Croissance du marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord, demande, développements de l’industrie, analyse régionale, stratégies commerciales et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord devrait atteindre 6 390,72 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. Les « produits de plantes sèches » représentent le segment technologique le plus important. Ce type de technologie est en demande car il offre une efficacité de travail maximale en évitant l’installation de câbles dans les zones critiques. Le rapport sur le marché des systèmes de câbles sous-marins couvre également de manière exhaustive les prix, les brevets et les avancées technologiques.

Un câble sous-marin est un câble posé sur le fond marin entre des stations terrestres pour transporter des signaux de télécommunication à travers des étendues de mer et d’océan. La hausse des abonnements aux télécommunications et les investissements élevés dans les parcs éoliens offshore ont directement influencé la croissance du marché des câbles sous-marins. De plus, les investissements croissants des fournisseurs de contenu et de services cloud font prospérer la croissance du marché des câbles sous-marins. De plus, l’augmentation du trafic Internet dans les régions émergentes a un impact positif sur la croissance du marché. En outre, la demande croissante de bande passante agit également comme un moteur de croissance actif pour la croissance du marché des câbles sous-marins. De plus, le nombre croissant de parcs éoliens offshore et la demande croissante de connexions électriques inter-pays et insulaires créent une énorme demande de câbles sous-marins et stimulent la croissance du marché des câbles sous-marins.

Analyse du marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du système de câble sous-marin en Amérique du Nord comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de câbles sous-marins sont HENGTONG GROUP CO., LTD, TE Connectivity, Saudi Ericsson, APAR, NEC Corporation, NXT A/S, Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (une filiale de Prysmian Group), JDR Cable Systems Ltd, ZTT, Hexatronic Group, Alcatel Submarine Networks, Corning Incorporated, The Okonite Company, AFL (une filiale de Fujikura Ltd.), LEONI, NEXANS, Ocean Specialists, Inc. (une filiale de Continental Shelf Associates, Inc.), TFKable , Sumitomo Electric Industries, Ltd., Tratos , Hellenic Cables SA et HESFIBEL SUBSEA CABLES, entre autres.

Développement récent

En novembre 2021, LEONI a annoncé le partenariat dans le projet ADOPD développant des unités de calcul à fibre optique ultrarapides basées sur des dendrites optiques adaptatives. Ce projet aidera l’entreprise à comprendre les divers processus et interactions et aboutira au développement de meilleures technologies de produits dans divers segments, en particulier dans les systèmes de câbles.

En juillet 2022, NEXANS a annoncé avoir remporté le nouveau projet d’ EuroAsia interconnector Limited pour développer l’interconnexion électrique européenne reliant les réseaux nationaux d’Israël, de Chypre et de la Grèce (Crète). Ce projet aidera l’entreprise à fournir une technologie pour les câbles électriques sous-marins en eau profonde en utilisant les développements à long terme de NEXANS pour les eaux ultra profondes de 3 000 m ainsi que les capacités d’installation qui seront reconnues sur le marché.

Segmentation du marché du système de câble sous-marin en Amérique du Nord :

Par produit

Produits pour plantes humides

Produits de plantes sèches

Par tension

Moyenne tension

Haute tension

Très haute tension

En offrant

Entretien

Mises à jour

Installation et mise en service

Par classe de fibre

Non répété

Répété

Par type de câbles

Câbles à tube libre

Câbles plats

Autres

Par type d’armure

Armure légère

Armure unique

Double Armure

Armure de roche

Par profondeur

0 à 500M

500M-1000M

1000M-5000M

Autres

Par application

Câbles d’alimentation

Câbles de communication

Analyse au niveau du pays du marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de câbles sous-marins sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord. Les États-Unis sont susceptibles d’être le marché des systèmes de câbles sous-marins à la croissance la plus rapide. L’utilisation croissante des capteurs et de la technologie de l’IA dans les industries est créditée de la domination du marché. Avec le développement croissant de la technologie d’automatisation augmente, ce qui stimulera la demande de produits de systèmes de câbles sous-marins dans la région de l’Amérique du Nord.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, l’analyse des cinq forces du porteur des tendances techniques et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché du système de câble sous-marin en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord , par types Marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord, par application Marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des systèmes de câbles sous-marins en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

