Croissance du marché des services de traduction, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Marché des services de traduction : par type de service (services de traduction écrite, services d’interprétation), par type d’opération (traduction technique et traduction automatique), par application (juridique, médical, financier et bancaire, tourisme et voyage, etc.), et par région – Taille, croissance, tendance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des services de traduction comprend une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives des principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Il comprend une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché montrant une analyse de la part de marché / de la croissance régionale et par segment. L’étude du rapport donne un aperçu de l’une des analyses de marché les plus complètes couvrant tous les aspects de l’industrie des services de traduction.

Perspectives du secteur des services de traduction

La taille du marché des services de traduction devrait enregistrer un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les services linguistiques existent depuis longtemps et les prestataires de services linguistiques (FSL) proposent différents niveaux de services. En général, les services linguistiques comprennent la traduction, la traduction et l’interprétation, le doublage, les cours de langue, l’évaluation linguistique, les technologies linguistiques, etc. Les services de traduction et d’interprétation au sein des services linguistiques peuvent être définis comme facilitant la communication entre les utilisateurs de différentes langues, ce qui comprend à la fois la communication parlée et la communication signée.

Facteurs affectant l’industrie des services de traduction au cours de la période de prévision

Le marché mondial des services de traduction est stimulé par les progrès technologiques considérables et l’introduction de machines et de logiciels capables de traduire n’importe quelle langue étrangère en moins de temps. Un autre moteur des services de traduction est la portée géographique croissante de l’entreprise, ce qui signifie que la clientèle étrangère augmente et qu’un besoin de traduction se fait donc sentir. Les services de traduction sont le moyen par lequel l’interaction entre la technologie et les humains est augmentée plus efficacement. L’un des meilleurs exemples de services de traduction gratuits est Google Translate. Il a connu de nombreux signes de progrès et peut désormais reconnaître facilement n’importe quelle langue, argot, mots-clés régionaux, écrits ou même vocaux. Alors que de plus en plus de personnes migrent vers d’autres pays à la recherche d’une vie meilleure, elles se retrouvent dans un environnement de langue étrangère. En conséquence, ces services de traduction pourraient être nécessaires pour une vie meilleure. De plus en plus d’industries ont besoin de services de traduction et d’interprétariat. L’une des tendances importantes observées dans l’industrie de la traduction est l’acquisition de prestataires de services linguistiques spécialisés par de grandes sociétés de traduction. La demande croissante de contenu vocal est également considérée comme un moteur clé de ces services. observé dans le secteur de la traduction est le rachat de prestataires de services linguistiques spécialisés par de grandes sociétés de traduction. La demande croissante de contenu vocal est également considérée comme un moteur clé de ces services. observé dans le secteur de la traduction est le rachat de prestataires de services linguistiques spécialisés par de grandes sociétés de traduction. La demande croissante de contenu vocal est également considérée comme un moteur clé de ces services.

De nombreuses entreprises traversent divers changements en termes d’acquisitions, de partenariats et de lancements de produits. Teleperformance, acteur majeur, a acquis LanguageLine Solutions sur le marché des services de traduction. Cette acquisition a été considérée par l’industrie comme une étape stratégique importante pour l’entreprise. La société prétend fournir un service efficace et fiable à ses clients et clients. Amazon Web Services, autre grand innovateur sur ce marché, avait introduit des services de traduction. L’entreprise vise à s’aligner sur Google Translate pour améliorer les produits et services destinés aux entreprises nouvelles et existantes.

La situation actuelle de l’industrie de la langue et de la traduction est ambivalente. Tout dépend de l’entreprise, de son emplacement et de la réponse à la situation. Ceux qui avaient les possibilités techniques et ont réussi à organiser le processus de travail efficace depuis chez eux restent désormais au sommet. Désormais, le monde entier est chez lui, ce qui donne une forte impulsion au développement du commerce et du divertissement sur Internet. YouTube, Netflix, les médias sociaux d’Amazon voient leur nombre d’utilisateurs augmenter. Globalement, cela crée un besoin de plus de contenu. C’est une bonne nouvelle pour les traducteurs car leurs services sont plus demandés et organiser leur travail à distance est beaucoup plus facile.

Impact du COVID-19 sur le marché des services de traduction

Une analyse complète de la présence de l’industrie des services de traduction dans différentes régions et pays, la plus grande part de marché des entreprises, le taux de croissance et l’analyse des prix est effectuée. Les perturbations graves causées par la COVID-19, les mesures de relance, l’innovation, les nouvelles technologies et les secteurs émergents sont évalués.

portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des services de traduction en fonction du type de service, du type d’opération et de l’application.

Selon le type de service, le marché des services de traduction est segmenté en

Services de traduction écrite

services d’interprétation

Selon le type d’opération, le marché des services de traduction est segmenté en

Traduction technique

traduction automatique

Basé sur l’application, le marché des services de traduction est segmenté en

juridique

Médical

Finance et banque

Tourisme & Voyage

Les autres

Marché des services de traduction : perspectives régionales

Géographiquement, le marché des services de traduction est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). On estime que le marché mondial des services de traduction connaîtra une croissance prometteuse dans les années à venir. De toutes les régions, le marché est principalement dominé par la plus grande acceptation des services de traduction pour les agences de sécurité et gouvernementales. En raison de l’augmentation récente de la criminalité et du terrorisme, les agences de sécurité gouvernementales du monde entier ont commencé à utiliser des services de traduction pour identifier et interpréter les messages et les signaux radio. Les États-Unis sont un contributeur majeur en raison d’un récent changement de gouvernement et de sa gravité.

Bien qu’il y ait eu de nombreux développements technologiques, de nombreuses entreprises ont commencé à adopter de nouvelles méthodes, y compris diverses start-ups et ont formé des partenariats avec des prestataires de services. La région détient également plus de 60% des acteurs les plus importants du marché intérieur.

L’Amérique du Nord suit de près l’Europe. L’Europe et l’Amérique du Nord sont les régions technologiquement avancées et l’utilisation croissante de l’analyse et l’utilisation croissante des fonctionnalités avancées des services de traduction sont les facteurs qui affectent la croissance de ce marché. De plus, l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales.

Les principaux concurrents du marché des services de traduction comprennent –

Les principaux fournisseurs de services de traduction sur le marché mondial sont LanguageLine Solutions, Lionbridge, TransPerfect, SDL, GlobaLexicon, Global Language Solutions Inc. et Ingco International.

Les autres fournisseurs de services de traduction incluent Foreign Translations, CLS Communication, Net-Translators, Dynamic Language, Zaharicom Inc, Cuttingedge Translation Services Pvt. Ltd, Babylon Software Ltd, Gengo, Mars Translation Services et Straker Translations.

Le rapport sur le marché des services de traduction propose une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport fournira une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans chaque segment et chaque région/pays. Les informations résumées dans le rapport incluent les contributions des participants et des experts de l’industrie de l’ensemble de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché des services de traduction couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Les cinq forces de Porter et l’analyse de la chaîne de valeur

Analyse des pays industrialisés et émergents

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion & recommandation

paysage réglementaire

Analyse de brevets

paysage concurrentiel

Plus de 15 profils d’entreprises

L’analyse régionale du marché des services de traduction comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des services de traduction : public cible