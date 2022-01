Croissance du marché des services de transport de soins de santé, analyse des principaux acteurs, tendances, moteurs et prévisions 2028 | DBMR

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

L’augmentation des services de transport, associée à la prise de conscience croissante des avantages des services de transport de soins de santé, entraînera une augmentation de la valeur marchande des services de transport de soins de santé. Data Bridge Market Research analyse que le marché des services de transport de soins de santé affichera un TCAC d’environ 6,63 % pour la période de prévision 2021-2028.

Les services de transport de soins de santé offrent un transport pratique de patients, de médicaments ou de médicaments, d’équipements de soins de santé et d’échantillons et d’échantillons d’un endroit à un autre. Le service de transport sanitaire est un concept émergent et peut faire gagner beaucoup de temps aux patients comme aux prestataires de soins. L’ambulance est l’un des exemples les plus généraux de services de transport de soins de santé. Les services de transport de soins de santé sont le sous-produit de l’amélioration des infrastructures de soins de santé dans le monde.

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principaux concurrents clés :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des services de transport de soins de santé sont MTM, Inc., Dash Xpress (DX), ModivCare Solutions, LLC., ProHealth Care., DHL Express., Goodfaith Medical Transportation Company, Inc., WellMed Medical Management Inc. , Piedmont Healthcare, Acadian Seaplants Limited., Aramark, BY HOPE MEDICAL TRANSPORTATION SERVICE LLC, Molina Healthcare, Inc., Watts Healthcare, FirstGroup plc, Centene Corporation, MEDSPEED, Welcome to MTI America., AMR, ATS Healthcare et ERS Transition Ltd parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché :

Par type (transport médical et transport non médical)

Utilisateur final (clients privés payants, hôpitaux, centres médicaux, établissements de soins infirmiers et navette aéroport)

