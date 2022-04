Croissance du marché des robots médicaux orthopédiques stable à 2 110,69 millions de dollars US pour atteindre un TCAC de 24,1 % d’ici 2025

Le marché des robots médicaux orthopédiques sur le marché des soins de santé était évalué à 375,49 millions de dollars américains en 2017 et devrait atteindre 2 110,69 millions de dollars américains d’ici 2025; il devrait croître à un TCAC de 24,1 % de 2018 à 2025.

Les robots médicaux orthopédiques désignent les systèmes et équipements robotiques utilisés dans les établissements médicaux pour aider les médecins dans une chirurgie orthopédique ainsi que dans les soins post-chirurgicaux et la réadaptation.

De plus, les véhicules guidés automatisés servent également d’aides au levage lors des procédures chirurgicales et de soins d’assistance. La croissance du marché des robots médicaux orthopédiques sur le marché de la santé est attribuée au nombre croissant de maladies musculo-squelettiques, à l’augmentation des fonds alloués à la recherche en robotique médicale et aux développements technologiques des robots chirurgicaux orthopédiques qui devraient être les principaux moteurs du marché mondial des robots médicaux orthopédiques.

Cependant, les coûts élevés et les problèmes de sécurité associés aux systèmes robotiques sont susceptibles de freiner la croissance du marché dans une certaine mesure. En outre, la préférence accrue des patients pour les chirurgies assistées par robot et le développement du marché de la santé devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché des robots médicaux orthopédiques dans les années à venir.

Le rapport sur le marché Robots médicaux orthopédiques est une fenêtre sur l’industrie qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. Ce rapport sur le marché mondial identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du secteur avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Diverses définitions et classifications de l’industrie de la santé, des applications de l’industrie et de la structure de la chaîne sont données dans ce rapport sur les robots médicaux orthopédiques. Grâce à l’utilisation d’excellentes ressources et des outils les plus récents, ce rapport d’étude de marché sur les robots médicaux orthopédiques, le meilleur de sa catégorie, a été créé pour favoriser la croissance de votre entreprise.

La liste des entreprises opérant dans ce rapport est :

• Forgeron et neveu

• Stryker

• Medtronic

• Chirurgie intuitive

• Ekso Bionics

• Zimmer Biomet

• Wright Medical Group N.V.

• General Electric

• PENSEZ Chirurgical

• OMNI

De plus, le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région afin de l’étudier de manière exhaustive et de fournir les données de manière systématique. En parlant de paysage concurrentiel, l’étude comprend une liste des principales entreprises ainsi que leurs offres de produits et services, leurs décisions stratégiques, l’analyse SWOT, les derniers développements, la part de marché capturée, le taux de croissance et la valorisation. Les défis auxquels ces entreprises sont confrontées sont analysés et des solutions leur sont également proposées.

Robots médicaux orthopédiques sur le marché des soins de santé – par produit

• Systèmes

• Instruments et accessoires

Robots médicaux orthopédiques sur le marché des soins de santé – par anatomie

• Les extrémités supérieures

Oh et

Coude

Poignet

o Épaule

• Membres inférieurs

Genou

o Pied & Cheville

o Hanches

o Autres

• Les autres

Robots médicaux orthopédiques sur le marché des soins de santé – par application

• Opération

• Réhabilitation

• Les autres

Robots médicaux orthopédiques sur le marché des soins de santé – par utilisateur final

• Hôpitaux

• Cliniques orthopédiques

• Centres de chirurgie ambulatoire

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2021 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des robots médicaux orthopédiques par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Plusieurs forces du marché telles que les moteurs et les contraintes et les avancées politiques, sociales, économiques et technologiques contribuent à façonner l’industrie de manière spécifique. Toutes ces forces sont étudiées en détail pour arriver à une prévision de marché qui peut aider à construire les stratégies d’investissement sur le marché des robots médicaux orthopédiques.

Raisons d’acheter :

1. La nature des opportunités commerciales des robots médicaux orthopédiques s’est complexifiée avec l’industrie évoluant à un rythme plus rapide, ce qui rend de plus en plus difficile de se passer d’informations adéquates sur les marchés et les entreprises.

2. Acquérir une compréhension complète de l’industrie mondiale des robots médicaux orthopédiques grâce à l’analyse complète

3. Évaluer les avantages et les inconvénients d’investir / d’opérer sur les marchés des robots médicaux orthopédiques au niveau national grâce à des résultats de modèles de prévision fiables

4. Identifier les opportunités potentielles d’investissement/de contrat/d’expansion

5. Conduisez vos stratégies dans la bonne direction en comprenant l’impact des dernières tendances et des prévisions du marché sur votre entreprise de robots médicaux orthopédiques

6. Battez vos concurrents grâce à des informations sur leurs opérations, leurs stratégies et leurs nouveaux projets

7. Des informations récentes sur le marché des robots médicaux orthopédiques aideront les utilisateurs opérant sur le marché à initier une croissance transformationnelle

Pour conclure, le rapport combine sans effort les données dans une étude intégrée qui comprend la réputation de sensibilisation aux facteurs de combinaison impliqués dans le marché mondial des robots médicaux orthopédiques.

