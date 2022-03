Croissance du marché des produits biorationnels, enquête mondiale, analyse, partage, profils d’entreprise et prévisions d’ici 2028

La du marché mondial des produits biorationnels a atteint 4,73 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 19,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’impact négatif des pesticides synthétiques et la demande croissante de produits alimentaires agricoles biologiques sont certains des principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial des produits biorationnels. La croissance des revenus du marché devrait également être tirée par la demande croissante de lutte antiparasitaire intégrée. Les pesticides chimiques ont des effets néfastes sur les cultures et la santé humaine. L’utilisation excessive de pesticides chimiques contamine les cultures, le sol et les eaux souterraines. Afin d’éviter les risques et les effets et résultats indésirables, l’utilisation de produits biorationnels devrait continuer à augmenter, stimulant ainsi la croissance des revenus du marché mondial des produits biorationnels.

Cependant, le manque de sensibilisation aux produits biorationnels et le changement continu de la composition des produits biorationnels devraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché mondial des produits biorationnels au cours de la période de prévision.

La couverture exhaustive de l’impact du COVID-19 sur l’industrie Produit biorationnel est une attraction majeure du rapport. L’urgence sanitaire mondiale a assailli l’économie mondiale, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement de ce domaine d’activité particulier. Il évalue le scénario de marché actuel et prévoit les conséquences de la pandémie dans ce secteur d’activité pour aider les organisations à renforcer leur préparation au COVID-19. Le rapport sur les informations sur le marché examine de plus près la part de marché mondiale, le taux de croissance estimé, les tendances futures du marché, les barrières d’entrée de gamme, les moteurs fondamentaux du marché, les contraintes, les défis et les opportunités. Le rapport définit clairement la position sur le marché des produits biorationnels au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur l’industrie des produits biorationnels.

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché des produits biorationnels ainsi que du portefeuille de produits et des performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché Produit biorationnel. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des produits biorationnels, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des produits biorationnels

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Quelques faits saillants du rapport

Les revenus du segment des insecticides devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison d’un contrôle efficace des insectes et des ravageurs, mais d’un contrôle moins efficace sur les organismes non ciblés tels que les animaux et autres.

Le segment microbien devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision. Les pesticides produits à partir de sources microbiennes impliquent des organismes vivants ou des sous-produits d’organismes vivants. Les bactéries et les champignons sont les principales sources d’insecticides microbiens. Ceux-ci sont utilisés en remplacement des pesticides chimiques.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer une part de revenus substantiellement importante au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits alimentaires agricoles biologiques. En outre, la présence solide de grandes entreprises telles que Bioworks, Inc. et Gowan Company LLC, entre autres, dans les pays de la région, stimule la croissance des revenus du marché.

Certaines grandes entreprises décrites dans le rapport de marché incluent Agralan Ltd., BASF SE, Bayer Agrar Germany, Bioworks, Inc., Gowan Company LLC, Inora Biotech Pvt. Ltd., Isagro SPA, Koppert Biological Systems, Monsanto Company et Nufarm Limited.

Emergen Research a segmenté le produit biorationnel mondial sur la base du type, de la source, du mode d’application et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion, Volume, Tonnes ; 2018-2028) Insecticides Fongicides Nématicides



Source Outlook (Revenus, milliards USD, volume, tonnes ; 2018-2028) Botanique Microbien Non-organique



Mode d’application Outlook (Revenus, milliards USD, volume, tonnes ; 2018-2028) Pulvérisation foliaire Traitement du sol Injection dans le tronc



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD, volume, tonnes ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni BENELUX Italie Espagne Suisse Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Reste de l’APAC Amérique latine Amérique Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de MEA



