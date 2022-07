Croissance du marché des systèmes chirurgicaux mini-invasifs, tendances récentes, analyse de l’industrie, perspectives, perspectives, part et rapport sur les prévisions 2028

La du marché mondial des systèmes chirurgicaux mini-invasifs devrait atteindre 41,16 milliards USD à un TCAC stable de 8,1 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché peut être attribuée à la prévalence croissante de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Les maladies chroniques représentent la majorité des incapacités et des décès dans le monde.

Les dépenses de santé liées aux maladies chroniques sont un contributeur majeur aux 3 800 milliards de dollars américains de dépenses de santé annuelles aux États-Unis, avec environ 50,0 % de la population américaine diagnostiquée avec au moins une maladie chronique et ce ratio est susceptible d’augmenter à l’avenir. La chirurgie est largement utilisée pour traiter diverses maladies chroniques. Les systèmes chirurgicaux mini-invasifs offrent les avantages d’une petite incision, d’une diminution du risque d’infection, d’une réduction des lésions tissulaires et d’un temps de récupération plus rapide.

Principaux faits saillants du rapport

En octobre 2020, Stryker Corporation a lancé Niagara Lateral Access System, qui est un produit de colonne vertébrale latérale. Le lancement du système d’accès latéral Niagara élargirait la gamme de produits de solutions latérales peu invasives de Stryker Corporation pour le traitement des déformations de la colonne vertébrale.

Les dispositifs électrochirurgicaux sont largement utilisés dans diverses spécialités chirurgicales, principalement en raison de leur capacité à effectuer des incisions précises entraînant une perte de sang limitée/inférieure. Le principal avantage du déploiement de dispositifs électrochirurgicaux par rapport aux dispositifs d’électrocoagulation est la réduction des dommages causés aux tissus environnants en raison de leur haute précision. Les dispositifs électrochirurgicaux utilisent des basses tensions pour le mode incision et des hautes tensions pour le mode coagulation.

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, représentant environ 17,9 millions de décès chaque année. En 2018, environ 12,0 % de la population adulte aux États-Unis ont reçu un diagnostic de maladie cardiovasculaire. Les systèmes chirurgicaux mini-invasifs dans les chirurgies cardiovasculaires offrent les avantages de petites coupures et cicatrices chirurgicales, d’un risque d’infection réduit, de moins de douleur et de moins de limitations physiques.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des systèmes chirurgicaux mini-invasifs est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux participants sont Stryker Corporation, Abbott Laboratories, Medtronic PLC, Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson, OmniGuide Holdings Inc., B. Braun Melsungen AG, Becton, Dickinson and Company, CONMED Corporation et Hoya Corporation.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes chirurgicaux mini-invasifs en fonction du type d’appareil, du type de chirurgie, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type d’appareil (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Appareils portables Dispositifs

coupe Dispositifs

gonflage Appareils

électrochirurgicaux Dispositifs

de surveillance et visuels Dispositifs de

guidage Dispositifs

auxiliaires

Type de chirurgie Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Chirurgie gastro-intestinale Chirurgie

cardiovasculaire Chirurgie

orthopédique

Urologique Chirurgie Chirurgie

esthétique Chirurgie

neurologique

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Centres de chirurgie ambulatoire

mondial des systèmes chirurgicaux mini-invasifsIl met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’étude détaille les informations cruciales relatives à la part de marché régionale. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions clés du marché.

Questions clés traitées dans le rapport:

Quel sera le taux de croissance estimé du marché Systèmes chirurgicaux mini-invasifs d’ici 2028?

Quels sont les principaux distributeurs, vendeurs et fabricants du marché?

Quels sont les facteurs moteurs et restrictifs de la croissance du marché Systèmes chirurgicaux mini-invasifs tout au long de la période de prévision?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché du marché Systèmes chirurgicaux mini-invasifs?

Quelles sont les ventes et l’analyse des prix du produit par types, applications et régions ?

Quelles sont les opportunités attendues pour les entreprises et les nouveaux entrants dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

