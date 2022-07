Croissance du marché des sacs intraveineux (IV) vides à un taux de 5,12% et taille, tendances, croissance, perspectives et prévisions de l’industrie d’ici 2029

Augmentation en raison du respect de l’environnement des sacs IV sans PVC, de l’augmentation des activités gouvernementales, de l’augmentation de la prévalence de la malnutrition et de l’augmentation de l’incidence du cancer dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les maladies diarrhéiques sont la deuxième cause de décès chez les enfants de moins de cinq ans. Chaque année, plus de 1,7 milliard de cas de diarrhée pédiatrique sont signalés dans le monde. La possibilité de fuites de produits chimiques à partir des sacs en plastique pour intraveineuse, en revanche, constitue une restriction importante du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sacs intraveineux (IV) vides était de 3427 millions USD en 2021, atteindrait 5109,72 millions USD d'ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,12% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l'équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l'épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.



Résumé des points clés du rapport sur le marché : Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Sacs intraveineux (IV) vides dans les années à venir Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années Raisons d’obtenir ce rapport : Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-empty-intravenous-iv-bags-market Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des sacs intraveineux (IV) vides sont: Sac Sippex IV (États-Unis)

Technoflex (Japon)

Groupe Wipak (Allemagne)

Baxter (États-Unis)

B. Braun (Allemagne)

ICU Medical, Inc. (États-Unis)

POLYCINE GmbH (Allemagne)

RENOLIT SE (Allemagne)

Pfizer Inc. (États-Unis)

West Pharmaceutical Services Inc. (États-Unis)

Jinan Youlyy Industrial Co., Ltd. (Chine)

Jiangsu Eyoung Medical Devices Co. Ltd. (Chine) Dynamique du marché des sacs intraveineux (IV) vides Conducteurs Augmentation de la prévalence des cas de cancer Un moteur de rendu à fort impact est la prévalence croissante du cancer. En général, le cancer provoque une augmentation de l’incidence des ulcères d’estomac, des perturbations du fonctionnement normal du tractus gastro-intestinal et la formation de blocages physiques, qui augmentent tous le besoin de nutrition parentérale. De plus, les traitements contre le cancer affaiblissent le corps humain et le privent de nutrition au point où il devient mortel. L’anorexie, ou perte de poids involontaire, est un autre symptôme répandu associé au cancer qui nécessite une prise en charge parentérale. Interdiction des sacs en PVC IV Accroît la croissance Étant donné que la majorité des pays ont restreint l’utilisation des sacs en PVC IV pour éviter leur impact négatif sur l’environnement, la demande de sacs IV respectueux de l’environnement a explosé ces dernières années. La majorité de la demande pour ces sacs IV provient d’hôpitaux spécialisés qui traitent des opérations de la vésicule biliaire, des calculs rénaux et des infections intestinales. Cette demande accrue de sacs IV respectueux de l’environnement a stimulé le marché mondial des sacs IV vides. Politiques de remboursement Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) et d’autres agences gouvernementales ont de larges politiques de remboursement qui couvrent les chirurgies utilisant des sacs IV. En outre, les autorités de plusieurs pays ont mis en place des plans de remboursement pour les procédures utilisant des sacs IV. Ces règles stimulent les ventes de sacs IV dans le monde, entraînant une augmentation du marché mondial des sacs IV vides. Opportunités La croissance devrait également être favorisée par des règles de remboursement favorables dans de nombreux pays. Aux États-Unis, le CMS couvre une variété de chirurgies et de traitements qui nécessitent des sacs IV. De même, diverses organisations gouvernementales couvrent certains aspects des processus de traitement dans d’autres pays, ce qui est susceptible de stimuler les ventes de sacs IV. La fréquence croissante des maladies chroniques telles que le cancer a un impact favorable sur l’utilisation de la nutrition parentérale aux États-Unis. Contraintes/Défis Coût élevé associé aux compétences en recherche et développement de la fabrication du produit, installations d’infrastructure limitées, qui créent des défis pour le marché des sacs IV vides. L’un des instruments les plus fondamentaux et les plus vitaux de la médecine moderne, le sac en plastique pour intraveineuse, est attaqué comme une menace pour la santé. Sacs et tubes en PVC, qui peuvent parfois laisser échapper des traces de plastique dans les articles qu’ils stockent. Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des sacs intraveineux (IV) vides Aperçu du marché mondial des sacs intraveineux (IV) vides

Concurrence mondiale sur le marché des sacs intraveineux (IV) vides par les fabricants

Capacité mondiale de sacs intraveineux (IV) vides, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial de sacs intraveineux (IV) vides (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de sacs intraveineux (IV) vides, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des sacs intraveineux (IV) vides par application

Profils/analyse des fabricants mondiaux de sacs intraveineux (IV) vides

Analyse des coûts de fabrication des sacs intraveineux (IV) vides

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des sacs intraveineux (IV) vides

Résultats de la recherche et conclusion

annexe Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-empty-intravenous-iv-bags-market Ce rapport d’étude / d’analyse du marché Sacs intraveineux (IV) vides contient des réponses à vos questions suivantes Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Poches intraveineuses (IV) vides ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ? Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial Sacs intraveineux (IV) vides? Quels sont leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ? Quel était le statut du marché mondial Sacs intraveineux (IV) vides du marché Sacs intraveineux (IV) vides? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Sacs intraveineux (IV) vides? Quel est le statut actuel du marché Sacs intraveineux (IV) vides de l’industrie Sacs intraveineux (IV) vides? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché Sacs intraveineux (IV) vides en tenant compte des applications et des types? Quelles sont les projections de l’industrie mondiale des Sacs intraveineux (IV) vides compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ? Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché Sacs intraveineux (IV) vides par matières premières en amont et industrie en aval? Quel est l’impact économique sur l’industrie des sacs intraveineux (IV) vides? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ? 8. Quels sont le marché Sacs intraveineux (IV) vides Dynamique du marché Sacs intraveineux (IV) vides? Quels sont les défis et les opportunités ? Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie des sacs intraveineux (IV) vides?

