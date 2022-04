Croissance du marché des modèles de foie humain, analyse de la part des revenus, profils d’entreprise et prévisions jusqu’en 2028.

La du marché mondial des modèles de foie humain devrait atteindre 5,5 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 13,9% sur la période de prévision, selon le dernier rapport par Rapports et données. L’accent croissant mis sur le développement de modèles de foie améliorés comme alternative aux modèles d’expérimentation animale stimule actuellement la croissance des revenus du marché mondial des modèles vivants humains.

Le foie joue un rôle vital dans diverses fonctions telles que la production de bile, la synthèse de la coagulation sanguine et la synthèse du glucose. Les modèles de foie sont obtenus à partir de cellules vivantes progénitrices fœtales uniques. Ces modèles offrent un écosystème virtuel qui imite le processus moléculaire, la physiologie et l’anatomie du foie. Ces modèles de foie sont connus sous le nom d’organoïdes et sont de plus en plus préférés aux modèles d’expérimentation animale. L’adoption élevée de modèles de foie humain pour le dépistage de nouveaux médicaments, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement par des entreprises de premier plan et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les organoïdes hépatiques sont des facteurs qui alimentent la croissance du marché. La prévalence croissante des infections hépatiques et l’utilisation de modèles hépatiques pour développer divers médicaments et thérapies géniques augmentent encore la croissance du marché mondial.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4015

Certains facteurs clés contribuant à la croissance du marché mondial de la pharmacie et de la santé La croissance

sans précédent des revenus de l’industrie mondiale de la pharmacie et de la santé est attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde, l’augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, et la demande croissante de services de santé plus avancés. Demande croissante de médicaments et de thérapies de pointe, disponibilité croissante des options de diagnostic et de traitement de nouvelle génération – en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine – augmentation des activités de R&D et des essais cliniques dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en santé les projets et l’augmentation des dépenses de santé des consommateurs sont parmi les autres facteurs importants qui contribuent à la croissance des revenus de l’industrie.

Parmi

les segments de type, le segment du foie sur puce devrait représenter une croissance des revenus significativement rapide entre 2021 et 2028 en raison de la capacité du foie sur puce à maintenir des activités métaboliques qui sont presque identiques dans un environnement in vitro. Ces chips de foie sont faciles à utiliser, abordables et constituent l’alternative la mieux adaptée aux modèles animaux.

Parmi les segments d’application, le segment de la découverte de médicaments devrait représenter une part de revenus significativement plus importante que les autres segments d’application en raison des investissements élevés dans la recherche et le développement d’organoïdes et du besoin sans cesse croissant de nouveaux médicaments pour les maladies rares du foie.

Parmi les segments d’utilisation finale, le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait représenter un taux de croissance élevé des revenus au cours de la période de prévision, car de nombreuses sociétés leaders se concentrent sur le développement de médicaments plus efficaces pour répondre à la prévalence croissante des dysfonctionnements hépatiques.

Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la présence d’entreprises des sciences de la vie bien établies, de la sensibilisation croissante du public aux organoïdes et de la forte prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD).

Le marché en Europe devrait représenter une croissance substantielle des revenus attribuable à des facteurs tels que le taux élevé de troubles hépatiques, les centres de soins de santé et de recherche hautement développés et l’augmentation des investissements dans la recherche pour le développement d’organoïdes.

Principaux acteurs du marché mondial des modèles de foie humain :

Emulate Inc., Ascendance Bio, Organovo Holdings Inc., CN Bio Innovations, Cyfuse Biomedical, HìREL, InSphero, BioIVT et Mimetas.

La pandémie de coronavirus a eu un impact drastique sur l’industrie mondiale des soins de santé, avec une augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, une augmentation substantielle des taux d’admission et de réadmission à l’hôpital et une demande croissante de services de télésanté et de télémédecine pour la surveillance à distance des patients. En outre, l’attention croissante portée au développement de diagnostics rapides COVID-19 tels que les kits de test RT-PCR, l’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins, des normes et protocoles réglementaires stricts pour la sécurité COVID-19 et l’augmentation des ventes d’équipements de sécurité COVID-19, tels que comme les masques N-95, les écrans faciaux, les kits EPI et les désinfectants pour les mains, ont stimulé la croissance mondiale des revenus de l’industrie pharmaceutique et de la santé au cours des dernières années.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/human-liver-models-market

Segmentation du marché des modèles de foie humain :

basée sur le type : (revenu, milliards USD, 2018 – 2028)

Organoïdes

de foie sur puce

Modèles

animaux

Bioimpression 3D

basée sur l’application : (revenu, milliards USD, 2018 – 2028)

Éducation

Découverte de médicaments

Autres

basés sur l’utilisation finale: (Revenus, milliards USD, 2018-2028)

Instituts de recherche

Biotechnologie et sociétés pharmaceutiques

Autres

Rapport sur le marché mondial des modèles de foie humain: Segmentation régionale

Amérique du Nord États-Unis. Canada Mexique

Europe Allemagne Royaume-Uni. Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste MEA



Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com /formulaire-de-demande-de-personnalisation/4015

Lire plus de rapports:

Taille du marché du séquençage d’ADN @ https://www.bio2business.com/prnewswire.php?rkey=20220124EN39633&filter=18907

Part de marché du séquençage d’ADN @ https://betsol.com/technology-industry-news/?rkey=20220124IO39633&filter=7196

Tendances du marché du séquençage d’ADN @ http://www.benzinga.com/pressreleases/22/01/n25185828/dna-sequencing-market-size-to-reach-usd-12-55-billion-in-2028-technological-advancements-in-dna- se

Croissance du marché du séquençage d’ADN @ https://www.alcancercongress.org/news?rkey=20220124IO39633&filter=14441

Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial des modèles de foie humain au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial de Modèles de foie humain?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial des modèles de foie humain au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

À propos de Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogs