Croissance du marché des substituts de viande, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

La taille du marché mondial des substituts de viande devrait passer de 5 477,7 millions USD en 2020 à 8 823,6 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 7,2 % de 2021 à 2027. La viande est une excellente source de protéines mais contient un taux élevé de cholestérol et de graisses saturées. Les personnes qui en consomment régulièrement sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé tels que l’obésité et l’athérosclérose. Les substituts de viande ont un goût, une odeur et une apparence similaires à ceux de la vraie viande, mais ils sont plus sains. Ces articles sont de plus en plus utilisés comme substituts de la viande et des produits d’origine animale. Ils sont en grande partie composés de soja, de blé et d’autres composants. Le tofu est le substitut de viande le plus largement utilisé et il peut remplacer le porc, le poulet, le bétail et d’autres viandes. Les plus grands marchés pour les substituts de viande sont l’Europe et l’Amérique du Nord ; cependant, l’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide.

L’augmentation des taux d’obésité dans le monde et la croissance des problèmes de santé, tels que l’hypertension artérielle, le diabète, l’asthme, les maladies cardiaques et autres, ont accru la conscience globale de la santé des consommateurs. La consommation de viande par habitant a diminué ces dernières années, en particulier dans les pays industrialisés. Les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux produits alimentaires à haute teneur nutritionnelle et au goût comparable à la viande. Parmi les autres moteurs importants de l’expansion du marché, citons les efforts de marketing et de positionnement agressifs et le lancement de nouveaux produits. Cependant, la disponibilité de produits à faible teneur en cholestérol, tels que les viandes maigres, constitue une menace pour l’industrie.

De plus, en raison de la demande positive des consommateurs, de nombreuses startups et entreprises alimentaires établies ont lancé une gamme de substituts de viande, de fruits de mer et de produits laitiers à base de plantes, qui présentent de nouvelles saveurs, textures et profils nutritionnels améliorés. Le COVID-19 devrait stimuler les substituts de viande à un rythme beaucoup plus élevé. Sensibiliser les gens à renforcer leur système immunitaire pour éviter d’être infectés les oblige facilement à maintenir un mode de vie sain et une alimentation appropriée.

COVID – 19 Impact sur le substitut de viande mondial

Le COVID-19 est une maladie infectieuse originaire de la province du Hubei de la ville de Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie hautement contagieuse causée par un virus du syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-2) est transmise d’homme à homme. Par conséquent, le COVID-19 a été déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020. L’épidémie a fortement impacté la société et l’économie de nombreux pays en développement et développés. Les consommateurs sont de plus en plus inquiets pour leur santé et leur bien-être en raison de l’influence du COVID-19 sur le bien-être mental et physique dans le monde entier. De plus, les clients sont plus conscients de leur immunité et de leur prise de poids, qui est devenue un problème pendant l’épidémie à mesure que les individus devenaient de plus en plus sédentaires. Diverses affections chroniques, telles que le diabète et l’obésité,

On estime que l’industrie alimentaire et des boissons subit l’impact différentiel de la pandémie de COVID-19 à chaque étape de sa chaîne de valeur par l’intermédiaire de la main-d’œuvre affectée au niveau industriel, de l’approvisionnement en matières premières (produits agricoles, ingrédients alimentaires et aliments intermédiaires produits), le commerce et la logistique, la volatilité de l’offre et de la demande et la demande incertaine des consommateurs dans les points de restauration. De plus, l’impact de la production, de la distribution et des niveaux de stocks dans l’ensemble du secteur de l’alimentation et des boissons a été ressenti.

Dynamique du marché mondial des substituts de viande

Moteurs : Durabilité environnementale et bien-être animal

Les gouvernements et les entreprises impliqués dans le secteur des substituts de viande devraient à l’avenir sensibiliser à la durabilité environnementale et au bien-être animal. Des entreprises comme VBites Foods Ltd. ont grandement contribué à élever la conscience animale des gens grâce à des activités cohérentes. De plus, les actions de marketing et de promotion d’entreprises telles que Quorn Foods devraient sensibiliser les individus à l’environnement dans les années à venir.

Contraintes : Large disponibilité de substituts

Il existe une variété de substituts de viande faibles en gras disponibles sur le marché. Les principaux fabricants d’aliments et de collations proposent une large gamme de repas et de collations à base de viande et faibles en gras. En raison d’une sensibilisation accrue à la santé et à la forme physique, le bœuf maigre est devenu plus populaire parmi les consommateurs. JBSSA est l’un des noms les plus connus dans le secteur de la transformation de la viande, avec une large gamme de viandes de bœuf, de porc, d’agneau et d’autres produits à base de viande à faible teneur en matières grasses. L’industrie continuerait d’assister à une augmentation des aliments et des collations à faible teneur en matières grasses préparés à partir de viande, en raison d’une augmentation de la demande de produits de santé et de conditionnement physique chez les consommateurs.

