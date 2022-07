Croissance du marché des photocoagulants ophtalmiques, analyse de l’industrie | Prévisions du marché mondial et régional jusqu’en 2028

La prévalence élevée des maladies cibles, l’augmentation des développements stratégiques tels que les partenariats et les accords entre les meilleurs acteurs, la recherche et le développement continus, les progrès de diverses technologies dans le domaine des dispositifs médicaux et la demande croissante de procédures peu invasives sont des facteurs clés contribuant à la croissance de l’ophtalmologie. Silver

Selon l’analyse actuelle de marché mondial des photocoagulants ophtalmiques devrait atteindre 229,5 millions USD d’ici 2028, contre 135,7 millions USD en 2018, à un TCAC de 4,3 %. Cette étude porte sur un photocoagulant ophtalmique, un dispositif utilisé pour les interventions chirurgicales non invasives de l’œil à l’aide d’un faisceau laser. Un photocoagulant ophtalmique est un dispositif utilisé pour traiter les maladies oculaires et réparer les cellules endommagées présentes dans l’œil. Il a une grande signification clinique et constitue un traitement important pour diverses maladies rétiniennes telles que la rétinopathie diabétique proliférante, la rétinopathie du prématuré, la rupture et le décollement de la rétine, l’occlusion de la branche veineuse rétinienne et la néovascularisation choroïdienne.

Les photocoagulants cautérisent les vaisseaux sanguins avec un faisceau laser à haute intensité ou une autre source de lumière. La présente invention a révolutionné le traitement rétinien en facilitant une application plus précise, fiable et moins douloureuse des photocoagulants. La photocoagulation peut sceller les vaisseaux sanguins qui fuient ou détruire le tissu rétinien malade, comme dans la rétinopathie diabétique. En raison de leur approche efficace et non invasive, l’application de photocoagulants ophtalmiques est devenue une norme de soins familière pour de nombreuses affections rétiniennes.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont

Quantel Medical, Alcon, ALMA, Lumenis, NIDEK, Meridian, Iridex Corporation, Valon Lasers, Ellex Medical Lasers et Lombart

Le rapport est une étude de recherche qui détermine la croissance du marché et la couverture du marché en fonction des tendances du marché, de l’évolution du comportement des consommateurs, des modes de consommation et de production et des portefeuilles de produits qu’ils proposent. Marché, taux de croissance, moteurs et contraintes, situation financière, défis existants et limites du marché de la photocoagulation ophtalmique.

Le rapport détaille une analyse complète de la capacité de production mondiale, des ratios d’offre et de demande, de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur, ainsi que son portefeuille d’activités, ses capacités de production et de fabrication, son portefeuille de produits, ses plans d’expansion commerciale, sa situation financière et ses alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises et les collaborations. entre autres.

Analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et le rapport fournit la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus pour chacun région, détaillant les parts de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques.

Les principales régions géographiques analysées dans le rapport de marché sont:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, autres pays de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, autres régions APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, autre Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la région MEA)

Segmentation du marché de la photocoagulation ophtalmique par type

Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

laser

trabéculaire

Rétinoplastie

laser

Autres

perspectives d’état clinique (Ventes, millions USD ; 2018) -2028 )

Rétinopathie diabétique Dégénérescence

maculaire liée à l’âge

Glaucome

Autres

perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

hospitalières

Cliniques

Services ambulatoires

Centres d’ophtalmologie

D’autres

conclusions clés du rapport indiquent

que les progrès technologiques dans le secteur des dispositifs médicaux contribuent à la croissance du marché élément à faire. Dans cette optique, les principaux acteurs du marché se concentrent sur une collaboration stratégique pour développer des produits de haute technologie.

La photocoagulation rétinienne au laser est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC projeté de 6,3 % en raison d’une augmentation significative des maladies cibles telles que le diabète. Selon l’OMS, l’incidence devrait augmenter dans les pays en développement à revenu intermédiaire et à faible revenu, qui est l’une des principales causes de cécité.

Selon le National Diabetes Statistics Report, 1 personne sur 10 souffre de diabète, ce qui représente près de 9,4 % de la population totale des États-Unis. De plus, les cas nouvellement diagnostiqués de diabète de type 1 et de type 2 augmentent chez les jeunes et devraient encore augmenter.

Selon la Fédération internationale du diabète en 2017, environ 425 millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans souffrent de diabète, ce qui devrait passer à 629 millions d’ici 2045. période de prévision.

La trabéculoplastie au laser est le deuxième segment en importance pour les applications avec un TCAC prévu de 6,2 % en raison de la croissance de la population gériatrique dans les pays en développement et développés. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aura plus de personnes âgées de 60 ans et plus que d’enfants de moins de 5 ans d’ici 2020. Les chiffres devraient augmenter, en particulier dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde, assurant une croissance importante du marché des photocoagulants ophtalmiques.

À l’échelle mondiale, le taux de vieillissement de la population augmente également rapidement. Par exemple, d’ici 2050, près de 120 millions de personnes vivront dans des pays en développement comme la Chine.

L’Amérique du Nord devrait avoir la plus grande part de marché de 34,6 %. Compte tenu de l’état clinique, selon l’American Academy of Ophthalmology, la rétinopathie diabétique touche près de 7,7 millions d’Américains de plus de 40 ans. Le nombre de personnes vivant avec le diabète aux États-Unis augmente rapidement et devrait encore augmenter. Plus de 29 millions d’Américains souffrent de diabète. Par conséquent, il devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Merci d’avoir lu le rapport. Si vous avez d’autres questions ou demandes de renseignements sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

