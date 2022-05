Croissance du marché des radiateurs automobiles, aperçu avec analyse détaillée 2021-2028 | Anhui Fengyang Radiator Co., Ltd, Behr GmbH & Co.KG., Calsonic Kansei Corp., Delphi Automotive plc, Denso Corporation, Dongfeng Radiator Co., Ltd, Faret International Holdings Limité et plus

The Insight Partners vous fournit une analyse de recherche mondiale sur le « marché des radiateurs automobiles » et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par marché. segment. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des radiateurs automobiles au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

APERÇU DU MARCHÉ

Un ensemble échangeur de chaleur qui contient des ailettes en aluminium, un réseau de tuyaux métalliques pour la perte de chaleur conventionnelle du liquide de refroidissement en circulation et un ventilateur est appelé radiateur automobile. Le radiateur est généralement installé pour refroidir le moteur et les différents autres composants. Il refroidit également le moteur et les batteries dans le cas des véhicules hybrides ou électriques. La croissance de la demande automobile devrait jouer un rôle important dans la formation du marché des radiateurs automobiles dans un proche avenir.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial des radiateurs automobiles jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des radiateurs automobiles avec une segmentation détaillée du marché par type, matériau, type de véhicule et géographie. Le marché mondial des radiateurs automobiles devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des radiateurs automobiles et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

En fonction du type, le marché des radiateurs automobiles est segmenté en flux descendant, flux croisé et passage multiple.

Sur la base du marché des matériaux, il est segmenté en aluminium, plastique et aluminium, et cuivre et laiton.

On the basis of vehicle type into passenger car, light commercial vehicle, heavy commercial vehicle.

MARKET DYNAMICS

Drivers:

The rigid emission norms and stringent rules and regulations are anticipated to propel the market growth.

Hybrid vehicles are expected to play a main role in propelling the demand for automotive radiator in the near future.

Restraints:

Fluctuating prices of raw material.

MARKET PLAYERS

Anhui Fengyang Radiator Co., Ltd

Behr GmbH &Co.KG.,

Calsonic Kansei Corp.

Delphi Automotive plc

Denso Corporation

Dongfeng Radiator Co., Ltd

Faret International Holdings Limited

Modine Manufacturing Co.

Valeo SA

Visteon Corp

Key questions answered in the report:

Which are the five top players in the Automotive Radiator market? How will the Automotive Radiator market change in the next five years? Which product and application will take a lion’s share of the Automotive Radiator market? What are the drivers and restraints of the Automotive Radiator market? Which regional market will show the highest growth? What will be the CAGR and size of the Automotive Radiator market throughout the forecast period?

