Croissance du marché des régimes cétogènes robuste à 5,3% CAGR pour dépasser 21 141,0 millions de dollars d’ici 2028 – par TheInsightPartners.com

Selon l’étude d’Insight Partners sur les « prévisions du marché des régimes cétogènes jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par type de produit (suppléments, boissons, collations, produits laitiers et autres) ; et canal de distribution (hypermarché et supermarché, magasins spécialisés, dépanneurs et autres) ; et géographie », le marché représentait 10 221,40 millions de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC de 5,3 % entre 2020 et 2027 pour atteindre 15 266,36 millions de dollars américains d’ici 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs évolutions sur le marché.

Détails de la couverture du rapport

Valeur de la taille du marché en – 10 221,40 millions de dollars américains en 2019

Valeur de la taille du marché par – 15 266,36 millions de dollars

américains d' ici

2027

Couverture du rapport – Prévisions de revenus, classement de l'entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Le régime cétogène est connu pour être utile dans la réduction de poids environ deux fois par rapport au régime alimentaire pauvre en graisses et hypocalorique. Un régime cétogène entraîne une réduction naturelle de l’appétit qui s’avère bénéfique pour les consommateurs qui essaient de perdre du poids. Avec la prise de conscience croissante du régime cétogène, il y a eu une demande croissante pour l’introduction du régime cétogène dans diverses cuisines. L’excès de graisse viscérale accumulée dans la cavité abdominale est associée à une résistance à l’insuline et à une inflammation qui peuvent également être responsables du dysfonctionnement métabolique. Le régime cétogène à faible teneur en glucides est considéré comme efficace pour réduire cette graisse viscérale qui s’est avérée la plus courante chez les personnes en surpoids.

En 2019, l’Amérique du Nord a contribué à la plus grande part du marché mondial des régimes cétogènes. La croissance du marché des régimes cétogènes dans cette région est principalement attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques et aux problèmes de santé des consommateurs. La préoccupation croissante pour l’obésité dans des pays comme les États-Unis et le Canada propulse la croissance du marché en Amérique du Nord. De plus, la présence de fabricants qui se concentrent sur l’amélioration de leur portefeuille de produits pour répondre à la demande des clients, agit comme un moteur de la croissance du marché.

Marché du régime cétogène: paysage concurrentiel et développements clés

Aliments Ample; Alimentation ancienne ; Danone SA ; Keto Et Compagnie; Connaître les aliments Brainer ; Aimez les bonnes graisses ; Nestlé SA ; Cétogène parfait ; Pruvit Ventures, Inc. ; et Zenwise Health sont parmi les principaux acteurs du marché mondial des régimes cétogènes. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

Impact du COVID-19 sur le marché des régimes cétogènes

L’épidémie de COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et s’est rapidement propagée dans le monde entier. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Argentine sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès prononcés, en novembre 2020. Selon l’OMS, il y a environ 58 712 326 cas confirmés. et 1 388 528 cas de décès tout autour. Le COVID-19 a affecté les économies et les entreprises en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons est l’une des principales entreprises à subir des ruptures de la chaîne d’approvisionnement et des interruptions de fabrication dues au confinement et aux fermetures de bureaux.

En fonction du type de produit, le marché du régime cétogène est segmenté en suppléments, boissons, collations, produits laitiers et autres. En 2019, le segment des snacks a dominé le marché. Les collations cétogènes doivent être faibles en glucides et en sucres à haute teneur en protéines. Il existe un large éventail d’options disponibles en tant que collation cétogène qui n’est pas seulement saine mais aussi délicieuse. Il existe une variété de collations prêtes à manger qui sont compatibles avec le céto et facilement disponibles. Les avocats sont les meilleures collations céto disponibles qui contiennent une grande quantité de graisses et de protéines. Les avocats ont meilleur goût avec de la mayonnaise avec une pincée de sel et de poivre pulvérisé dessus. Les olives sont une bonne source de fibres et de graisses avec un minimum de protéines et de glucides. Les noix de macadamia sont également une bonne collation céto prête à manger qui contient une teneur minimale en oméga-6 et de grandes quantités de graisses monoinsaturées. Les pepperoni sans hormones et biologiques avec de la malto-dextrine ajoutée, du dextrose et des conservateurs malsains sont également de bonnes collations céto. Il existe plusieurs collations de boeuf séchées disponibles qui ont une teneur très faible ou nulle en glucides avec très peu d’ingrédients ajoutés. Le bouillon d’os est l’une des collations cétogènes les plus saines à très faible teneur en calories.

