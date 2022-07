Croissance du marché des plastiques recyclables, analyse de l’industrie | Prévisions du marché mondial et régional jusqu’en 2028

La sensibilisation croissante à l’impact négatif de l’élimination du plastique sur l’environnement et l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’adoption des plastiques recyclables, en particulier dans les pays développés, sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché.

La taille du marché mondial des plastiques recyclables devrait atteindre 67,42 milliards USD en 2028. et enregistrez un TCAC des revenus de 5,5 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. Les effets négatifs croissants de l’élimination du plastique sur l’environnement et le nombre croissant d’initiatives prises par les gouvernements de divers pays dans le monde pour promouvoir l’utilisation de plastiques recyclables sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d’applications de produits dans l’industrie électrique et électronique devrait également stimuler la croissance des revenus du marché. Les entreprises utilisent des plastiques recyclables requis conformément aux contrats pour suivre les programmes de l’industrie durable, et des matériaux recyclables sont maintenant utilisés dans une large gamme de produits. La demande de plastiques recyclables devrait augmenter en raison de l’utilisation croissante de matériaux recyclables par les principaux acteurs opérant dans l’industrie électrique et électronique mondiale. Ces facteurs devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial des plastiques recyclables au cours de la période de prévision.

Cependant, l’incohérence dans la collecte de grands volumes de matières premières telles que les déchets et les restes de plastique, qui est importante pour fabriquer des plastiques recyclables, est un facteur majeur qui pourrait entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport met l’accent sur les informations concernant les principaux acteurs avec un accent particulier sur leur profil d’entreprise, l’aperçu de l’activité, les avancées récentes, le catalogue de produits et l’activité stratégique des plans. Il fournit un aperçu complet des alliances stratégiques sur le marché conclues par les principaux acteurs tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits, les promotions de marques et les accords d’entreprise, entre autres.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport sont :

Suez Recycling & Recovery Holdings Pty Limited, B. Schoenberg & Co., Inc., CarbonLite Industries LLC, Veolia Environnement SA, Jayplas, Clear Path Recycling, LLC, Avangard Innovative LP , Ultrepet LLC, Kw Plastics, Inc. et Biffa plc.

Le marché des plastiques recyclables prend en compte les principaux emplacements géographiques tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique pour offrir des informations clés sur la croissance du marché , taille du marché, part de marché, croissance des revenus, tendances actuelles et émergentes, rapport offre/demande, importation/exportation, demande et comportement des consommateurs et présence d’acteurs clés dans chaque région. Le rapport propose une analyse approfondie par pays pour mieux comprendre le marché et ses perspectives de croissance.

Segments couverts dans le rapport

Type Outlook (Revenus, milliards USD, volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Polyéthylène (PE) Polyéthylène

basse densité (LDPE)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Polypropylène (PP)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polystyrène (PS)

Autres

Source Perspectives (Revenus, Milliards USD, Volume, Kilotonnes; 2018-2028)

Films

plastiques Bouteilles

Mousse polymère

Fibres synthétiques

Autres

Procédés de recyclage Perspectives (Revenus, Milliards USD, Volume, Kilotonnes; 2018-2028)

Recyclage mécanique Recyclage

chimique

Perspectives d’application (revenus, milliards USD, volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Emballage

Bâtiment et construction

Textiles

Électricité et électronique

Automobile

Autres

régions clés analysées dans le rapport :

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste d’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud de la MEA



Restedes informations sur le segment individuel du marché des plastiques recyclables en fonction des types et de l’application. Le rapport offre également des informations sur les segments clés qui devraient enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision et sur les principales tendances influençant leur croissance. Il offre également des valeurs de TCAC et de part de marché pour chaque segment afin de fournir une compréhension claire de la demande et des tendances sur le marché mondial.

Polypropylène

(PP) devrait représenter la plus grande part de marché sur le marché mondial des plastiques recyclables au cours de la période 2021-2028. Les composants en polypropylène sont résistants à la fatigue, ce qui est avantageux dans le secteur de la construction pour la fabrication de charnières en plastique, de canalisations, d’articles d’usage quotidien de consommation, de fabrication de tapis, de tapis et de moquettes, entre autres choses. La demande de polypropylène recyclé devrait être stimulée par une utilisation croissante dans les industries de l’automobile, de l’emballage et de la construction.

Le segment du polyéthylène haute densité (HDPE) devrait enregistrer une croissance significativement stable de ses revenus au cours de la période de prévision. Différentes sortes de bouteilles et de récipients sont fabriqués à partir de HDPE. Les bouteilles non pigmentées sont transparentes, ont des qualités barrière élevées et sont rigides, ce qui les rend idéales pour emballer des articles à courte durée de conservation.

Le marché des plastiques recyclables en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la présence solide d’acteurs majeurs du marché tels que B. Schoenberg & Co., Inc., Kw Plastics, Inc., Avangard Innovative LP et Clear Path Recycling, LLC dans les pays de la région.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

