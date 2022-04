Croissance du marché des panneaux de gypse, analyse de l’industrie | Prévisions du marché mondial et régional jusqu’en 2021-2028

La taille du marché mondial des gypse devrait atteindre 107,3 ​​milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable de 11,5 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. Des facteurs clés tels que la popularité croissante des plaques de plâtre dans le secteur de la construction, la disponibilité de plaques de plâtre avec divers motifs décoratifs et l’augmentation des activités de construction à travers le monde stimulent la croissance des revenus du marché mondial.

Le panneau de gypse, également connu sous le nom de cloison sèche, est un matériau de construction haut de gamme largement utilisé dans les secteurs commercial, institutionnel et résidentiel pour la construction de murs et de plafonds en raison de ses facteurs favorables tels que le contrôle du son, la rentabilité, la polyvalence et la résistance au feu. Ces plaques de plâtre sont disponibles en différentes formes, couleurs et designs et sont utilisées pour améliorer l’intérieur des bâtiments commerciaux, des centres commerciaux, des résidences, des restaurants sans qu’il soit nécessaire d’ajouter du plâtre sur les murs, les cloisons et les plafonds. Des facteurs tels que l’urbanisation rapide, l’augmentation du revenu disponible, la demande croissante de décoration intérieure esthétique et la demande croissante de déploiement de faux plafonds alimentent la croissance du marché. En outre, la tendance croissante des maisons intelligentes et des bâtiments intelligents, l’augmentation des dépenses publiques et l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement pour lancer des produits améliorés alimentent la croissance du marché mondial.

Cependant, la fluctuation des prix des matières premières, le coût élevé des plaques de plâtre et la forte sensibilité à la croissance fongique sont des facteurs qui devraient entraver la croissance globale du marché du gypse au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/269

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des plaques de plâtre sont American Gypsum, Gulf Gypsum Co. Ltd., Saint-Gobain Gyproc India, USG Corporation, National Gypsum Company, LafargeHolcim Ltd., Georgia-Pacific LLC, CertainTeed, Pabco Gypsum, Knauf LLC, Etex Group et Taishan Gypsum Co. Ltd.

Pour une analyse complète de la chaîne de valeur, le rapport couvre les éléments essentiels en aval et en amont du marché des micro-batteries. Il accorde également une attention particulière au processus de croissance, aux facteurs macro et microéconomiques, à l’analyse des sources de matières premières et à d’autres données techniques. Le rapport segmente davantage le marché en fonction des types, des applications et des régions et offre un aperçu des segments qui ont la pénétration et la marge bénéficiaire les plus élevées, ainsi que les développements récents basés sur les zones géographiques.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Sur la base des applications, le secteur résidentiel devrait enregistrer une croissance robuste des revenus entre 2021 et 2028. Urbanisation rapide, augmentation des activités de construction dans le monde, augmentation du revenu disponible, augmentation de la demande de plaques de plâtre pour l’amélioration esthétique et forte demande pour des matériaux de construction économiques, non toxiques et respectueux de l’environnement stimulent la croissance des revenus du segment.

Parmi les types de produits, le segment des panneaux de plafond devrait représenter une part de revenus beaucoup plus importante au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de faux plafonds en gypse, car ceux-ci sont facilement abordables, offrent une meilleure isolation thermique et acoustique, un déploiement facile et sont robustes et rigide. L’adoption croissante des panneaux de plafond dans divers secteurs commerciaux, industriels et institutionnels alimente la croissance des revenus du segment.

Le marché des plaques de plâtre en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial tout au long de la période de prévision. Des facteurs tels que le nombre croissant d’activités de construction commerciales et résidentielles, la disponibilité de travailleurs qualifiés et la présence d’acteurs dominants, la demande croissante de bâtiments multifamiliaux et la disponibilité de réserves de gypse naturel en abondance alimentent la croissance du marché nord-américain.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision. La Chine et l’Inde comptent parmi les principaux pays contributeurs de l’APAC. La croissance rapide du secteur du bâtiment et de la construction, l’augmentation des activités de construction, l’augmentation du revenu par habitant, l’industrialisation à grande échelle, les programmes gouvernementaux favorables et le nombre croissant de projets de réaménagement et de rénovation sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché en Asie-Pacifique.

Demander une personnalisation sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/269

Pour cette étude, Reports and Data a segmenté le marché des plaques de plâtre en fonction du produit, de l’application et de la région :

Product Type Outlook (Revenue, USD Billion ; 2018- 2028) Panneau

de plafond

Panneau mural Panneau

pré-décoré

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Bâtiments préfabriqués

Industriel

Commercial

Institutionnel

Résidentiel

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/gypsum-board-market

Avantages du rapport sur le marché mondial des panneaux de gypse :

Analyse complète de la dynamique changeante du marché

Une vision futuriste des différents facteurs influençant le marché

Une prévision sur 8 ans de la croissance du marché et de la croissance attendue des revenus

Facilité de compréhension du marché, des segments clés et de leur croissance future

Analyse approfondie du paysage concurrentiel pour donner un avantage avantageux aux entreprises

Un aperçu complet du marché avec une analyse approfondie de la segmentation

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour d’autres questions ou demandes de renseignements sur la personnalisation, veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Parcourir les rapports connexes:

Demande du marché de l’équipement Die Bonder

Croissance du marché des blocs de chaîne

Tendance du marché des grues mobiles industrielles

Analyse du marché des grues mobiles

Perspectives du marché des climatiseurs à cassette

À propos de nous:

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, l’énergie et l’énergie, et les produits chimiques. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W.

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Connectez-vous avec nous : Facebook| LinkedIn | Twitter