Opportunités : Diversité des produits, développement et innovation

Le développement de produits dans les segments réfrigérés, ambiants et surgelés a été alimenté par une demande accrue de nouveaux produits. Les consommateurs disposent d’un plus large éventail de produits et de marques, et les substituts de viande gagnent en espace et en notoriété grâce à l’innovation. Les supermarchés ont réagi à l’essor du marché en élargissant considérablement l’espace de rayon consacré aux substituts de viande. En outre, les acteurs établis de l’industrie, en particulier les multinationales de l’alimentation et des boissons, sont de plus en plus conscients des petites entreprises en démarrage qui se développent dans le secteur des substituts de viande.

De plus, une grande variété d’ingrédients offre aux consommateurs plus de choix et des saveurs innovantes et garantit que leurs besoins alimentaires sont satisfaits. Par conséquent, l’augmentation du nombre de consommateurs préférant les substituts de viande et les investissements importants dans l’innovation de nouveaux produits devraient offrir des opportunités rémunératrices pour développer le marché mondial au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des substituts de viande en fonction du type de produit, de la source et de la catégorie aux niveaux régional et mondial.

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

À base de tofu

À base de tempeh

Basé sur TVP

À base de seitan

Basé sur Quorn

Les autres

Par source Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

À base de soja

À base de blé

Mycoprotéine

Les autres

Perspectives par catégorie ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Congelé

Réfrigéré

Étagère stable

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment basé sur TVP devrait représenter la plus grande part de marché par type de produit

Selon le type de produit, le marché des substituts de viande est classé en produits à base de tofu, à base de tempeh, à base de TVP, à base de seitan, à base de Quorn et autres. En 2020, le segment à base de TVP représentait la plus grande part de marché de 34,9 % sur le marché mondial des substituts de viande. En raison de leur texture semblable à celle de la viande et des bienfaits associés pour la santé, les produits à base de TVP ont gagné en popularité dans les régions développées, y compris l’Europe. Les protéines de soja sont les matériaux de base les plus couramment utilisés pour les TVP. Cependant, les graines de coton, le blé, l’arachide, le maïs et les protéines similaires peuvent être texturisés. La grande variété de TVP disponibles sur le marché permet aux transformateurs alimentaires d’utiliser ces produits dans de nombreuses applications. Le principal domaine d’utilisation est celui des produits contenant de la viande hachée. Les TVP peuvent être utilisés pour prolonger ou remplacer complètement la viande hachée dans les produits de viande en conserve tels que le chili, les sloppy Joes, sauces à spaghetti, ragoûts de viande et sauces à la viande. La TVP se trouve dans de nombreux aliments préparés commercialement tels que les hamburgers, les saucisses et les lasagnes. Il peut remplacer la viande hachée dans les produits en conserve tels que les galettes et les boulettes de viande. Les marques proposant des produits à base de TVP incluent VBites Food Ltd., Meatless Farm et Premier Foods Plc.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En fonction des régions, le marché mondial des substituts de viande a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique devrait connaître des TCAC considérables de 9,4 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La région Asie-Pacifique comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, l’ANASE et le reste de l’Asie-Pacifique. Le tofu et le tempeh font partie des aliments traditionnels en Chine, au Japon, en Indonésie et ailleurs. Le tofu est un ingrédient majeur du Kicap, du Bakso Martabak et d’autres aliments populaires en Indonésie. L’adoption de substituts de viande préparés à partir de tofu, de tempeh et d’autres types d’analogues de viande à base de soja et de blé a connu une croissance à deux chiffres en Australie et à Singapour ces dernières années.

De plus, les acteurs du marché se sont concentrés sur le développement de nouveaux produits et l’augmentation des capacités de production, prévoyant la demande à venir de produits analogues à la viande. Life Health Foods est devenu le plus grand fabricant et distributeur d’analogues de viande en Australie après l’acquisition de la marque d’analogues de viande de Sanitarium, Vegie Delights. L’inclinaison des consommateurs vers les aliments traditionnels dans des pays comme la Chine, le Japon, l’Indonésie et d’autres favorise la croissance du marché du tofu, du tempeh et d’autres analogues de viande traditionnels dans la région Asie-Pacifique. Une augmentation de la conscience de la santé et de la forme physique et les lancements de produits innovants par les entreprises opérant sur le marché sont d’autres facteurs majeurs qui stimulent la demande globale des consommateurs.

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale. Actuellement, Cauldron Foods, Garden Protein International, Inc., Amy’s Kitchen, BeyondMeat, Meatless BV, VBites Foods Ltd., Kellogg Company, Sonic Biochem Extractions Limited, Archer-Daniels-Midland Company et MGP Ingredients comptent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des substituts de viande