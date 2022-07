Croissance du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères en Europe, champ d’activité et demande 2019-2027

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative :

Le marché européen des produits chimiques pour champs pétrolifères comprend un rapport d’étude de marché Principales entreprises :

• Akzo Nobel NV

• Albemarle Corporation

• Baker Hughes (NASDAQ : BKR)

• BASF SE

• Ecolab

• Halliburton (NYSE : HAL)

• Newpark Resources Inc. (NYSE : NR)

• Schlumberger Limited

• Solvay

• The Lubrizol Corporation

Europe Oilfield Chemicals Market Split by Product Type and Application:

Ce rapport segmente le marché européen des produits chimiques pour champs pétrolifères en fonction des types suivants:

• Polymères

• Inhibiteurs de corrosion et de tartre •

Désémulsifiants

• Tensioactifs

• Gélifiants et viscosifiants

• Autres

Sur le principe de l’application, le marché européen des produits chimiques pour champs pétrolifères est segmenté en :

• Forage

• Cimentation

• Récupération améliorée du pétrole

• Produits chimiques de production

• Stimulation de puits

• Reconditionnement et achèvement

https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW00999

Caractéristiques importantes de l’offre et points saillants du marché européen des produits chimiques pour champs pétrolifères des rapports:

• Aperçu détaillé du marché européen des produits chimiques pour champs pétrolifères

• Changements dans la dynamique du marché de l’industrie

• Segmentation détaillée du marché par type, application, etc.

• Marché historique, actuel et projeté taille en termes de quantité et de valeur

• Tendances et développements récents de l’industrie

• Situation concurrentielle du marché européen des produits chimiques pour champs pétrolifères

• Entreprises clés et stratégies de produits

• Segment/région de niche potentiel affichant une croissance prometteuse.

Enfin, le rapport sur le marché européen des produits chimiques pour champs pétrolifères est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché, les chiffres, etc. .

Méthodologie de recherche:

Le rapport sur le marché des produits chimiques pour champs pétrolifères en Europe comprend des estimations de la valeur et du volume du marché. Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché européen Oilfield Chemicals et la taille de divers autres sous-marchés du marché dans son ensemble.

Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et la part de marché a été déterminée par des recherches primaires et secondaires. Les répartitions et les répartitions en pourcentage sont toutes déterminées à l’aide de sources primaires secondaires et validées.

