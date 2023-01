Croissance du marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS) Opportunités commerciales impressionnantes, tendances du secteur, demande mondiale et impact futur

La grande quantité de données et d’informations couvertes par le rapport d’étude de marché sur les services de séquençage de nouvelle génération (NGS) provient de plusieurs sources fiables, notamment des magazines, des sites Web, des livres blancs, des rapports annuels d’entreprise et des fusions. Ce rapport de marché concerne tous les aspects du marché dont vous avez besoin pour créer le meilleur rapport de marché. Ce rapport utilise une méthodologie de recherche spéciale qui se concentre sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Une valeur CAGR est estimée en pourcentage spécifiant la croissance ou le déclin du marché pour un produit particulier sur une période de prévision particulière. Les informations présentées dans le rapport d’analyse de marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS) sont basées sur une analyse SWOT à laquelle les entreprises peuvent se fier en toute confiance.

Le marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait enregistrer un TCAC de 22,00 % au cours de la période de prévision. Analysé par Data Bridge Market Research. Cela représente une valeur marchande de 6 588,68 millions de dollars en 2021 et passera à 32 335,31 millions de dollars en 2029. Le « séquençage du génome entier » est un segment représentatif des services de séquençage de nouvelle génération (NGS). Cela est dû au nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires de recherche dans les pays en développement et aux nombreuses initiatives des universités, des instituts universitaires et de recherche et des instituts de recherche visant à utiliser la technologie pour déterminer les causes profondes de la maladie. Les rapports de marché préparés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts détaillées, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Aperçu du marché:-

Le séquençage de nouvelle génération est une technologie activement utilisée dans les hôpitaux et les cliniques pour l’analyse, la détection et le diagnostic des maladies. Utiliser le séquençage de nouvelle génération

L’augmentation des activités de recherche et développement liées à l’analyse des mutations, à la détection de l’ARN et à l’analyse des liaisons crée des opportunités de croissance lucratives pour le marché. Les principaux acteurs de ce marché sont Luminex Corporation (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), QIAGEN et PerkinElmer, Inc. (Nous).

Les principaux acteurs opérant sur le marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS) comprennent :

Medtronic (Irlande), Ethicon US, LLC. (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Novo Nordisk A/S (Danemark), BD (États-Unis), Stryker (États-Unis), Boston Scientific Corporation (États-Unis), (États-Unis), Luminex Corporation (États-Unis), Eurofins Scientific SE (Luxembourg), PerkinElmer, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne), Macrogen Inc. (Corée), GENEWIZ, Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), Novogene Corporation (Chine), Abcam plc (Royaume-Uni), Merck KGaA (Allemagne), Promega Corporation (États-Unis), Siemens (Allemagne) et GATC Biotech AG (Allemagne)

Points saillants des facteurs clés suivants sur le marché mondial des services de séquençage de nouvelle génération (NGS):

description de l’évenement

Une description détaillée des activités et des divisions de l’entreprise.

stratégie d’entreprise

Le résumé d’un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Histoire de l’entreprise

Les grands événements de l’entreprise

Produits et services en vedette

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

principal concurrent

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

bureau important

Une liste des principaux sites et succursales de l’entreprise et leurs coordonnées.

Rapports financiers détaillés des 5 dernières années

Le dernier rapport financier provient du rapport annuel quinquennal de la société.

Points forts du catalogue :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial des services de séquençage de nouvelle génération (NGS).

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial Services de séquençage de nouvelle génération (NGS)

Chapitre 4: Marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS), par type et application

Chapitre 5 : Répartition des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

