Croissance du marché des micro-réseaux aux Philippines, opportunités, développements de nouveaux produits, paysage concurrentiel, dernières informations et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché philippin des micro -réseaux devrait atteindre la valeur de 620,14 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 17,6 % au cours de la période de prévision. Les « Philippines » représentent le plus grand segment « hors réseau/distant/île » sur le marché des micro -réseaux aux Philippines .

Ces dernières années, la dépendance à l’égard des technologies de communication modernes, telles que l’informatique en nuage sans fil, s’est accrue, rendant les systèmes électriques vulnérables aux cyberattaques et aux pirates. Par conséquent, certains secteurs comme les laboratoires militaires et de recherche ont besoin d’un réseau sécurisé avec une alimentation électrique 24 heures sur 24 fournie par un micro -réseau car ils sont capables de fonctionner en « mode îlot » et indépendamment de toutes les transmissions d’alimentation et de données externes. Cela a contribué à l’augmentation de leur demande dans toute la région. En outre, des normes et des politiques gouvernementales favorables à l’intégration de sources de production d’énergie durables et efficaces stimulent l’ infrastructure des micro -réseaux alimentés au gaz naturel (GN).

Analyse du marché des micro -réseaux aux Philippines :

Ce rapport sur le marché des micro-réseaux aux Philippines fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des micro-réseaux aux Philippines , contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des micro-réseaux aux Philippines comprennent :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des micro -réseaux aux Philippines ABB, Rolls-Royce plc, Schneider Electric, Cummins Inc., Siemens, General Electric, Black & Veatch Holding Company, Honeywell International Inc., Eaton et Hitachi Energy Ltd, entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2020, Eaton, une société de gestion de l’électricité, a fait la démonstration avec succès d’un micro -réseau résidentiel à faible émission de carbone aux Philippines. Aujourd’hui, l’entreprise travaille sur des technologies pour une transition rapide vers l’énergie solaire en collaboration avec l’Université technique tchèque. Ce développement aidera l’entreprise à atteindre son objectif de réduire la pression accrue sur les réseaux électriques existants en introduisant des alternatives renouvelables

En janvier 2020, Rolls-Royce plc a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Qinous , un fournisseur allemand de systèmes de stockage d’énergie sur micro -réseaux. L’objectif principal de cette acquisition est de devenir l’un des principaux fournisseurs de stockage d’énergie sur le marché des micro -réseaux . Rolls-Royce plc détient désormais 73,1% des actions de la société Qinous

Segmentation du marché des micro-réseaux aux Philippines :

Connectivité

Hors réseau/île/distant

Réseau connecté

Motif

Télécommande

Semi-urbain

Urbain

Source

Générateurs diesel

Solaire PV

cogénération

Gaz naturel

Autres

Type de grille

Micro-réseau AC

Micro-réseau CC

Micro-réseau hybride

Application

Utilitaire

Campus

Militaire

Industriel

Emplacement distant

Ville intelligente

Autres

Analyse au niveau du pays du marché des micro -réseaux aux Philippines

micro -réseaux aux Philippines est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par la connectivité, la source, le type de réseau, l’application et le modèle, comme indiqué ci-dessus. Les points de données tels que la production d’électricité par le charbon, l’hydroélectricité et l’énergie solaire sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les Philippines. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales utilisant un micro -réseau pour générer de l’énergie et l’impact de la source et du modèle de micro -réseau sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Table des matières : Marché des micro -réseaux aux Philippines

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché micro -réseaux aux Philippines , par types micro -réseaux aux Philippines , par application micro -réseaux aux Philippines , par utilisateur final micro -réseaux aux Philippines , paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

