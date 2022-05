Croissance du marché des stents coronaires, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des stents coronaires devrait passer de sa valeur initiale estimée de 7,76 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 13,60 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision 2019-2026.

Principaux concurrents du marché :

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché des stents coronaires sont Abbott (États-Unis), Boston SciTech Inc. (États-Unis), Minvasys (France), Medinol Ltd (Israël), iVascular SLU (Espagne), Elixir Medical Corporation (États-Unis), Inspire MD Inc. (Israël), STENTYS SA (France), Hexacath (France), Medtronic (États-Unis), Andramed GmbH (Allemagne), Cardinal Health (États-Unis), ORBUSNEICH MEDICAL (Hong Kong), Eurocor Tech GmbH (Allemagne), Comed BV (Pays-Bas), Endocor GmbH (Allemagne), MicroPort Scientific Corporation (Chine), Amaranth Medical, Inc. (Singapour), Terumo Corporation (Japon), Degania Silicone Ltd. (Israël), Meril Life Sciences Pvt. (IN), InSitu Technologies Inc. (États-Unis), AlviMedica (Turquie), Biotronik SE & Co. KG (Allemagne), amg International GmbH (Irlande), Arthesys (France), Lepu Medical (Chine), Translumina Therapeutics ( Allemagne), entre autres sociétés.

Le rapport sur le marché mondial des stents coronaires fait quelques propositions importantes pour un nouveau projet industriel avant d’évaluer sa faisabilité. Lors de la formulation de ce rapport de marché, la compétence commerciale du client est bien comprise pour identifier les opportunités de croissance tangibles. L’année de base pour le calcul dans le rapport est considérée comme 2017, tandis que l’année historique est 2016, ce qui vous indiquera comment le marché mondial des stents coronaires va agir au cours des années de prévision en fournissant des informations sur les différentes informations sur le marché. L’identification des tendances importantes, des moteurs et des facteurs d’influence dans les régions mondiales et locales est l’un des principaux objectifs de ce document de marché.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des stents coronaires est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des stents coronaires pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial des stents coronaires par type (stent à double thérapie, échafaudage vasculaire biorésorbable, stent à élution de médicament (DES) (paclitaxel, médicaments à base de limus), stent bio-ingénierie, stent en métal nu), taux d’absorption (DES à absorption lente, Absorption (DES)), matériau (acier inoxydable, métal d’alliage de cobalt, or, tantale, nitinol, polymères), taux (stents à absorption lente, stents à absorption rapide), application (maladie coronarienne, maladie artérielle périphérique), fin- Utilisateur (hôpitaux, centres cardiaques, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026 ;

Définition du marché : marché mondial des stents coronaires

Un petit tube élastique en forme de maille composé de métal comme un alliage de cobalt ou d’acier inoxydable qui se fixe sur de petits ballons et s’ouvre à l’intérieur de l’artère pour soutenir la paroi du vaisseau et facilite la circulation sanguine est connu sous le nom de stent.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, on estime que 17,9 millions de personnes meurent, ce qui représente 31% de tous les décès dans le monde, près de la moitié de ces décès auraient pu être évités avec la disponibilité d’équipements et d’appareils médicaux appropriés pour les procédures de soins de santé. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché

L’augmentation de la demande du côté fournisseur et du côté parent en raison de la commodité lors de la prise de médicaments stimulera le marché.

L’augmentation de la population diabétique, l’augmentation de la consommation d’alcool, l’augmentation de la population obèse, l’augmentation de l’hypertension, le vieillissement de la population sont les principaux moteurs du marché.

Contraintes du marché

La non-disponibilité pour les personnes de la classe moyenne en raison du prix des stents devrait freiner la croissance du marché

Les complications associées à l’implantation de stents devraient freiner la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial des stents coronaires

Par type de produit Stent à double thérapie Échafaudage vasculaire biorésorbable Stent à élution médicamenteuse (DES) Paclitaxel Médicaments à base de Limus Stent bio-ingénierie Stent en métal nu

Par taux d’absorption DES à absorption lente Fast-Absorption DES

Par matériel Acier inoxydable Métal d’alliage de cobalt Or Tantale Polymères de nitinol

Par taux Stents à absorption lente Stents à absorption rapide

Par demande Maladie de l’artère coronaire Malaise de l’artère périphérique

Par les utilisateurs finaux Hôpitaux Centres cardiaques Autres



Développements clés sur le marché :

Le 6 janvier 2017, Abbott a finalisé son acquisition de St. Jude Medical pour 25 milliards de dollars, a annoncé la société de soins de santé. La fusion allie la force de St. Jude dans les dispositifs d’insuffisance cardiaque, les cathéters et les défibrillateurs avec les prouesses de St. Jude dans la réparation de valeur d’intervention coronarienne. St. Jude a renforcé son activité dans l’insuffisance cardiaque il y a un peu plus d’un an avec l’achat de Thoratec pour 3 milliards de dollars.

En février 2017, PRO-Kinetic Energy Cobalt Chromium Bare-Metal Stent de Biotronik a reçu l’approbation de la FDA pour le traitement du blocage des artères coronaires. Ce nouveau dispositif médical a déjà été utilisé pour traiter plus de 650 000 patients dans le monde.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché des stents coronaires sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

