Croissance du marché des passeports électroniques et analyse de la demande par les principaux acteurs clés mondiaux comme et autres 2021-2028

Un passeport électronique est la forme numérique du passeport qui contient les mêmes informations que celles imprimées sur la page du passeport, telles que le nom du titulaire, la date de naissance et d’autres informations. La croissance des processus de vérification avancés pour détecter les fraudes d’identité et le besoin d’une sécurité renforcée stimulent la croissance du marché des passeports électroniques. De plus, le passeport électronique permet une vérification et des contrôles de sécurité plus rapides aux frontières internationales et dans les aéroports, ce qui permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de réduire les fraudes, d’où l’augmentation de l’adoption du passeport électronique qui propulse la croissance du marché du passeport électronique.

Paysage concurrentiel : Marché du passeport électronique :

CardLogix Corporation

De La Rue plc

Eastcompeace Technology Co., Ltd

Entrust Datacard Corporation

Société mondiale HID

IDEMIA

Infineon Technologies SA

Groupe Mühlbauer

Groupe Safran

Groupe Thales

« L’analyse du marché mondial des passeports électroniques jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des passeports électroniques avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des passeports électroniques avec une segmentation détaillée du marché en tant que technologie, application et géographie. Le marché mondial des passeports électroniques devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des passeports électroniques et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des passeports électroniques.

Les progrès technologiques, la numérisation croissante, la présence d’infrastructures aéroportuaires avancées et l’augmentation du nombre de personnes voyageant à l’étranger stimulent la croissance du marché des passeports électroniques. Cependant, les coûts élevés associés au passeport électronique peuvent entraver la croissance du marché. En outre, le passeport électronique est plus sécurisé que la technologie papier traditionnelle et réduit le risque d’altération et de duplication des données, gagnant ainsi en popularité dans le monde entier, ce qui offre une opportunité lucrative à l’acteur du marché du passeport électronique.

Le marché mondial des passeports électroniques est segmenté en fonction de la technologie et de l’application. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en identification par radiofréquence (RFID), biométrie. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en voyages d’agrément et voyages d’affaires.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des passeports électroniques du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché du passeport électronique dans ces régions.

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

