Siemens

Toshiba.

Le rapport sur le marché du système de contrôle distribué analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché du système de contrôle distribué couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché du système de contrôle distribué comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des systèmes de contrôle distribués : public cible