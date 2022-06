Croissance du marché des pommes de terre surgelées et analyse de la demande par les principaux acteurs clés mondiaux comme et autres 2021-2028

Selon notre dernière étude de marché, intitulée « Prévisions du marché de la pomme de terre surgelée jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit (frites, pommes de terre rissolées, en forme, en purée, en pâte/cuites, garnies/farcies et autres) et fin Utilisateur (résidentiel et commercial) « , le marché était évalué à 62 753,12 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 83 889,18 millions de dollars américains d’ici 2028. Il devrait croître à un TCAC de 4,2% de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence facteurs clés qui animent le marché et les acteurs de premier plan et leurs développements.

Les pommes de terre sont l’un des principaux produits alimentaires de base consommés sous forme de pommes de terre fraîches ou de pommes de terre transformées. Ils font partie des cultures les plus consommées. L’un des principaux types de pommes de terre transformées est la pomme de terre surgelée, qui est très pratique et flexible en ce qui concerne le temps de préparation. La pomme de terre congelée contient différentes vitamines et nutriments sous forme naturelle conservée et a une longue durée de conservation. Il contient également de la vitamine B6, des fibres, du magnésium et des antioxydants. La pomme de terre congelée est fabriquée à partir de la transformation de la pomme de terre fraîche à l’aide de machines de pointe à très basse température.

La demande croissante de frites devrait stimuler le marché des pommes de terre surgelées au cours de la période de prévision. La restauration rapide est l’un des grands consommateurs de frites car elle demande moins de temps de préparation. Alors que la restauration rapide et les restaurants à service rapide sont en hausse, la demande de frites surgelées augmente également dans le monde, stimulant ainsi la croissance du marché des pommes de terre surgelées.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des pommes de terre surgelées

De nombreux secteurs ont été confrontés à des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19. L’industrie alimentaire et des boissons a été confrontée à de graves perturbations en raison des mesures préventives prises par les gouvernements de différents pays, notamment des fermetures, des interdictions de voyager et des restrictions aux frontières. De plus, en raison de la pénurie de matières premières et de main-d’œuvre, il y a eu une pénurie d’approvisionnement en produits, ce qui a entraîné une baisse des ventes. Cependant, la demande de pommes de terre surgelées, même pendant les fermetures, est restée stable. L’épidémie de COVID-19 a considérablement augmenté la demande d’aliments surgelés car ils conservent la nutrition plus longtemps et ont une durée de conservation plus longue que les légumes frais. La situation de confinement dans le monde a augmenté la demande de produits alimentaires surgelés, permettant aux clients d’éviter les visites régulières au marché. Ce facteur a également eu un impact positif sur la demande de pommes de terre surgelées au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19. Cependant, en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de pénuries de matières premières et de main-d’œuvre et de difficultés opérationnelles, un écart entre l’offre et la demande a affecté la croissance du marché mondial des pommes de terre surgelées. Par exemple, McDonald’s Japon a interrompu les ventes de frites de taille moyenne et grande à la mi-décembre en raison de la pénurie persistante de pommes de terre de la chaîne. De plus, en raison de l’ouverture de restaurants et de cafés à travers le monde, le marché de la pomme de terre surgelée devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. De plus, les ventes résidentielles ont augmenté de manière significative même pendant les fermetures, car les consommateurs avaient plus de repas familiaux à la maison que jamais auparavant et ils recherchaient des produits alimentaires pratiques et économiques.

Analyse des profils des entreprises du marché des pommes de terre surgelées:

• Lamb Weston Holdings, Inc.

• McCain Foods Limitée

• La société Kraft Heinz

• Société J.R. Simplot

• Société de pommes de terre de Bart

• Aviko B.V.

• Agristo SA

• Verdure

• Himalaya Food International Ltd

• Farm Frites International B.V.

Marché des pommes de terre surgelées – par produit

• Frites

• Pommes de terre rissolées

• En forme de

• Purée

• Pané/Cuit

• Garni/farci

• Les autres

Marché des pommes de terre surgelées – par utilisateur final

• Résidentiel

• Commercial

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Pommes de terre surgelées. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché de la pomme de terre surgelée.

Marché de la pomme de terre surgelée segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

