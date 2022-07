Croissance du marché des pompes à déplacement positif et principaux acteurs de l’industrie d’ici 2028

La du marché mondial des pompes volumétriques devrait atteindre 4,82 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 4,7 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation des activités d’exploration et de production dans le secteur pétrolier et gazier et la nécessité d’améliorer les procédures de récupération du pétrole sont des facteurs clés qui stimulent la demande de pompes volumétriques, et cela devrait continuer à stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Les pompes volumétriques sont des composants vitaux dans le secteur pétrolier et gazier et sont souvent déployées dans des applications de pompage triphasées ou multiphases.

L’augmentation des activités d’exploration pétrolière et gazière, en particulier en Amérique du Nord, devrait stimuler la demande de pompes volumétriques au cours de la période de prévision. Les pompes volumétriques, qui transfèrent un volume spécifique de fluide pour chaque cycle de fonctionnement, peuvent être séparées en deux classes principales ; alternatif et rotatif. Les pompes volumétriques peuvent éliminer efficacement l’air présent le long des conduites de fluide, ce qui a stimulé son adoption dans l’industrie alimentaire et des boissons. De plus, la demande croissante de pompes volumétriques commerciales et industrielles des secteurs de l’énergie, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques devrait stimuler davantage la croissance du marché.

Cependant, la complexité de la conception de la pompe et de sa maintenance par rapport aux pompes centrifuges devrait limiter considérablement la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le désavantage majeur de la conception complexe et de la construction de vannes pourrait entraver la préférence et limiter la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Les pompes volumétriques transportent des liquides en enfermant en continu un volume spécifique et en le déplaçant automatiquement à travers le système. Le déplacement de fluide est généralement effectué par un piston, un plongeur, un diaphragme, des engrenages ou des aubes, entre autres.

Le segment des pompes à piston devrait représenter une part importante des revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des applications dans diverses industries d’utilisation finale telles que le traitement de l’eau et des eaux usées, l’électricité, le pétrole et le gaz et les aliments et boissons, entre autres. .

Les revenus du segment Pétrole et gaz devraient augmenter de manière significative au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation accrue de pompes volumétriques pour divers traitements de la production de pétrole et de gaz, tels que les stations de pompage, les pipelines, les systèmes hydrauliques sous-marins, l’adoucissement du gaz et pour d’autres opérations à terre. et les applications offshore.

Les revenus du marché Asie-Pacifique devraient augmenter considérablement au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de ces pompes dans diverses industries d’utilisation finale telles que la chimie, l’exploitation minière, l’électricité, l’eau et les eaux usées. L’expansion rapide des industries de l’énergie et des produits chimiques et l’urbanisation rapide sont d’autres facteurs qui soutiennent la croissance des revenus du marché régional.

En mars 2021, IDEX Corporation a acquis une participation majoritaire dans ABEL Pumps, LP, qui est l’un des principaux concepteurs et fabricants de pompes alternatives à déplacement positif. ABEL Pumps fera partie du segment Fluid and Metering Technologies d’IDEX Corporation.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

-Pumpen, Pentair, Baker Hughes, Flowserve, Grundfos, AR North America, KSB et Sulzer, entre autres

Product Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

HERMETIC

)

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Pétrole et gaz

Chimie

Traitement de l’eau

Pharmaceutique

Aliments et boissons

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport sur les pompes à déplacement positif fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Résumé du rapport d’étude de marché sur les pompes à déplacement positif :

informations pertinentes sur le marché mondial des pompes à déplacement positif

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Tendances émergentes et analyse actuelle des segments de marché pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Analyse SWOT approfondie et analyse des cinq forces de Porter avec analyse de faisabilité et analyse du retour sur investissement

