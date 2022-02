Croissance du marché des substituts de sucre en Europe en 2022, part de l’industrie et impact de la pandémie Aperçu et portée du produit, opportunités, volume du marché, paysage concurrentiel, défis potentiels et prévisions jusqu’en 2028

La dernière étude de recherche de Data Bridge Market Research, Global Europe Sugar Substitutes Market Research Report 2022-2029, évalue le marché, met en évidence le potentiel, analyse les risques et fournit une aide à la prise de décision stratégique et tactique. Ce rapport examine en profondeur l’industrie des substituts du sucre en Europe, couvrant les technologies habilitantes, les principales tendances, les moteurs du marché, les défis, les normes, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des participants à l’écosystème et les stratégies. Le rapport couvre les tendances et le développement de l’industrie, ainsi que les moteurs du marché, les capacités, les technologies et l’évolution de la structure d’investissement du marché mondial des substituts de sucre en Europe. La taille du marché, la part, la demande, les revenus, les tendances régionales changeantes,

Le marché des substituts de sucre en Europe devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 6 625,02 millions USD. d’ici 2027. L’adoption croissante d’aliments sains, de boissons diététiques et d’autres produits de substitution du sucre accélérera le marché au cours de la période de prévision.

La technologie joue un rôle important dans le développement ou l’amélioration des produits, de même que l’avancement des systèmes de substituts du sucre ouvre d’énormes opportunités au marché pour répondre à une large gamme de produits comme les édulcorants naturels dérivés de diverses plantes et fruits. De plus, l’inquiétude croissante envers la population diabétique et obsédée est censée stimuler la croissance du marché des substituts du sucre. L’inquiétude croissante envers les aliments et les boissons sains parmi les clients et le gouvernement soutient principalement la croissance des substituts du sucre sur le marché européen. Par exemple, en avril 2018, le gouvernement britannique a introduit une nouvelle taxe sur les boissons sucrées telles que les sodas, les boissons froides et autres. Pour réduire la consommation et l’obésité parmi la population,

Ce rapport sur le marché des substituts de sucre fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l'analyse du pipeline de produits, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Analyse concurrentielle du marché des substituts du sucre en Europe : marché mondial des substituts du sucre en Europe

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont zuChem Inc., Ingredion Incorporated, BENEO, Cargill, Incorporated, DuPont, Foodchem International Corporation, JK Sucralose Inc., HYET Sweet, Roquette Freres, Mitsui Sugar Co.,Ltd., ADM, Tate & Lyle, Pyure Brands LLC, PureCircle, Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc., Alsiano, StartingLine SpA, NutraSweet Co., MAFCO Worldwide LLC, Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

