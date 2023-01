Croissance du marché des revêtements de conteneurs maritimes avec un TCAC de 3,9%, principaux acteurs, faits saillants, opportunités commerciales, perspectives régionales, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’activité de Shipping Container Liner présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à fournir des solutions à une large population. Il offre un aperçu de l’industrie qui pourrait susciter l’intérêt des investisseurs potentiels, des grandes entreprises et des utilisateurs quotidiens qui pourraient participer à la prochaine grande opportunité ou leur faciliter un peu la vie. Toutes les statistiques de ce document de marché ont été signifiées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Le rapport fiable sur le marché des revêtements de conteneurs maritimes est également bien analysé sur la base de nombreuses régions.

Le rapport crédible sur les revêtements de conteneurs maritimes se présente comme un outil influent que les joueurs peuvent utiliser pour se préparer à se tailler la part du lion du marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes. Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques qui dominent le marché ont été pris en considération ici. Les lecteurs reçoivent des faits et des chiffres précis liés au marché et à ses facteurs importants tels que la consommation, la production, la croissance des revenus et le TCAC. En outre, le rapport sur le marché des conteneurs maritimes évalue chaque segment du marché mondial selon un modèle très détaillé afin que les lecteurs puissent être informés des opportunités futures et des domaines à forte croissance de l’industrie.

Le marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2022 jusqu’en 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 3,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 2 058,07 millions USD d’ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché des revêtements de conteneurs maritimes est la prévalence croissante des revêtements de conteneurs dans l’alimentation et l’agriculture et l’augmentation des activités de transport.

Les doublures de conteneurs peuvent être utilisées pour emballer toutes sortes d’aliments secs tels que le blé, le riz, le café, les légumineuses, le sucre et d’autres aliments. Pour un emballage sûr et sans contamination, les doublures de conteneurs offrent une solution d’emballage rentable, protectrice et précieuse. La prévalence croissante des revêtements de conteneurs dans l’industrie alimentaire et agricole et l’augmentation des activités de transport devraient stimuler le marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes. De plus, la réutilisation et la rentabilité des revêtements de conteneurs maritimes propulseront la croissance du marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes. Cependant, les coûts de transport élevés et l’augmentation des taux de fret peuvent entraver la croissance du marché.

Définition du marché

Les doublures de conteneurs sont le moyen le plus économique d’emballer et de transporter des produits secs et fluides en vrac. Ils sont d’une importance primordiale en ce qui concerne les exigences d’emballage pour les livraisons en vrac de marchandises et d’autres matériaux. Lorsque des marchandises sont déplacées d’un lieu géographique à un autre, elles entrent naturellement en contact avec des éléments naturels tels que l’huile, la poussière, l’air et le sol, qui peuvent tous ruiner ou dégrader la qualité des marchandises. Il est possible qu’une contamination excessive rende souvent les marchandises inadaptées. Les marchandises transportées étant rejetées par les autorités, il est très important que les marchandises répondent aux normes de qualité fixées par le gouvernement compétent du pays de destination. Pour éviter toutes ces situations, des doublures de conteneurs en vrac sont utilisées comme couche protectrice. En utilisant des doublures de conteneurs en vrac pour le transport,

Opportunités

Initiatives stratégiques par des organisations de premier plan

L’acceptation et l’utilisation intensive des revêtements de conteneurs maritimes sur le marché ont augmenté la demande pour le produit. Pour répondre à ces demandes selon les besoins des utilisateurs finaux liés à diverses applications, il est utilisé pour ; les fabricants prennent des décisions stratégiques et proposent des produits nouveaux et innovants sur le marché.

Demandes croissantes de grands emballages pour les marchandises en vrac

Les doublures de conteneurs empêchent la contamination des marchandises et autres produits transportés après l’emballage. Il protège la cargaison en vrac de l’humidité et garantit que la cargaison est expédiée de manière sûre et hygiénique. Avec les doublures de conteneurs, très peu de manipulation est nécessaire lors de l’expédition, ce qui facilite toutes les opérations. Les fabricants proposent des doublures de conteneurs de différentes conceptions et tailles pour transporter des marchandises en vrac tout en garantissant la sécurité des produits. Par conséquent, la demande croissante de grands emballages pour les marchandises en vrac pourrait créer des opportunités pour le marché mondial des conteneurs maritimes.

Développement récent

United Bags Inc. s’est associé à une entreprise de recyclage qui installe des presses à balles et récupère périodiquement les GRVS usagés sans frais auprès des clients. Les participants à cette initiative reçoivent une certification indiquant que tous leurs GRVS ont été recyclés, sans nuire à l’environnement

Portée du marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes

Le marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes est classé en fonction du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Taper

Doublures de conteneurs en polypropylène (PP)

Doublures de conteneurs en polyéthylène (PE)

Autres

En fonction du type, le marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes est classé en deux segments: revêtements de conteneurs en polypropylène (PP), revêtements de conteneurs en polyéthylène (PE) et autres.

Application

Aliments et boissons

Produits chimiques

Minéraux

Agricole

Autres

Sur la base des applications, le marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes est classé en cinq segments aliments et boissons, produits chimiques , minéraux, agricoles et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché mondial des conteneurs maritimes

Le marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes est segmenté en fonction du type et de l’application.

Les pays du marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Israël et reste de le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes. La Chine domine dans la région Asie-Pacifique en raison de la demande plus élevée due à la rentabilité et à la réutilisation des revêtements de conteneurs maritimes.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. L’analyse des points de données en aval et en amont de la chaîne de valeur, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces du porteur et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des conteneurs maritimes mondiaux

Le paysage concurrentiel du marché mondial des conteneurs maritimes fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des revêtements de conteneurs maritimes sont UNITED BAGS, INC., Bulk Corp International, Nier Systems Inc., Rishi FIBC Solutions PVT. Ltd., Dev Ventures India Pvt. Ltd., Ven Pack, BERRY GLOBAL INC., Bulk Handling Australia, Eceplast, Greif., LC Packaging, Thrace Group, CDF Corporation, Composite Containers, LLC, INTERTAPE POLYMER GROUP et BULK FLOW, entre autres.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

