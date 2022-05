Croissance du marché des rayons X numériques dentaires, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des rayons X numériques dentaires devrait passer de sa valeur initiale estimée de 2 791,18 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 5 428,32 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 8,67 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique dans le monde et à la prévalence de la demande de radiographie numérique dentaire dans ces populations. L’augmentation continue du cancer de la bouche et de la cavité dentaire chez les enfants augmente également la demande d’utilisation de traitements avancés en dentisterie.

Principaux concurrents du marché: marché mondial de la radiographie numérique dentaire

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché de la radiographie numérique dentaire sont Danaher, Carestream Health, Dentsply Sirona, Planmeca Oy, Vatech, LED Apteryx Inc., The Yoshida Dental MFG. Co., Ltd., Midmark Corporation, Air Techniques, Inc., et CEFLA sc, KaVo Dental., SUNI, SOREDEX, DEXIS, ONEX.

Définition du marché : marché mondial de la radiographie numérique dentaire

La radiographie numérique dentaire peut être effectuée pour le diagnostic des troubles et des maladies de la bouche et des dents. Les dents et les os absorbent les rayons X et forment une image. Il passe facilement à travers les gencives et les joues car ce sont des tissus plus mous. La radiographie numérique dentaire est capable de détecter avec précision des anomalies qui ne sont pas visibles par un examen dentaire de routine conventionnel. Cet équipement à rayons X est destiné à un certain nombre d’applications, par exemple l’examen des racines des dents, la détection des caries, la vérification de l’état d’une dent en développement et des densités osseuses ou dentaires anormales.

Facteurs de marché:

L’augmentation de la population gériatrique a augmenté la demande pour ces instruments car cette population souffre généralement de problèmes dentaires

Le nombre croissant de problèmes dentaires a augmenté la demande pour ces instruments

Nécessite moins de temps de diagnostic et un processus de réduction des coûts

Les innovations et les progrès constants dans l’industrie agiront comme un moteur majeur du marché, comme l’utilisation de la tomographie par ordinateur à faisceau conique

Contraintes du marché :

Le coût élevé des instruments de radiographie numérique agit comme une contrainte majeure pour le marché

Le manque de professionnels formés qui peuvent utiliser complètement ces instruments agit également comme un obstacle majeur au marché

Réglementation gouvernementale complexe et absence de remboursement

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Les progrès technologiques

Augmentation de la population gériatrique

Augmentation du nombre de troubles dentaires

La demande croissante pour la dentisterie esthétique

Demande croissante de sensibilisation

coût élevé des systèmes de radiographie numérique

Des politiques de remboursement strictes pour les soins dentaires

Le marché mondial de la radiographie numérique dentaire est très fragmenté et repose sur les lancements de nouveaux produits et les résultats cliniques des produits. Par conséquent, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les essais cliniques, les initiatives de marché, les dépenses élevées en recherche et développement, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché de la radiographie numérique dentaire pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Définition du marché :

La radiographie numérique dentaire est effectuée pour diagnostiquer les troubles et les maladies liés à la bouche et aux dents. Les dents et les os absorbent les rayons X, tandis qu’ils traversent plus facilement les gencives et les joues.

Segmentation du marché :

Par type :- Systèmes à rayons X extra-oraux, systèmes à rayons X intra-oraux et systèmes à rayons X hybrides.

Sous-segment des systèmes de rayons X extra-oraux : – Systèmes panoramiques/céphalométriques et systèmes de tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT).

Sous-segment des systèmes de rayons X intra-oraux : – Capteurs numériques et systèmes de phosphore photostimulable (PSP).

Sur la base de l’application :- Diagnostic, thérapeutique, cosmétique et médico-légale.

Sur la base de l’utilisateur final : – Hôpitaux, cliniques dentaires, instituts universitaires et de recherche dentaires et laboratoires médico-légaux.

Sur la base de la géographie : – Amérique du Nord et Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil. autres.

En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché.

