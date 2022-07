Croissance du marché des réfrigérateurs et congélateurs ménagers, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

La taille du marché mondial des réfrigérateurs et congélateurs ménagers devrait représenter environ XX milliards de dollars américains d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Market Report Hub.

La taille du marché mondial des réfrigérateurs et congélateurs ménagers était évaluée à XX milliards de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de XX au cours de la période de prévision 2022 à 2030.

Facteurs de croissance

La tendance croissante des familles nucléaires et la consommation croissante de , stimulent la croissance du marché. L’intégration de fonctionnalités de pointe à l’aide de technologies numériques perturbatrices, telles que (IoT), le système de contrôle numérique de la température et (IA), a permis au marché mondial de croître de manière exponentielle au cours de la dernière décennie. La forte concurrence entre les principaux fabricants a entraîné de lourds investissements en R&D pour développer des réfrigérateurs technologiquement avancés et compatibles avec la taille.

Par exemple, en 2020, LG Electronics a lancé la gamme InstaView de réfrigérateurs porte-dans-porte dotés d’un grand panneau en verre qui permet aux consommateurs domestiques de regarder à l’intérieur du réfrigérateur sans avoir à l’ouvrir. Ce mécanisme garantit que l’air froid à l’intérieur ne s’échappe pas et que les aliments restent frais plus longtemps. De plus, les préoccupations environnementales croissantes et les initiatives d’efficacité énergétique obligent les fabricants à suivre les réglementations établies par les agences, telles que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), qui se concentre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Un nombre croissant de consommateurs préfèrent les réfrigérateurs et congélateurs domestiques économes en énergie qui consomment moins d’énergie par unité, réduisent les factures d’électricité et conservent l’énergie à long terme.

Faits saillants du rapport

Le segment à double porte représentait la part de revenus la plus élevée de plus de 87 % en 2020 en raison de la forte demande de produits avec plusieurs étagères, bacs de porte et fonctions de contrôle de la fraîcheur et de la température réglables pour le compartiment de congélation. La technologie de refroidissement automatique sans givre, l’un des attributs essentiels des conceptions à double porte, joue également en faveur du segment. De plus, les réfrigérateurs à double porte offrent plus d’espace de stockage avec la séparation systématique des compartiments selon les aliments et les boissons, ce qui les rend plus pratiques et efficaces.

Le segment à double porte est en outre divisé en congélateurs montés sur le dessus, côte à côte et porte française. Parmi ceux-ci, le segment des portes françaises devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les conceptions de portes françaises ont des espaces séparés pour stocker les produits d’épicerie, les boissons et d’autres produits alimentaires, et ont des congélateurs placés en bas, qui offrent un espace de rangement supplémentaire et de larges bacs de porte par rapport à tout autre réfrigérateur. Cet équipement de réfrigération peut aider à économiser l’énergie car il permet un accès facile aux petits compartiments tandis que les autres sont fermés.

Le segment autonome a dominé le marché mondial en 2020, représentant une part des revenus de plus de 68 %. Les réfrigérateurs autonomes, communément appelés équipements autonomes, sont la variété d’équipement la plus courante. Depuis leur création, les produits ont connu plusieurs changements et améliorations en termes de design et d’ergonomie. Ces appareils peuvent être déplacés rapidement, ce qui aide à résoudre la complexité de la maintenance, des réparations et des opérations. De plus, la disponibilité de divers types d’équipements de réfrigération autonomes sur le marché, allant des options de charnières droite et gauche aux portes françaises jusqu’à une profondeur considérable pour stocker les articles, assure la croissance du segment.

Les 15 à 30 cu. pi. représentait la part de revenus la plus élevée de plus de 57,0 % en 2020. La capacité de stockage est l’un des principaux facteurs pris en compte lors de l’achat de réfrigérateurs et congélateurs ménagers. La majorité des ménages dans le monde ont besoin de 4 à 6 cu. pi. d’espace de rangement par adulte. Comme la famille moyenne se compose de trois à quatre personnes, en raison de la tendance mondiale croissante d’une famille nucléaire, les réfrigérateurs avec congélateurs intégrés à capacité moyenne sont préférés pour un usage domestique.

L’Asie-Pacifique représentait la part de revenus la plus élevée de plus de 45,0 % en 2020 et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. La région est un centre de fabrication caractérisé par la présence des sièges sociaux de nombreux acteurs majeurs du marché, tels que Panasonic Corp., LG Electronics, Samsung et Haier Group. En outre, l’urbanisation rapide et les initiatives gouvernementales pour l’électrification des zones rurales dans les pays en développement, tels que l’Inde, le Népal, l’Indonésie, les Philippines et l’Angladesh, soutiendront la croissance du marché régional.

Joueurs clés

AB Electrolux

Douvres Corporation

LG Électronique

Whirlpool Corporation

Samsung

Robert Bosch GmbH

Segmentation du marché

Perspectives du type de porte Porte simple Double porte Congélateur monté sur le dessus Cote à cote Porte française

Perspectives de la structure Intégré Sur pied

Perspectives de capacité Moins de 15 cu. pi. 15 à 30 cu. pi. Plus de 30 cu. pi.

Perspectives de la région Amérique du Nord NOUS Canada Mexique L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France Asie-Pacifique Chine Inde Japon Amérique du Sud Brésil Moyen-Orient et Afrique



Le rapport d’étude de marché sur les réfrigérateurs et congélateurs ménagers couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application du produit, la tendance de développement, la technologie du produit, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie, la politique nationale et l’analyse de la planification de l’industrie, la dernière analyse dynamique, etc. ., et comprend également majeur. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces facteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités du marché au niveau mondial.

Le rapport fournit la taille (en termes de volume et de valeur) du marché Réfrigérateurs et congélateurs domestiques pour l’année de base 2020 et les prévisions entre 2022 et 2030. Les chiffres du marché ont été estimés sur la base de la forme et de l’application. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment d’application ont été fournies pour le marché mondial et régional.

Ce rapport se concentre sur la situation du marché mondial des réfrigérateurs et congélateurs ménagers, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché Réfrigérateurs et congélateurs ménagers aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Il est pertinent de considérer que dans une économie mondiale volatile, nous n’avons pas seulement effectué des prévisions du marché des réfrigérateurs et congélateurs ménagers en termes de TCAC, mais également étudié le marché en fonction de paramètres clés, notamment la croissance d’une année sur l’autre (YoY), comprendre la certitude du marché et trouver et présenter les opportunités lucratives du marché.