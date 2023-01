Croissance du marché des roulements de pont en Europe avec un TCAC de 4,2%, tendances du secteur, analyse des opportunités, concurrence sur le marché, analyse du marché et prévisions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché Europe Bridge Bearings met à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. En comprenant précisément les exigences du client et en les suivant fermement, ce rapport d’étude de marché a été structuré. Ce rapport étudie les attributs du marché, la structure de l’industrie et le scénario concurrentiel, les problèmes, les concepts de désir, ainsi que les stratégies commerciales, l’efficacité du marché, la recherche d’investissement et les nouveaux défis commerciaux. Dans le rapport supérieur sur le marché des roulements de pont en Europe, un aperçu complet et clair du marché des roulements de pont en Europe est rédigé, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises.

En outre, le rapport primé Europe Bridge Bearings donne un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité. Avec ce rapport, non seulement un individu non qualifié, mais aussi un professionnel peut facilement extrapoler l’ensemble du marché en quelques secondes. Ce rapport d’activité fournit des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie. Les informations couvertes aident les entreprises à savoir comment les brevets, les accords de licence et autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise.

Le marché européen des roulements de pont devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre USD 308 259,31 mille d’ici 2030.



Définition du marché

Les ponts doivent résister aux mouvements, au retrait, aux activités sismiques, aux changements de température, au retrait, au trafic et autres, ainsi la construction des ponts et sa conception doivent être faites avec précision. La construction des ponts nécessite des joints de dilatation, des appuis de pont et des dispositifs antisismiques afin de construire une infrastructure capable de résister à tout type d’effets indésirables et d’avoir une longue durée de vie. Un appui de pont est un composant structurel d’un pont qui transfère les charges de la superstructure du pont aux éléments de support d’appui. Les appareils d’appui du pont permettent la dilatation thermique et le mouvement du tablier du pont en raison des charges vives, tout en garantissant l’intégrité structurelle du pont. Il existe de nombreux types d’appuis de pont, chacun avec ses propres avantages et inconvénients.

Développement récent

En septembre 2022, mageba dispensera une formation en Suisse, qui assurera les connaissances essentielles – à la fois théoriques et pratiques. La plus haute importance a été accordée à l’accent mis sur le conseil technique et les ventes pour intégrer les connaissances dans les projets.

En octobre 2022, les équipes de Freyssinet Espagne, en association avec Acciona et Tecade, réalisent d’importants travaux de rénovation et d’amélioration du pont El Centenario à Séville.

Portée du marché des roulements de pont en Europe

Le marché européen des roulements de pont est classé en fonction du type de matériau, des produits et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Par type de matériel

Acier

Caoutchouc

combiné

Sur la base du type de matériau, le marché européen des roulements de pont est segmenté en caoutchouc, acier et combiné.

Par produit

Palier en élastomère

Palier à pot

Roulement à rouleaux

Roulement sphérique

Palier à plaque coulissante

Roulement de disque

Autres

Sur la base du produit, le marché européen des roulements de pont est segmenté en roulements élastomères, roulements à pot, roulements à rouleaux, roulements sphériques, roulements à plaque coulissante, roulements à disque et autres.

Par demande

Ponts autoroutiers

Ponts ferroviaires

Autres



Sur la base de l’application, le marché européen des roulements de pont est segmenté en ponts routiers, ponts ferroviaires et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché des roulements de pont en Europe

Le marché européen des roulements de pont est segmenté en trois segments notables en fonction du type de matériau, du produit et de l’application.

Les pays du marché européen des roulements de pont sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, la Hongrie et le reste de l’Europe.

L’Allemagne devrait dominer le marché européen des roulements de pont en raison du nombre élevé d’acteurs du marché présents en Allemagne et de l’utilisation accrue des roulements de pont dans divers processus industriels par les fabricants.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. L’analyse des points de données en aval et en amont de la chaîne de valeur, le test technique et l’analyse des cinq forces du porteur, ainsi que les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis rencontrés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des roulements de pont en Europe

Le paysage concurrentiel du marché des roulements de pont en Europe fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché européen des roulements de pont.

Certains des principaux acteurs du marché opérant sur le marché sont mageba, Freyssinet, Gumba GmbH & Co. KG, Mekano 4, DIXON INTERNATIONAL GROUP LTD., USL Ekspan, VSL International Ltd et MAURER SE., entre autres.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

