Croissance du marché des pipelines offshore d’ici 2028 impliquant des acteurs de premier plan tels que Bechtel Corporation, Fugro, John Wood Group PLC, Larsen & Toubro Limited, McDermott International, Inc., Petrofac Limited et autres

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des pipelines offshore jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par diamètre (plus de 24 pouces et moins de 24 pouces), type de ligne (ligne d’exportation, ligne de transport et autres), et produit (pétrole, gaz et produits raffinés) », le marché était évalué à 11,97 milliards de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 15,01 milliards de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 3,1 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont des économies majeures qui contribuent au marché des pipelines offshore en Amérique du Nord. L’Amérique du Nord est une région développée en termes de divers facteurs tels que la technologie moderne, le niveau de vie et les infrastructures. La région comprend environ 14 % des réserves de pétrole brut et 6 % des réserves de gaz naturel du monde. Il fournit ~23% du pétrole et ~27% du gaz au monde. Elle représente ~22% de l’énergie totale consommée dans le monde. Les États-Unis et le Canada connaissent une croissance exceptionnelle de la production de réserves de schiste, de combustibles fossiles, de sables bitumineux et de pétrole étanche. L’industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord devrait connaître de faibles investissements dans les activités d’exploration et de production au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord se remet encore de la baisse des prix du pétrole brut. Les pays de la région investissent massivement dans les nouvelles technologies, ce qui devrait se traduire par davantage d’activités d’exploration offshore. Les infrastructures d’oléoducs et de gazoducs offshore aux États-Unis et au Canada devraient continuer à fonctionner à pleine capacité dans les années à venir. Aux États-Unis, environ 70 % des produits pétroliers et du pétrole brut sont fournis par pipelines. Au Canada, environ 97 % des produits du pétrole et du gaz naturel sont expédiés par pipelines. La demande d’énergie produite en Amérique du Nord est en croissance; par conséquent, l’exploration et la production se déplacent vers des environnements difficiles. En particulier, la découverte récente de quelques nouvelles techniques d’extraction a ouvert de multiples régions de schistes bitumineux et gaziers dans des régions extrêmement reculées.

Les États-Unis domineront le marché des pipelines offshore en Amérique du Nord au cours de la période de prévision

Les États-Unis sont un pays économiquement développé et connaissent des améliorations constantes dans diverses technologies et infrastructures. Le plan énergétique « America First » de l’administration Trump promet une révolution du gaz et du pétrole de schiste pour rendre l’Amérique indépendante sur le plan énergétique et créer des emplois liés à l’énergie pour la majorité des Américains. Les États-Unis connaissent un boom drastique dans le secteur de l’énergie et du pétrole et ont augmenté la production de pétrole et de gaz. Avec le nombre croissant d’activités de production de pétrole et de gaz offshore dans le golfe du Mexique, les États-Unis devraient connaître une croissance substantielle du marché des pipelines offshore au cours de la période de prévision. De plus, les 18 nouveaux projets de production de gaz à venir détiennent un total combiné de 836 milliards de pieds cubes de réserves de gaz naturel. En 2018, Chevron Corporation a annoncé que le projet en eau profonde Big Foot exploité par Chevron, situé dans le golfe du Mexique aux États-Unis, a commencé la production de pétrole brut et de gaz naturel. Ainsi, le nombre croissant de projets de production de pétrole et de gaz offshore stimule la demande de systèmes et de services de pipelines, ce qui renforce la croissance du marché des pipelines offshore.

