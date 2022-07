Croissance du marché des sports électroniques, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Aperçu du marché:

Le sport électronique est un type de sport activé par un support électronique dans lequel toutes les fonctions du sport sont exécutées via une interface homme-ordinateur. E-Sports permet aux utilisateurs de pratiquer différents types d’aspects de jeu, y compris l’échelle, le tournoi et la ligue via un système unique. XX % et d’ici 2030, la taille du marché des sports électroniques sera de XX millions de dollars.

Dynamique du marché :

Les sports électroniques sont des systèmes électroniques simplifiés qui sont diffusés sur diverses plateformes, y compris les médias sociaux, où les sports traditionnels sont pratiqués via des supports tels que la radio, la presse écrite et la télévision. La capacité de diffuser sur des plates-formes non traditionnelles, les progrès des technologies de jeu, la sensibilisation accrue aux eSports grâce à l’attention accordée par les éditeurs, les investisseurs et les diffuseurs du monde entier et l’augmentation du nombre d’amateurs d’eSports sont les principaux moteurs responsables de la croissance du marché des eSports. Les eSports sont composés de différentes communautés et jeux. Les performances du système eSport dépendent de la taille, de la structure et de l’idée derrière le développement du jeu. L’opérateur n’a pas un contrôle total sur les tournois et les ligues, car les objectifs de l’éditeur diffèrent de ceux de l’opérateur.

Acteurs du marché :

Riot Games Inc., Hi Rez Stuidos, Activision Blizzard Inc., Wargaming Public Co Ltd, Electronic Arts, Inc., GungHo Online Entertainment Inc., Kabam Inc., King Digital Entertainment PLC, Rovio Entertainment Ltd., Zynga Inc., Gamevil Inc. et d’autres sont quelques-uns des principaux acteurs du marché des sports électroniques.

Segmentation du marché :

Le marché E-Sports est classé en fonction de la plate-forme, de la source de revenus, du jeu, du produit et des régions. Sur la base du mode de plate-forme, le marché des sports électroniques peut être segmenté en console et PC. Le PC a capturé la majeure partie de la part de marché dans la catégorie en 2017, car les jeux sur PC sont plus grands et plus puissants que la console. & publicité, tournoi amateur & micro, cagnotte et merchandising.

De plus, sur la base de la région, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, APAC et Moyen-Orient et Afrique. Il est prévisible que l’Amérique du Nord dominera le marché des sports électroniques en raison des principaux acteurs de cette région. La demande croissante de sports électroniques en Europe augmente et devrait contribuer à la croissance du marché. Un facteur de croissance principal est l’introduction d’outils de sport électroniques avancés par les acteurs opérant sur le marché.

Marché segmenté sur la base du mode de source de revenus :

Site de paris et de fantaisie sur les sports électroniques

Vente de billets

Parrainage et publicité

Tournoi amateur et micro

Cagnotte

Merchandising

Marché segmenté sur la base de la plate-forme :

Console d’ ordinateur

Marché segmenté sur la base du jeu :

Services

logiciels matériels

Marché segmenté sur la base du produit :

Souris

Contrôleur

Casque

Clavier

Autre

Marché segmenté sur la base de la région:

Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

Europe

• Royaume-Uni

• Allemagne

• France

• Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

• Brésil

• Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique ( MEA)

• Afrique du Sud

• Arabie Saoudite

• Reste ME